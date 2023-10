Itt a rezsiszigor vége: ennyi fokra lehet fűteni idén télen az iskolákat, kórházakat

Nem lesz hőmérsékleti korlátozás a közintézményekben az idén télen - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön

A szaktárca emlékeztettek arra, hogy a nemzetközi energiaválság okozta ellátási bizonytalanságok miatt egy tavalyi kormányrendelet előírta, hogy a kormányzati és egyéb költségvetési szervek, intézmények helyiségei legfeljebb 18 fokos léghőmérsékletig fűthetők fel.

A jelenlegi kedvezőbb ellátási helyzetben a korlátozás további fenntartása nem indokolt. A kapcsolódó rendelkezéseket ezért az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs javaslatával összhangban hatályon kívül helyezi a kormány. Az idei fűtési szezonban így az általános munkavédelmi szabályok alkalmazandók a helyiségek hőmérsékletére - írták.

A 18 fokos korlátozást kormányzati költségvetési szervekre, állami gazdasági társaságokra vezették be múlt télen. A veszélyhelyzeti szabály nem terjedt ki az egészségügyi, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekre, bölcsődékre. A 14. életévüket be nem töltött gyermekeket is gondozó köznevelési intézményekben pedig legalább a 20 fokot el kellett érnie a léghőmérsékletnek - idézték fel a közleményben.

Az előző fűtési szezonban a takarékossági intézkedéseknek és az enyhe időjárásnak köszönhetően negyedével csökkent a hazai gázfogyasztás az egy évvel korábbihoz képest. Áprilisban így magas szintről kezdődhetett meg a tárolók feltöltése. A hazai gáztárolók töltöttsége már meghaladja a 97 százalékot. A rendelkezésre álló készletmennyiség a tavalyelőtti lakossági fogyasztás több mint 160 százalékát, az éves teljes felhasználás közel kétharmadát fedezi. A hosszú távú szerződés szerinti szállítások folyamatosak, az ellátás biztonságát a belföldi kitermelés is erősíti.

A veszélyhelyzeti rendelkezések hatályon kívül helyezésével az érintett intézmények fűtésére ismét az általános munkavédelmi szabályokat kell alkalmazni. Ezek szerint a hideg évszakban a szellemi munkát végzők esetében 20-22 fokos, könnyű fizikai munkát végzőknél 18-20 fokos léghőmérséklet biztosítandó - olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.