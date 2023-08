Fúrt kutak bejelentése 2023: minden, amit a kútfúrásról és a fúrt kút engedélyezésről tudni kell

Magyar családok tízezreinél található a kertben ásott vagy fúrt kút, ami nagyban megkönnyíti mindennapi életünket, többek között a kerti munkálatok vagy a locsolás kapcsán - azonban közel sem mindegy, hogy milyen kútról van szó, hogy a kútfúrás milyen mélyre megy, illetve, hogy a kút típusától függően szükséges-e a fúrt kutak bejelentése 2023 évében. Járjunk utána, mit írnak elő a kútfúrás kapcsán az aktuális jogszabályok!

Cikkünkben a kútfúrás kapcsán tájékoztatjuk olvasóinkat: tudd meg, hogyan zajlik a fúrt kutak bejelentése 2023 évében, mikor szükséges engedély a kútfúrás megkezdéséhez, milyen tételt jelent a kútfúrás ár szempontjából, avagy hol tartanak a kútfúrás árak 2023 nyarán. Olcsó kútfúrás alternatíva gyanánt kivitelezhető a kútfúrás házilag, vagy mindenképpen szakembert kell hívnunk hozzá? Mit érdemes tudnunk a furt kút létesítés szabályairól, a kútfúrás milyen mélyre mehet külön engedély nélkül?

Aranyat érő kutak a magyar kertekben

A magyar háztartásokban gyakran találkozhatunk különféle, a vízellátás céljából létesített kerti kutakkal. Ezeknek több típusa is létezik (pl. gémes kút, ásott kút, vert kút stb.), azonban a mi szemszögünkből most a fúrt kút az érdekes, ugyanis a közelmúltban változtak a háztartási kutakra vonatkozó jogszabályok. A magyar kertekben jellemzően kis mélységű vagy sekély kutakkal találkozhatunk, amelyek képesek kielégíteni az átlagos igényeket. A felsőbb talajrétegekből származó talajvizet öntözésre hasznosítjuk, a mélyebbről jövő, tiszta rétegvizet viszont háztartási célra, ivásra is használhatjuk.

Kútamnesztia 2023

Magyarország kormánya elfogadta a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény) módosítását, melynek értelmében életbe lépett a „kútamnesztia”. A rendelkezés lényege, hogy a korábban nem hivatalosan vagy szabálytalanul létesített sekély mélységű kutak bejelentésre kerüljenek, ezáltal a hatóságok felmérhessék, hogy hány fúrt kút vagy egyéb kúttípus van jelenleg használatban az országban. A sekély, környezetvédelmi szempontból ártalmatlannak minősülő kutak szabályzása szinte teljesen megszűnik.

A rendelkezések szerint (Magyar Közlöny 2023. évi 91. szám, 2023.06.23.) a 2024. január 1-je előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb, az első esővízzáró réteget el nem érő háztartási, kerti és mezőgazdasági használatú kutak teljeskörűen mentesülnek az engedélyetetési kötelezettségek alól, automatikusan szabályosnak minősülnek (amennyiben vízkészletvédelmi szempontból nem védendő területen találhatóak).

Mindez nagy megkönnyebbülést jelent a magyar fúrt kút tulajdonosoknak, ugyanis jövőév elejétől egyszerűsített eljárás keretei között létesíthető fúrt kút a kertben. Habár az ilyen fúrt kutak létesítése nem engedélyköteles, a tevékenységet be kell jeleneti az illetékes hatóságnál. Az új törvény a fúrt kút esetében háztartási vízigényt is meghatároz: ez januártól évi 500 köbmétert meg nem haladó mértékű vízhasználattal egyenlő, amelynek célja a természetes személyek ivóvízellátása és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet kielégítése.

Fúrt kutak bejelentése 2023

Az amnesztiát kapott, be nem jelentett kutakat december 31-ig regisztrálni kell a Nemzeti Földügyi Központnál, ami ingyenes és szankciómentes, azonban a háttérben meghúzódhatnak rejtett költségek, ugyanis a fúrt kút bejelentéshez az is szükséges, hogy vízkútfúró vagy vízmérnök szakember által kiállított tervdokumentációval rendelkezzünk. Ezt a dokumentációt kell majd leadnunk a jegyzőnél vagy a katasztrófavédelmi hatóságnál; magánszemélyek esetében papíralapon és elektronikusan is intézhető a fúrt kút bejelentés. Az illetékes hatóság a dokumentáció beadása után határozatot ad ki a kútról, illetve ők adják az üzemeltetési vagy fenntartási engedélyt is. Az egész kútdokumentációs folyamat bizonyos esetekben akár a 100-200.000 Ft-ot is elérheti (a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak olcsóbban/díjmentesen intézhetőek).

Mi a fúrt kút és milyen mély lehet?

A fúrt kút nem más, mint egy speciális eszközzel készített, bélelt furat, amelynek a mélysége nagyobb, mint az átmérője. A fúrt kút mélysége lehet sekély (30> m) és mély is (>120 m), attól függően, hogy mire használjuk (a felsőbb talajrétegekből és az ivóvizet tartalmazó mélyebb rétegekből is gyűjtheti a vizet). Mivel a kútfejek zártak, nem kerülhet a kútba kívülről szennyező anyag, a vizet szivattyú juttatja a felszínre, ráadásul a fúrt kút folyamatos vízgazdálkodásra képes, akár napi több száz köbméter erejéig.

Kell engedély a kútfúráshoz?

Az új rendelet értelmében a mélységi határokat el nem érő (50 méternél sekélyebb) fúrt kutak fennmaradásához nem szükséges sem vízjogi engedély, sem a fúrt kutak bejelentése – minden más esetben viszont továbbra is engedélyköteles a kútfúrás tevékenysége. Mind a talajvízi furt kút, mind a rétegvízi fúrt kút esetében szakértővel kell megterveztetni a mélyebb kutakat és leadni a terveket az illetékes hivatalnak, akitől függ a kútfúrás engedélye (az ebből a fúrt kútból kinyert víz csak a saját háztartásban hasznosítható).

Amennyiben ivóvíz minőségű rétegvizet szolgáltató rétegvízi fúrt kút létesítése a cél, azt a Zöld hatóságnak is engedélyeznie kell (a kútfúrás és a kúthasználat is engedélyköteles), és a felhasznált víz után bányajáradékot kell fizetni a Magyar Állam részére. Az ilyen fúrt kutak engedélyeztetése 2023 évében is hónapokat vehet igénybe, ügyintézési költsége is magasabb.

Fúrt kút árak 2023: mennyibe kerül a kútfúrás?

A jogszabályban rögzített, amnesztiát kapott kúttípusokon felül ez egyéb, mélyebb kategóriába tartozó kutak létesítésének munkálatát szakemberrel kell elvégeztetnünk, ugyanis a jogszabály előírja a fúrt kút szakszerű kiépítését. Csak az a szakember fúrhat hivatalosan kutat, aki rendelkezik szakirányú végzettséggel, bányakapitánysági engedéllyel és vízügyi hatósági engedéllyel. Amennyiben egy sekély kutat szeretnénk fúrni, például a kerti virágok öntözéséhez, olcsó kútfúrás alternatíva, ha a kútfúrás házilag történik.

Azt, hogy a kútfúrás mennyibe kerül, természetesen befolyásolja, hogy a kútfúrás milyen mélyre van tervezve, hiszen minél sekélyebb egy fúrt kút és minél kisebb a fúrt kút kiképzését szolgáló cső, annál olcsóbban megúszhatjuk. A kútfúrás árak kapcsán nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy kb. 20.000 Ft/m-es indulóárral kell számolnunk, azonban, ha a fúrt kút helyéül megválasztott terület kemény talaja indokolja, az árak elérhetik akár a 60.000 Ft/m-es tételt is. Számoljunk az olyan egyéb költségekkel is a fúrt kút ár számítása során, mint pl. a szivattyú ára, a szakember kiszállási díja és az ügyintézés költségei - azonban bizonyos esetekben még a hosszas várakozási idő és a magas indulóköltség árán is sokat spórolhatunk a vízköltségekkel, ha beruházunk egy kerti fúrt kútra.