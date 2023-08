46 400 forint támogatás is járhat az iskolakezdéshez: erről csak kevés család tud

„Pénztárcabarát iskolakezdés” címmel fogyasztóvédelmi edukációs kampányt indít az MNB, az őszi iskolakezdés előtt álló családok és a felsőoktatási tanulmányaikat kezdő hallgatók pénzügyi döntéseinek támogatására. A tanulmányok megkezdése pénzügyi kérdés is – márpedig a jegybank honlapján egy helyen lehet eligazodni az ehhez kötődő bankszámlák, hitelek, pénztári és egyéb támogatások világában.

Akár 232 ezer forint egészség- és önsegélyező pénztári beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek az őszre készülő, családi támogatásra jogosult pénztártag szülők, pénztári egyenlegük terhére. Ennek ötödét, 46 400 forintot az állam személyi jövedelemadó-kedvezményként ráadásul visszajuttatja nekik – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) most induló „Pénztárcabarát iskolakezdés” fogyasztóvédelmi edukációs kampányának honlapján.

A pénztári támogatás az óvodásoktól egészen a 25 év alatti, felsőoktatási tanulmányaikat folytató diákok után vehető igénybe, a kisebbeknek például ruházatra, taneszközökre, tankönyvekre, de akár a felsőoktatási tandíjra, kollégiumi vagy albérlet-költségekre is. Az igénybevétel feltétele egyebek közt a tanintézmény látogatásának igazolása, a tanév első napját legfeljebb 15 nappal megelőző vásárlási számlák becsatolása, illetve, hogy a pénztári megtakarítás előzőleg legalább 180 napja legyen a számlán.

A jegybank az (újabb) iskolaév előtt álló családok, illetve az egyetemi, főiskolai szemesztert kezdő fiatalok számára kíván hasznos pénzügyi és ezzel összefüggő fenntarthatósági tanácsokat adni közérthető összefoglalókkal, infógrafikákkal.

Az iskolakezdés pénzügyi döntéseket is jelent, így ilyenkor – akár a jegybank kalkulátorának igénybevételével – célszerű áttekinteni a háztartás költségvetését, s ennek kapcsán a megbecsülhető kiadásokat (pl. tanszerek, füzetek, tankönyvek). A családoknak segítséget jelenthet többek közt, hogy a 2023 szeptemberi családi pótlék már augusztusban megérkezik majd. Érdemes emellett előzetesen tájékozódni az esetleg igénybe vehető állami, önkormányzati vagy munkáltatói támogatásokról, illetve – egyetemi hallgatóknak, főiskolásoknak – a lehetséges pályázatokról. Betegséggel küszködő gyermekek esetében külön kedvezmények, támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre (pl. az utazás kapcsán).

Hitelfelvételnél célszerű szem előtt tartani, hogy – hiteldíjától, futamidejétől, egyéb jellemzőitől függően – már egy kisebb összegű fogyasztási vagy jelzálogkölcsön is nagy terhet róhat a családi kasszára. Mindenkor érdemes ezért a döntés előtt több bank hitelajánlatát is összehasonlítani. A felsőoktatási hallgatóknak – igényük esetén – megfontolható a Diákhitel felvétele, ám előzetesen természetesen ennek feltételeiről is tájékozódni kell. A tudatos döntést az MNB Hitelfelvétel tudatosan kiadványa, illetve a gyorskölcsönöket, fogyasztási hiteleket bemutató tájékoztatói támogatják.

Az egyetemistáknak, főiskolásoknak tanulmányaik megkezdéséhez elengedhetetlen a bankszámla-nyitás, ám itt is alapvető előzetesen átgondolni, hogy az adott diáknak pontosan milyen igényei, elvárásai vannak annak kapcsán. Az okos választáshoz a jegybank Számlaválasztás tudatosan Pénzügyi Navigátor füzete, illetve a valamennyi hazai hitelintézet aktuális bankszámláit bemutató Bankszámlaválasztó programja nyújthat segítséget. Emellett aki teheti, annak érdemes már ebben az időszakban megfogalmaznia pénzügyi céljait és elkezdeni a megtakarítást is azok valóra váltására.

