Így csinálhatsz milliomost a gyermekedből: szinte bárkinek beválhatnak ezek a módszerek

A hitelezési boomban az utóbbi években egyre inkább a gyermekvállalás után járó kedvezmények kerültek előtérbe, a bizonytalanabb gazdasági időszak betörésével azonban ismét szembetűnő, hogy soha nem szabad megfeledkezni a jövőbe feketetésről. Gyermekeink anyagi függetlenségének megteremtése persze a jelenlegi helyzetben nem tűnik egyszerű feladatnak, de van néhány alapvető szempont, ami sokat segíthet, hogy belevágjunk. Ilyennek számítanak például azok az általános tanácsok, hogy érdemes minél korábban belekezdeni és hosszú távra tervezni. Mindezek mellett persze a rengeteg megtakarítási lehetőség közül igen nehéz lehet megtalálni a nekünk és gyerekünknek legkedvezőbbet. A Pénzcentrum mostani összeállításával ehhez igyekszik segítséget nyújtani.

Az elmúlt két év a magyar hitelpiacot egyértelműen a családalapítást és a gyermekvállalást ösztönző kölcsönök pörgették. 2019-es bevezetése után a babaváró, a CSOK, a falusi CSOK, majd megjelenésüktől fogva az otthonteremtést segítő lakáshitelek is valóságos slágerré váltak a magyarok körében. Gyermekeik későbbi anyagi függetlenségével és biztonságával azonban csak a családok kisebb része foglalkozott. Most hogy a nehezebb gazdasági helyzetben a hitelekkel járó kockázatok egyre többek kedvét szegik attól, hogy banki, vagy állami segítséggel valósítsák meg céljaikat viszont talán újra előtérbe kerülhet ez az aspektus, azaz a jövőre tervezés is.

A borzasztó infláció ugyanis, - majd minden egyéb mellett - az esetleges továbbtanulás és a saját, önálló élet megkezdésének költségeit is rég nem látott szintre repítették. A felsőoktatási intézmények átalakuló modelljében ráadásul egyre nehezebb elcsípni az államilag támogatott helyeket, tehát komolyabb anyagi háttér, vagy előtervezés nélkül sok tehetséges fiatal szorulhat ki az áhított szakokról. Az egyetemi évek alatt pedig nyilván a tandíj csak a jéghegy csúcsa. Amellett számolni kell az albérlet és a rezsi költségeivel, az olykor igen drága tankönyvek árával és persze a napi étkezéssel, valamint a hétvégi kikapcsolódás költségével is. Amennyiben pedig azt szeretnénk, hogy gyermekünk rövid időn belül saját lakásban tudjon belevágni a felnőtt életbe, vélhetően az is csak szülői segítséggel lesz majd kivitelezhető.

A Pénzcentrum most összegyűjtötte milyen lehetőségek vannak arra, hogy elkezdjük a takarékoskodást, amivel befektethetünk gyermekünk jövőjébe. Olyan lehetőségeket vizsgáltunk meg, amikkel havi szinten kisebb összegű elköteleződés mellett is jó pénzeket rakhatunk félre.

Fontos látni a pontos célunkat

Minden jelentősebb pénzügyi döntésnél elmondhatnánk, de egy ilyen hosszú távú tervezést igénylő befektetés esetében különösen hangsúlyos szempont, hogy fektessük le időben céljainkat. A fő támpont az, hogy mikor szeretnénk hozzáférni a pénzünkhöz. Ezt két szemszögből is érdemes végiggondolni. Egyrészt el kell dönteni, hogy mikor kezdjük meg a takarékoskodást. Már a gyermekünk megszületése előtt is belevághatunk ugyanis, de a legtöbb módszernél elég lehet annak pár éves korában is belevágni. Ezen felül azt is el kell döntenünk, hogy a gyermekünk felnövését szeretnénk-e segíteni, vagy felnőtt életének adnánk egy nagyobb kezdőlökést.

Igazából egyetlen fontosabb "megkötés" van. Érdemes 10-15 évvel előre gondolkodni. Ekkora időtávval már elérhetőek kedvező hozamok, akár szerényebb befektetési hajlandóság mellett is. Ehhez ugye elég néhány évesen, vagy ha nulladik osztályos gimnáziumba, esetleg valamilyen előkészítőre íratjuk gyermekünket, akár 6-7 évesen, az általános megkezdése fele is nekilátni.

Mindenkinek elérhető a babakötvény Start-értékpapírszámlával

Az első lehetőség evidensnek tűnhet, de sokan nem gondolnak rá. Az állam minden 2005. december 31. után magyarországon született, magyar állampolgárságú gyermek számára járó életkezdési támogatást ad (2006-ban 40.000 forint, a 2006 után született gyermekek esetén 42.500 forint), amit egy minimális kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. Azonban ahhoz, hogy ez az összeg és az esetleges későbbi megtakarításaink a gyermek nevére szóló számlára kerüljenek és ott adott esetben babakötvényben kamatozzon, Start-értékpapírszámlát kell nyitnunk a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön és ott Babakötvényben kamatozzon egy úgynevezett Start-értékpapírszámlát kell nyitni a Magyar Államkincstárban.

Ide tetszőleges összeget fizethetünk be, amiből automatikusan babakötvényt vesznek. Erre állami támogatást és infláció feletti kamatot is kapunk utána.

Az állami támogatás az éves befizetéseink 20 százalékát, de maximum 12 ezer forintot, vagyis havi csupán 1000 forintot jelent. A babakötvény vonzereje ezért nyilván nem is ez, hanem az infláció feletti kamata. A babakötvény kamata ugyanis az előző évi infláció feletti +3 százalék. Mivel ez jelenleg 8,1 százalékos kamatot jelent, a jelenlegi inflációs nyomás mellett idén buknánk rajta, stabilabb gazdasági helyzetben viszont a babakötvény nyerő megoldás lehet. Vonzerejét a következő években növelheti, hogy korábban korlátozott felhasználási körét eltörölve ma már szabadon felhasználható.

2012. október 1-jétől pedig már a 2006. január 1. előtt született gyermekek javára is nyitható Start-számla legalább 25 000 Ft befizetésével. Azonban ezen gyermekek esetében csak a számlán elhelyezett összeg után illeti meg őket az állam által nyújtott támogatás, az induló életkezdési támogatás számukra nem jár. Szülő vagy hozzátartozó nyithat Start-számlát a gyermek részére, ha legalább 25 000 Ft-ot befizet, egy gyermek részére azonban csak egy Start-számla nyitható.

A banki megtakarítási számlák és diákszámlák

A magyar bankoknál is hasonló céllal, kimondottan gyermek-, illetve ifjúsági számlák. Ezeknél is gyakori előny, hogy kötetlenül fizethetjük be rájuk megtakarításainkat és jellemzően bármikor hozzá is férhetünk a rajta lévő összeghez. Adott esetben le is köthetjük a pénzt, ami az évek során kamatozik, de választhatunk olyan megoldást, aminek a fő célja, hogy gyermekünk is rendelkezzen bankszámlával.

Utóbbi típusú számlák pont úgy működnek, mint a hagyományos bankszámlák, a kondícióik viszont kedvezőbbek és 18, de gyakran akár 14 év alatt is elindíthatjuk őket. Ha kiskorú nevében igényeljük persze a számlát csak mi kezelhetjük.

Az egyes bankok diákszámlái között kevésbé látványosak az eltérések, mint a hagyományos fizetési számlák esetében. Ez azonban megtévesztő lehet, valójában igen komoly különbségek lehetnek az egyes bankok kondíciói között. A Pénzcentrum épp a hónapban gyűjtötte össze, hogy a nagyobb bankoknál jelenleg pontosan milyen feltételekkel elérhetőek az ilyen típusú számlák.

Az önsegélyezési pénztár születésnél és beiskolázásnál is segítség lehet

Az önkéntes pénztárak egyik népszerű változatának számító önsegélyező pénztáraknál az összegyűjtött pénzt számos, igen különböző célra használhatjuk fel. Ezek közül igen elterjedt célnak számít mind a gyermekvállalás, mind a gyermeknevelés, a konstrukció ugyanis ezekre is igen jól felhasználható. A szüléshez, valamint az óvodai vagy az iskolai költségekhez egyaránt segítséget nyújthat a pénztári tagságunk.

Az önsegélyező pénztárak működési elve az egészségpénztárakéhoz igen hasonló. Befizetéseink bármikor intézhetjük, gyakorlatilag tetszőleges összegben, később pedig igen sokféle célra igénybe vehetjük a számlánkon összegyűlt pénzt. Magát a befizetést banki átutalással is intézhetjük, mi magunk, vagy egyenes ági rokonaink, illetve akár cafeteria elemként is választható.

A megtakarítási forma egyik nagy vonzereje pedig, hogy a befizetett pénzek után adóvisszatérítésben, illetve hozamjóváírásban részesülhetünk.

Éves befizetéseink után azok 20 százalékát igényelhetjük így vissza az SZJA-ból, maximum 150 ezer forintos értékben. 750 ezer forintot kell tehát évente befizetnünk az adójóváírás maximalizálásához, de néhány tízezres visszafizetés ennek a töredéke után is jár. Fontos tudnivaló még, hogyha önkéntes nyugdíjpénztári és/vagy egészségpénztári tagságunk is van, hogy a visszafizetések éves maximuma ilyenkor a három szolgáltatásra együttesen vonatkozik.

Az önsegélyező pénztárnak költségvonzata is van, ami a befizetésekből kerül levonásra. Összege az összegtől függően sávosan változik, vagyis minél nagyobb összeget fizetünk be, annál kisebb arányú a levonás. Az egyes pénztáraknál mindezek függvényében a tagság után fizetendő költség 4 és 8 százalék között mozog. A megtakarítás számos egyéb mellett az alábbi célokra is felhasználható:

Szülési szolgáltatás: Ezt a terhesség alatt, vagy a szülés után maximum 120 nappal igényelhetjük, akár 2 millió forintos összegig

Szülési segélyre: Szüléssel járó költségek fedezésére újszülöttenként legfeljebb 1 millió forint értékben

Gyermek neveléséhez, iskoláztatásához: az adott évi minimálbér összegéig, tehát jelenleg 200 000 forintos értékig igényelhető

Felsőoktatási költségek térítésére: 200 000 forintos összegig

Biztosítói előtakarékosság

A biztosítói gyermek megtakarítások biztosításokhoz kötődő, piaci alapú megtakarítási formák. Ezek a technikailag unit-linked életbiztosításként működő megoldások nagyobb költségvonzattal bírnak, mint a korábban tárgyalt módszerek, nagy előny viszont, hogy a pénzünket itt befektetési szakértőkre bízzuk, a rugalmas konstrukciók mellé pedig több kiegészítő szolgáltatás is elérhető.

Hiába számítanak emellett papíron életbiztosításnak, a gyakorlatban megtakarításként működnek. Általunk alakítható rendszerességgel fizethetünk be pénzt, amit egy kiválasztott befektetési portfólióba fektetnek. Ezekben az eszközalapokban kötvények, részvények, állampapírok is találhatóak. A hozamok ennek is megfelelően magasabbak, mint a többi megtakarítási lehetőségnél.

Egy ilyen befektetés viszont igazán csak hosszabb (minimum 10 éves tartamot felölelő) távú takarékoskodásra ajánlható. Ennél rövidebb időszakkal tervezve ugyanis a költségvonzatuk túl magas lehet a hozamukhoz viszonyítva. A korrektebb tanácsadók ezért óva is intenek, hogy ennél rövidebb futamidővel vágjunk bele, de jellemzően a pénzintézetek is a 10-15-20 éves futamidőt ajánlják. Fontos még azzal is számolni, hogy a befektetés általában az első 2-3 három évben nem szüneteltethető.

A nagy visszatérő a lakástakarékpénztár, de vonzereje ma már kérdéses

A lakástakarékpénztárak lakáscélú előtakarékossági megoldások, melyek esetében fix összegre szerződünk, melyet a szerződés lejártakor kapunk kézhez. Ez az összeg régebben a betéti kamatból és az éves befizetések után járó 30 százalékos állami támogatásból állt, 2018. 10. 17-én azonban a kormány döntése nyomán az állami támogatás megszűnt, ezzel a lakástakarékpénztár gyakorlatilag elveszítette fő vonzerejét. A lakástakarékpénztári megtakarítási terméket kínáló pénzintézetek közül csak a Fundamenta dolgozott ki új konstrukciót, a többi pénzintézet akkor felfüggesztette, vagy megszüntette a szerződéskötési lehetőséget. 2023 márciusban, azaz szűk öt év után azonban az OTP Bank, majd májustól az Erste is újra piacra lépett LTP termékeivel.

A lakástakarék szerződő vagy közeli hozzátartozójának lakás- vagy házvásárlására, illetve építkezéshez, ezen felül tulajdonukban lévő ingatlan lakhatóságát javító közművek, kommunális létesítmények saját vagy önkormányzati közműfejlesztési társulat által történő megvalósítása, felújítása is lakáscélnak számít, ilyen lehet például a csatorna, központi fűtés, áram-, gáz-, vízvezeték, kerítés, árok, vagy pl. az informatikai hálózati kapcsolat kiépítése, korszerűsítése is. A termék legjobb éveiben mindenesetre az igénylők jelentős része gyermeke későbbi lakáscéljaira gyűjtötte a pénzt

Természetesen az állami segítség kiesését ma már bónuszokkal és kedvezményekkel próbálják ellenpontozni a szolgáltatók. Persze a konstrukciók EBKM-jét nézve így is kérdéses, hogy a megtakarítók mekkora körének érheti meg ez a konstrukció. A kedvező hitelek miatt érdemes elgondolkodni a lakás-takarékpénztárak nyújtotta ajánlatokon. A jelenlegi lakáshitelkamatok mellett viszonylag olcsón lehet ugyanis ezeken keresztül lakáshitelhez jutni.

Hol érdemes tehát gyűjtögetni?

Ahogy összeállításunkból is kiderült, rengeteg, egymástól több szempontból is igen eltérő megoldás létezik gyermekünk anyagi függetlenségének megalapozására. Az egyik legfontosabb szempont a döntésnél nyilván az, hogy mekkora vállalást tudunk tenni erre a célra, de az egyes konstrukciókban rejlő lehetőségek korlátaira is érdemes figyelni.

A babakötvény esetében például csak gyermekünk 18 éves koráig gyűjtögethetünk és a pénzhez is csak a futamidő végén férünk hozzá. Az önsegélyező pénztárnál pedig a felhasználás céljai kötöttebbek, míg a biztosítói előtakarékoskodás lehetővé teszi ugyan hogy szabadon hozzáférjünk a pénzünkhöz, de ha jól akarunk járni, legalább tíz évig nem vesszük ki azt. És az egyes megoldások által nyújtott számos előny nyilván hasonlóan sokrétű. Azt pedig, hogy nekünk a jelenlegi helyzetünkben melyik éri meg a leginkább, végső soron csak magunk tudjuk eldönteni.