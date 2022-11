Nagyot nézhetnek, akik átgondulatlanul repültek rá az olcsó bankszámlákra: jövőre jöhet csak a feketeleves

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ma már a magyar bankok jelentős részénél találhatunk rendkívül olcsó, sőt akár teljesen ingyenes bankszámlákat is. A legtöbb esetben azonban az ilyen kedvezményeknek komoly keretrendszere van. A bankok megszabhatják azt a szolgáltatási kört, amire a kedvezményes díjszabás vonatkozik és rendszerint komoly feltételekhez kötik a komolyabb kedvezményekhez való hozzáférést is. Ezen felül pedig az akciók gyakran csak egy bizonyos időszakig élnek. A Pénzcentrum most sorra vette, mi mindenre érdemes figyelni a kedvezményes bankszámlákkal kapcsolatban.

