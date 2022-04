Ezt tanulhatja meg a gyerek húsvétkor a pénzről: a szülőknek most kell résen lenniük

A húsvét jó apropót biztosít, hogy a szülők elbeszélgessenek gyermekeikkel a pénzről, takarékoskodásról. Azokat a gyerekeket, akik ilyenkor a locsolkodással pénzt gyűjtenek, már eleve fellelkesíti, foglalkoztatja a téma. Sok családban szokás ilyenkor a gyermekek megajándékozása, nagyobb gyerekek esetében ez sokszor pénz formájában történik. Ez is alkalmat szolgáltat a szülőnek arra, hogy beszéljen gyermekével a pénzről. Mit tanulhat meg egy ilyen beszélgetés során a gyermek, és mit kell mondania a szülőnek? Mutatjuk.

Egy tavalyi kutatás eredményei szerint a 7-19 éves gyerekkel rendelkező szülők 80 százaléka törekszik arra, hogy megtanítsa saját gyermekét a pénzügyeikkel felelősen bánni, 66 százalékuk például zsebpénz segítségével. A gyerekek pénzügyi nevelését pedig már egészen kiskorban el lehet kezdeni, hiszen egy kisgyermek, aki éppen el tud számolni 10-ig, már rendelkezik ismeretekkel a pénzről. Még az értékkel, működéssel nincs tisztában, de látja maga körül a családi mintákat. A pénzügyi ismeretek elsajátítását nem lehet megkerülni, viszont azok, akik csak későn, vagy egyenesen rosszul tanulják meg ezeket, felnőttként is anyagi problémákkal küzdhetnek majd a jövőben.

Az iskolában érintőlegesen foglalkoznak pénzügyi kérdésekkel, azonban még ma is elsősorban a szülők feladata a gyermekek pénzügyi nevelése. A pénzről bármikor lehet beszélgetni, azonban különösen jó alkalmat biztosítanak erre azok az ünnepek, amikor a gyermek pénzt kap ajándékba. Ez családi szokásoktól függően lehet karácsonykor, húsvétkor, szülinapokon, névnapokon, vagy ballagás alkalmával is. A húsvétkor locsolni induló fiúkat egyébként is foglalkoztatja a pénz, mennyit tudnak gyűjteni, és mire tudják majd költeni - érdemes megragadni ezt a lehetőséget a szülőknek.

A magyar lakosság kétharmada szerint a gyermek pénzügyi nevelése főként a szülők felelőssége, és tisztában vannak a korai pénzügyi nevelés jelentőségével is. Elsősorban azt tartják fontosnak, hogy megtanulják a gyerekek a pénz értékét, a beosztást és megtakarítás fogalmát. Szakértők szerint, ha ezeket a dolgokat megtanulják, akkor már nagyon sokat tettek a szülők azért, hogy gyermekeik tudatosan gazdálkodó felnőttekké váljanak.

Mit tanulhat a gyermek a pénzről húsvétkor?

A legkisebbek, 3-4 évesek számára a pénz egyelőre nem bír jelentősséggel, még nem értik az értékét. Alapvetően már a csokitojások számolása is fontos matematika - így pénzügyi - ismeretet jelenthet, azonban ha kapnak húsvétkor pénzérméket, már azokkal is meg lehet ismertetni őket. Érdemes lehet már beszerezni számukra pénztárcát, vagy perselyt, amibe ki-be pakolászhatják a pénzüket, figyelhetik, hogyan gyűlik.

Gyakori, hogy már az ovis korú gyerekek a rokonoktól (főleg nagyszülőktől) kisebb-nagyobb összegeket kapnak ajándékba is, pl. locsolkodás alkalmával, vagy éppen névnapra, születésnapra, vagy csak úgy, mert jógyerek volt. Ezeknek is jó helye lehet a malacpersely. Ekkor dúl a gyerekekben a gyűjtőszenvedély, amire már ekkor lehet alapozni, és az első lépéseket megtenni a megtakarítás jó szokásának kialakításához. Hiszen az ovis-kisiskolás gyerekek ugyanolyan lelkesen gyűjtenek csigaházat, kavicsot, gesztenyét is, ahogyan pénzt is

- mondta el korábban lapunknak Himer Csilla pénzpedagógus. Ahogy a gyerekek egyre nőnek, és bölcsődébe-óvodába kerülnek, egyre nagyobb rajtuk a közösségi nyomás is, amely a szülőknek rendszerint fejtörést okoz. Szeretnének ugyanolyan pókemberes vagy jégvarázsos cipőt, táskát, amilyen a másiknak van, olyan kisautót, olyan babát, a vágyaik pedig rendkívül gyorsan változnak. A boltban is egyre követelőzőbbek, sok kisgyerek veszekszik, mert szeretne minden édességet megvenni, és nem érti miért nem lehet.

A szülők harca itt kezdődik, hogy megértessék a gyerekkel, hogy a dolgok pénzbe kerülnek és nem lehet megvenni mindent. Húsvétkor a gyerekek saját pénzre tesznek szert, így meg lehet velük beszélni, hogy mire szeretnék elkölteni - be is lehet tervezni egy "tanulmányi kirándulást" a közértbe, játékboltba, ahol meg lehet neki mutatni, mire elég a pénz, amit gyűjtött.

A 6-7 éves, iskolaérett gyerekeket pedig már el lehet kezdeni megtanítani a pénz működésére, takarékosságra. Itt is építhetünk a gyermek vágyaira, ha vágyik valamire, magyarázzuk el, az mennyibe kerül. Ha már van megtakarított pénze, mondjuk el, mennyit kell még hozzátenni. Húsvétkor, ha pénzt kap, azt is hozzá lehet tenni és megbeszélni, mennyit kell még gyűjtenie. Ilyen idős korban szoktak elkezdeni kis összegű zsebpénzt adni a szülők, hogy az apránként gyűlő megtakarítással várakozásra, türelemre is neveljék gyermeküket.

A nyolcéveseknek már arról is kell, hogy legyen fogalmuk, mennyi a pénz értéke, az alapvető számolási műveleteket is megtanulták már. Lehet velük játszani Gazdálkodj okosan-típusú társasjátékokkal, és megtanítani őket, hogyan osszák be a zsebpénzüket. Például kiszámolni, hogy a zsebpénzük elég rá, hogy minden nap vegyenek maguknak egy kakaóscsigát, vagy egy új játékautót, vagy ha félreteszik, hónap végén valamilyen nagyobb dolgot. Ha pedig húsvétkor kaptak egyben egy nagyobb összeget, hogyan kezeljék. Lehet velük beszélgetni róla, mire tegyenek félre.

A nagyobb gyerekekkel már sok különféle témáról lehet beszélgetni. Lehet nekik nyitni takarékszámlát, amire gyűjthetik a pénzt, lehet beszélgetni velük az inflációról, amiről a gyerekek is sokat hallanak manapság. Vannak gyerekek, akiket már kicsi korban érdekelni kezd az, mekkora a család jövedelme, és mire költenek, mire tesznek félre. A húsvéti "pénzkeresési" lehetőség sok gyerekben felkelti az érdeklődést, hogyan kereshetnek más módon pénzt, amellett, hogy várják a havi zsebpénzüket - erről is lehet velük beszélgetni.

Arról, hogy mit érdemes tudniuk a gyerekeknek életkoruknak megfelelően, mit és hogyan taníthat meg nekik a szülő, ebben a cikkben tárgyaltuk részletesebben: