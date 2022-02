Szuperállampapír: mennyire szuper befektetés a rekord magas infláció mellett?

Sokat kopott az utóbbi hónapokban a sajtóban csak szuperállampapírként aposztrofált Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) népszerűsége, miután az infláció több mint egy évtizede nem látott csúcsra emelkedett. Ezzel a lakossági termék reálkamata már bőven negatív, de szerencsére léteznek alternatív befektetési formák, melyek akár kézzelfogható hozamot is fel tudnak mutatni.

Novemberben majdnem 14 éve nem látott szintre, 7,4 százalékra emelkedett Magyarországon az infláció, majd decemberben is azon a szinten stagnált. Vagyis hosszú évek alacsony inflációs időszaka után ismét hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy emelkednek a fogyasztói árak. Ráadásul egyhamar enyhülésre sem lehet számítani, a szakértők és a jegybank is azt prognosztizáljákt, hogy csak lassan kezd majd csökkenni az áremelkedési ütem, sőt, a január akár kellemetlen meglepetést is hozhat új csúccsal.

A fordulat pedig nem csak a pénztárcánkra van negatív hatással, hanem a befektetések esetében is el kell gondolkodni azon, hova érdemes tenni a pénzünket - hívják fel a figyelmet az Aegon Alapkezelő szakemberei. Mint írják, az elmúlt több mint tíz évben ugyanis megszokhattuk, hogy az alacsony vagy akár nulla körüli infláció alig befolyásolja a reálkamatot. Most viszont hirtelen az eddig vonzó befektetési lehetőségek is jelentősen veszíthetnek vonzerejükből.

A lakossági állampapírok zászlóshajójának számító MÁP+ esetében ez már látszik is, hiszen a korábbi kimagasló értékesítési számok visszaestek, beállt stabil heti 20-30 milliárd forintra a jegyzés. Pedig az értékpapír bevezetésekor még kifejezetten vonzó volt az öt év alatt átlagosan 5 százalék körüli hozam rugalmas feltételekkel (szabad visszaválthatóság, széles értékesítési hálózat). Mostanra viszont az évi öt százalékos hozam vastagon negatív szintet jelent reálértéken, vagyis az infláció miatt a pénzünk veszít az értékéből

- fogalmaznak az alapkezelő elemzői.

De akkor mi lehet az alternatíva?

Aki az egyre romló számokat látva máris megmozdítaná a pénzét, annak vannak kedvezőbb lehetőségek, bár a lakossági állampapírok esetében azért pozitív reálkamatot nehéz találni. "Ebben a szegmensben az elsőszámú alternatíva a Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK) lehet, mely három és öt évre az infláció feletti hozamot fizet. De csak látszólag, hiszen a két értékpapír az éves átlagos inflációt veszi alapul, ezen felül fizet a 3 éves 0,75 százalékos, az 5 éves pedig 1,25 százalékos prémiumot" - hívja fel a figyelmet az Aegon Alapkezelő.

A gond, hogy az éves átlag lényegesen alacsonyabb, mint a jelenlegi, csúcson lévő infláció. Tavaly 5,1 százalék volt az átlagos áremelkedés, vagyis ehhez mérten még a prémiummal együtt sem éri el a két papír kamata a 7,4 százalékos drágulási ütemet. Főleg úgy, hogy a 2021-es infláció majd csak az év közepén, a fordulónapkor épül be a bázisba, addig a 2020-as 3,3 százalékos értékkel számolják a kamatot. A fordulónapig pedig akár még a prémium mértéke is változhat, vagyis reálisan ma bármelyik lakossági állampapírral kisebb csoda 6-6,5 százalék feletti kamatot elérni

- fűzik hozzá a befektetési szakemberek.

Meglátásuk szerint alternatíva lehetne a részvény- vagy ingatlanbefektetés, azonban előbbi magas kockázata, utóbbi pedig a nagy tőkeigénye miatt kevés lakossági befektető számára elérhető. Kiemelik, hogy marad még lehetőségként a befektetési alap, mely jól megválasztva akár érzékelhető reálhozamot is biztosíthat, vagyis a jelenlegi helyzetben lényegesen kedvezőbb lehet a lakossági állampapíroknál.