Van 15-30 millió forintod? Így léphetsz be vele a dúsgazdagok elit klubjába

A változó kamat és inflációs környezetben 15-30 milliós tőkéből sokaknak csak a lakásvásárlás, vagy az aranytömbbe fektetés jut az eszébe, pedig a változó pénzügyi környezet ellenére is számos lehetőség van még, amit érdemes lehet megfontolni. De mik ezek a lehetőségek és elég-e ekkora alap egy komolyabb vagyon megalapozásához? A Pénzcentrum most pénzpiaci szakértők segítségével válaszolta meg ezeket a kérdéseket.

A megváltozott pénzügyi környezetben koránt sincs könnyű dolga azoknak a kisbefektetőknek, akik fix hozamú befektetést szeretnének, hiszen a bankbetétek után az elszálló infláció miatt, már az állampapírok hozama is alacsonyabb. Ha rendelkezünk egy néhány tízmillió forintos alaptőkével azért már számos befektetési lehetőség megnyílik előttünk.

Kérdés persze, hogy mibe a leginkább érdemes fektetni megtakarításainknak. Maradjunk a biztonságos állampapírnál? Esetleg beszálljunk a tőzsdére, vagy vásároljunk ingatlant? A pénzügy útvesztőiben nem nehéz eltévedni, ezért a Pénzcentrum megkérdezte a szakértőket, hogy egy ilyen, 15 és- 30 millió forint közötti kezdőtőkével milyen befektetési lehetőségei vannak 2021 őszén a kisbefektetőknek.

Az inflációs környezet még kihathat a piacra

Nagy változás, hogy a nagyon laza monetáris, és fiskális politika hatására az inflációs kockázatok jelentős mértékben emelkedtek. Bár még kérdéses, hogy átmeneti emelkedésről, vagy tartós fordulatról beszélhetünk-e, de az alacsony reálhozam környezet miatt ezt mindenképp érdemes figyelembe venni befektetési portfóliónk kialakításakor - árulja el Paku Dénes, az Aegon alapkezelő szakértője.

Jobban figyelembe kell venni a befektetési döntéseknél azt, hogy a kiválasztott eszközök kellő védelmet biztosítsanak az infláció ellen. Érdemes megnövelni a reáleszközök arányát a magasabb hozam reményében.

Alapvetően elmondhatjuk azt, hogy a nyersanyagpiacok jól teljesítenek a magasabb inflációs környezetben. Ugyanakkor a részvénypiacokon belül is vannak inflációs környezetben jobban teljesítő szektorok, mint például a nyersanyag, az olajszektor, vagy az ingatlanszektor - mondja a szakértő

2020 végén még egy recesszió és járvány utáni "megkönnyebbülési rali" közepén voltunk. Ez már véget ért, tehát ilyen szempontból érdemes változtatni - az újranyitás nyertes vállalatai például már sokkal kevésbé vonzóak. - egészíti ki Balásy Zsolt, a Hold alapkezelő porfóliókezelője

Az infláció és a monetáris politika "változása" ebből a szempontból sokkal kisebb hatású, pláne, mivel utóbbi még nem változott érdemben. Ha mégis fog (tehát lesz tartós infláció, lesz markáns jegybanki szigorítás) akkor annak az utóbbi évek kedvencei, a nagy növekedésű technológiai cégek lehetnek nagy vesztesei. Meg a fejlett piaci, hosszú lejáratú kötvények.

Nem az összeg a döntő

A mérlegelendő szempontok itt is azonosak, mint egy alacsonyabb összegű befektetésnél – az összeg növelésével valójában az időzítésből származó kockázatok növekedhetnek, tehát nagyobb a hangsúly a rendszeres befektetésen - árulják el az Erste Alapkezelő szakértői.

Egyedi értékpapírokat illetően nincs olyan új lehetőség, amihez kisebb rendelkezésre álló tőkével ne tudnánk hozzáférni. Ugyanakkor ha ekkora összeget szeretnénk befektetni, feltételezzük, hogy a teljes megtakarításaink összege ennél nagyobb.

Ez egyrészt csökkenti annak esélyét, hogy durván belebukjunk a befektetésünkbe, másrészt ha egy Alapkezelőre bíznánk pénzünket magasabb ügyfélstátuszhoz is hozzáférést enged. Ezzel sok szolgáltatónál megnyílik előttünk a lehetőség, hogy aktív portfóliókezelést vegyünk igénybe. Ennek kevésbé komplex verziója a Diszkrecionális Portfólió Menedzsment (DPM), ahol kiválaszthatjuk a számunkra ideális kockázati kategóriát, és az alapkezelőt megbízzuk a konkrét befektetési döntések meghozatalával, portfóliónk aktív menedzselésével. A szolgáltatás nagy előnye a kényelem és a gyorsaság, valamint az erős szakmai háttér.

A Moduláris DPM ezen felül lehetővé teszi, hogy a befektető részt vegyen a modulokból felépített referencia portfólió kialakításában, így az alapkezelő sokkal inkább testreszabott, egyéni kockázati- és kitettség preferenciák figyelembe vételével összeállított szabályrendszer mentén kezeli a portfólióját.

Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő portfóliókezelője szerint az egyetlen tényező, ahol számít a befektetés nagysága, az a fix költség (pl számlavezetési díj), de ezeket már sokféleképpen ki lehet kerülni. Úgyhogy egy igazán minimális összeg felett teljesen mindegy a befektetés nagysága, lehet az 1 millió, vagy 100.

A legfontosabb az időtáv. Hosszú időtáv (10+ év): kockázatos befektetés (pl részvény alap), rövid időtáv (3- év) MÁP+. Mindkettőt lehet már 100 ezer forinttól is venni. A várható hozam pedig a kockázattól függ.

Amit 15-30 millió forinttal már lehet csinálni, az az, hogy az ember maga épít egy diverzifikáltabb portfóliót, azaz több féle kötvénybe és részvénybe rakja az ember a pénzét. Azonban ez a szempont is kikerülhető alapon keresztül, mert ott már 100 ezer forint is több tucat részvénybe porlad szét.

Ha az Alapkezelők mellett döntünk is fontos persze végiggondolnunk, melyikbe fektetjük a bizalmunk. Olyan szolgáltatót érdemes keresni, aki BEVA tag, így akár 100 ezer eurós összegig biztosítottak lehetünk - árulta el Paku Dénes, az Aegon szakértője

Az intézményi kockázat amiatt is fontos,mert minden intézményben egy pénzügyi tanacsadóval állunk kapcsolatban. Érdemes több szakértö vélemenyet kikérni egy fontos befektetési döntes előtt.

A szakértő szerint emellett kisebb és nagyobb összegnél is fontos meghatározni a befektetési időtávot. Szükséges egy likviditási rész, arra az esetre ha gyorsan, rövid időn belül hozzá akarunk férni valamilyen rendkívüli esemény bekövetkeztekor a megtakarításunkhoz.

Kisebb költséggel is fektethetünk tárgyi jellegű dolgokba

Tőzsdézéssel, a megfelelő értékpapír kiválasztásával is fektethetünk olyan termékekbe, ahol a megvásárolt instrumentum mögött valós, tárgyi jellegű dolgok, reál eszközök találhatók. Így adott esetben például nincs szükségünk fizikai arany-tartalékot képezni egy banki széfben (ami jelentős költségekkel járhat), ha értékpapírszámlánkon egy arany árfolyamát szinte tökéletesen lekövető ETC (Exchange Traded Commodities) termékbe fektetünk - árulják el az Erste Alapkezelő szakértői

Egy ilyen terméknél a tőzsdei értékpapír kibocsátója a napi ki- és beáramlások figyelembe vételével veszi vagy adja el az ETC értékét biztosító fizikai aranyat, vagy pénzintézetekkel kötött derivatív ügyleteken keresztül replikálja a nyersanyag tartásából szerezhető hozamokat/veszteségeket.

Tehát ha szembe állítjuk egymással ezt a két lehetőséget: azaz aranyat vásárolunk és széfben tartjuk vagy tőzsdei terméken keresztül szerzünk kitettséget, az esetek többségében érdemesebb lehet az utóbbit választani. Gyorsabb, kényelmesebb, költséghatékonyabb megoldás, az egyetlen extra kockázat, amit futunk, az értékpapír kibocsátójának (derivatívokkal történő replikáció esetén partnereinek) esetleges csődeseménye.

Ugyanez a helyzet az ingatlanpiac esetén is. Fektethetjük pénzünket befektetési célú ingatlanba is, de ha az értékpapírokat preferáljuk, akkor választhatunk hazai ingatlan alapok, vagy akár tőzsdén kereskedett REIT-ek közül is.

Ha az értékpapírok helyett a valós fizikai befektetéseket preferáljuk, arra is számtalan lehetőségünk van - mondja Paku Dénes. Aki nem a tőkepiacokba fektetne érdemes kitekinteni az ingatlan piacra is. Vidéki ingatlan,termőföldet akár néhány millió forintból elérhető de akár a budapesti ingatlan piacból egy garázs vagy üzletrész megvásárlásával profitálhatunk.

Továbbá a műtárgy piac is fontos szerepet játszhat azok életében, akik nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Kortárs,feltörekvő művészek alkotásai nagy hozam potenciállal kecsegtethetnek, de az ilyen jellegű befektetések is kockázattal járhatnak

Így, vagy úgy, de egy ekkora alaptőke már elég lehet egy igazán komoly vagyon megalapozásához is. A befektetési piacon az Erste szakértői szerint minden az időtávtól és az elért hozamtól függ. Hosszú távon érdemes lehet kockázatot vállalni, például egy kiegyensúlyozott, évi 7 százalékos hozamot biztosító portfólióval a kezdeti 30 millió forintból 20 év alatt 116 milliós vagyont lehet képezni. Még ennél is messzebbre juthatunk, ha havi befizetésekkel folyamatosan növeljük a portfóliónk nagyságát.

A legfontosabb az időtáv - erősíti meg Balásy Zsolt. Hosszú időtáv (10+ év): kockázatos befektetés (pl részvény alap), rövid időtáv (3- év) MÁP+. A várható hozam pedig a kockázattól függ.Egy optimálisan évi 10 százalékos vagyonnövekedés pedig így simán elérhető.