Rájár a rúd a dolgozó szülőkre: súlyos tízezreket kell fizetniük

Rengeteg magyar szülő kényszerül arra, hogy megbízható barátok vagy nagyszülői segítség hiányában hivatásos bébiszitterre bízza a gyermekét alkalmanként, esetleg rendszeresen. A Pénzcentrum annak járt utána, mennyibe kerül ma egy bébiszitter, és egyáltalán hol található manapság megbízható szakember.

Alapvetően gyerekpártiak a magyarok: vagy van gyerekük (51%) vagy még nincs, de szeretnének (22%) - derül ki egy nemrég készített felmérésből. A jelenlegi gyerekeseknek szerint a gyerekvállaláshoz nem a szilárd pénzügyi helyzet az első, náluk a biztos munkahely (71%) mellett a határozott elképzelés a gyereknevelésről (74%), a szülők együttélése (64%), a támogató családi, baráti környezet (59%) sorolódnak előre. Ez utóbbi már csak azért is kulcsfontosságú, mivel sok fejfájástól kímélheti meg a szülőket, ha van kire bízni a gyermeket betegség, munka vagy éppen a kikapcsolódás idejére.

Mindez azért is fontos, mert egy bébiszitter ma már komoly összegeket kér el, és amelyik családnak rendszeresen van rá szüksége, akár egy fél fizetésnyit is leperkál nekik. Erika pénzügyi vezető egy biztosítótársaságnál, a férje vidéken dolgozik, pozíciója miatt esélytelen, hogy odaérjen a két fiáért az óvodába és az iskolába. Az interneten talált két idősebb hölgyet, akik felváltva összeszedik a fiúkat, és a nagyobbikat elviszik edzésre is. Erika rendszerint este 7 előtt nem ér haza, így egy nap 2-3 órát is kifizet, óránként 2 ezer forintot:

Havonta 80-100 ezer forintba kerül a két gyerekfelügyelőnk, attól függ megbetegszenek-e, olyankor én vagyok velük itthon.

Az árakban nagy szórás nincsen, Boglárka is ennyiért dolgozik, egy gyerekre 2000 forintért, kettőre 3000-ért vigyáz. Ő 28 éves, csecsemő es kisgyermeknevelő felsőfokú szakképzése van, jelenleg levelezőn csinálja a diplomás képzést. Elmondása szerint fontos a megszerzett végzettség a szülőknek, hiszen jobban megbíznak benne, szívesebben hagyják rá a gyermeküket. Bogi mellékállásként, este szokott kisgyerekekre vigyázni, főállásban kisgyermeknevelő egy fővárosi bölcsődében.

1000 forintért már csak elvétve találni bébiszittert

500 forintos regisztrációs díj ellenében ma már ellenőrzött helyről is bérelhetünk bébiszittert különböző végzettséggel és tapasztalattal.

Jelenleg 186 regisztrált aktív tagunk van mindenféle korosztályból, közülük 6 férfi, a többiek hölgyek. Az ő megbízhatóságukat garantáljuk. Rajtuk osztozik a több mint 6 ezer felhasználónk

- mondta el Kovács Balázs, a Lurkó Bébiszitter cégvezetője a Pénzcentrumnak. Ők Budapest és környékén dolgoznak, a vidéki terjeszkedést egyelőre még csak kóstolgatják, hiszen jelenleg még csak a fővárosban tudják biztosítani a tagoknak, hogy teljes állásban tudnak gyermekekre vigyázni, úgy, hogy meg is éljenek belőle. Aki az oldalon keresztül készpénzmentesen szeretne bébiszittert fogadni, az

óránként 1500 forintért megbízható, 2000 forintért tapasztalt szakembert kaphat. 2500 forintos órabérért pedig már komoly elméleti tudással rendelkező pedagógust.

Több gyermek esetén +300 forintot, sajátos nevelési igényű gyermek esetében +500 forintot, magas szintű idegen nyelv tudásért +1000 forintot kell fizetni. A cégvezető azt is elmondta, hogy legkeresettebbek a középkorúak, az ő esetükben már biztosak lehetnek benne a szülők, hogy nem csak keresetkiegészítés gyanánt vállalják ezt a munkát, hanem elhivatottak. Kovács Balázs is megerősítette Boglárka szavait, miszerint a végzettség kifejezetten fontos, de sokféle szülő van, sokszor elképesztő elvárásokkal indulnak neki a bébiszitter keresésnek, az irreális elvárásokból igyekeznek ők lefaragni.

"Lehet nálunk olcsóbbat vagy rugalmasabbat találni, vannak különböző ingyenes fórumok, ahová az ember ’bedobja’ és esetenként alulárazza magát, hiszen nem egy nyílt piacról van szó, sokaknak ez az első munkájuk életükben. Mindig meg lehet teremteni azt a már-már méltánytalan körülményt, hogy valaki ezer forintos órabérért végezzen ilyen felelősségteljes munkát, de tapasztalataink szerint egyre ritkábban. Úgy gondolom, mi sokat emeltünk a piaci árakon, de nem szabad elfelejteni, hogy rengeteg munkánk van az oldal, és a mögötte lévő fizetési rendszer kiépítésében, mely ma külföldön is hiány. Így elképzelhető, hogy angol nyelvterületre is eladható lesz."