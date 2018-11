Nyeregben vannak a magyar dolgozók: nagyot koppanhat, aki nem lép időben

A munkaerő megszerzése és főleg megtartása ma már komoly kihívást jelent minden cég életében. Nem csoda, hogy az irodákat bérbeadó ingatlanos szereplőknek is az egyik legfontosabb feladatais lett az elmúlt években. De mit tehet a munkakörnyezet azért, hogy boldog és elkötelezett dolgozókkal teljen meg az iroda?



A HR és a munkahelyi környezet összefüggéseit vizsgálta a november 22-i Portfolio Property Investment Forum 2018 egyik délelőtti workshopja, és a két terület közös kérdéseiket próbálta megválaszolni. Találkozásánál az egyik legaktuálisabb kérdés, hogy

az ingatlanpiac, azon belül az irodapiac tud-e, és akar-e ma megoldásokat kínálni a munkaerőpiac problémáira, kihívásaira.

A kerekasztal résztvevői egységesen azt válaszolták, hogy igen, sőt, ma már ez megkerülhetetlen téma, mellyel mindkét oldalon foglalkozni kell. Gál Balázs, a Citi Közép-európai toborzási és kiválasztási vezetője szerint ma már az irodai környezet perdöntő tényező is lehet, pláne, egy olyan szektor esetében, mint a banki, ahol a fizetések nagyjából kiegyenlítettek.

Hiszen gyakran elfelejtjük, hogy amikor egy jelentkezőt interjúztatunk, akkor mi is vizsgázunk: nem csak minket, a céget, a fogadtatást, de a környezetet is vizsgálja. A vezetőnek el kell adnia magát.



Nem látja ennyire szélsőségesen a helyzetet, Pottok Judit, az E.ON Hungária Zrt. Vezető HR Business Partnere. Tapasztalatai szerint, ha minden más feltétel adott és szimpatikus cég, lehet döntő érv az itoda állapota, de alapjában véve néha túl van misztifikálva a környezet.



A résztvevők balról jobbra: Nagy Bálint moderátor, a Pénzcentrum vezető szerkesztője, Gál Balázs, a Citi Közép-európai toborzási és kiválasztási vezetője, Katkó Károly, a CBRE bérbeadási igazgatója, Kelliár Zsolt, az SSC Heroes/ GWS Hub ügyvezetője, Pottok Judit az E.ON Hungária Zrt. Vezető HR Business Partnere és Szalai Bence, a Hays- Construction & Property Division Team Leadere

Home office vs. irodai lét



Annak ellenére is foglalkozni kell az irodai környezet témakörével, hogy 5-10 év múlva teljesen másképp fog kinézi a munkaerőpiac, egyre elterjedtebb lesz az otthonról való munka - tette hozzá Kelliár Zsolt az SSC Heroes / GWS Hub ügyvezetője. 2040-re pedig már lényegesen kevesebben fognak dolgozni a ma ismert formákban, tehát klasszikus alkalmazottként. A munkavállalók közül sokan részmunkaidőben több helyen, vagy projektekben fognak részt venni, nagyrészt otthonról. Ettől függetlenül szükség lesz még irodákra, és

fontos kihívása a jövőnek, hogy az otthoni munkavégzéssel felszabadult helyeket tudatosan és okosan használja majd fel.



Az biztos, hogy nem a home office és a kisebb iroda közé kitett egyenlőségjel fogja jellemezni a jövőt - ebben minden résztvevő egyetértett. Az a vezető, aki úgy gondolkodik, hogy hazaküldi az embereit, és kisebb irodát bérelve jelentős költséget takarít meg, nagyon rossz úton jár.

Költözzünk, de hova?



Nagy probléma, hogy valójában nincs elég jó minőségű iroda ma Magyarországon - ebben szintén egyetértettek a beszélgetőpartnerek, sőt, abban is, hogy a kis és középvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem is fektetnek hangsúlyt az iroda lokációjára, mikrokörnyezetére. Tény, hogy jó irodák terén alulkínálat van. Ám Katkó Károly, a CBRE bérbeadási igazgatója szerint az is komoly probléma, hogy azok a cégek, akik költöznének, csak az utolsó utáni pillanatban állnak neki keresni.:

Minél több munkavállalót foglalkoztatnak, annál nehezebb a költözés, minél nagyobb a cég, annál nehezebben tudnak hosszú távra tervezni.



A jövő kifürkészhető



Az, hogy mit tartogat a jövő az iparág számára, nagyjából körvonalazódott már. Ha meg is szűnik ez az irdatlan munkaerőhiány, az már biztos, hogy a munkahelyi környezetben beállt változások, a trendek már nem fognak megfordulni - az eddig elért pozitív változást nagy valószínűséggel megmarad. Az Y generáció elvárásai megnövekedtek, és az általuk kiharcolt változások már megállíthatatlanok - mondta el Szalai Bence, a Hays- Construction & Property Division Team Leadere.

A konkrét környezet



Az irodaház kiválasztásának kihívásai után a konkrét munkakörnyezet kialakításáról szólt a következő panelbeszélgetés. Itthon ma még talán elképzelhetetlen megoldásokat tapasztaltak külföldön a kint ülő szakemberek, akik találkoztak koppenhágai halpiac raktárából kialakított mindig nyüzsgő irodával, vagy egy olyan londoni kantinnal, ami gyakorlatilag úgy működik, mint egy foodmarket, különleges akusztikával, hogy értsék egymást az emberek. Ezek az apróságoknak tűnhetnek, ám

nagyban segíthetnek a munkaerő elköteleződését, és ezzel megkönnyítik a HR munkáját.



Horváth Dávid, a Colliers International Senior Workplace Consultant-ja szerint fontos még, hogy a hely, a környezet tükrözze a cég profilját: egy mérnöki irodához például tökéletesen passzolnak a letisztult, egyszerű és tágas terek.



Persze a makrokörnyezet mellett a mikrokörnyezet is alapvetően fontos a munkavállalók számára, azaz, hogy milyen szolgáltatási feltételeket tud biztosítani: milyen a környék, van-e ott bevásárlási lehetőség, patika, egészségügyi intézmény, esetleg bubiállomás - vázolta Racskó Balázs, a Origameo by HB Reavis Workplace Consultant-ja.



Bármennyire hisszük is, a legfiatalabb generáció igényei nincsenek elrugaszkodva a földtől legalábbis ez derül ki egy kérdőíves felmérés eredményeiből, amit Végvári Zsuzsi, munkakörnyezet tanácsadó, az Offiseven CEO-ja ismertetett. 300 fiatalt kérdeztek meg, és az derült ki, hogy sorrendben ezek a legfontosabb dolgok számukra egy munkahelyen: fizetés, szakmai előrelépési lehetőségek, a munkaeszközök minőség és a home office. Mindössze 1 százalékuknak volt fontos, hogy a cég ahol dolgoznak rendelkezzen szabadidőszobával.



A beszélgetés egyik legfontosabb tanulsága az, hogy HR-nek ma már fontos feladata van a munkakörnyezet kiválasztásában és kialakításában egyaránt, és a vezetésnek folyamatosan kommunikálnia kell a dolgozókkal, hogy tudják és értsék, mit szeretnének, és ezekre időben tudjon reagálni. Nem szabad félni az újtól, egyszerűen ki kell próbálni, működik-e. És ez nem feltétlenül pénz kérdése, inkább idő és odafigyelésé.