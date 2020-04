Készülj fel a legrosszabbra: előzd meg a totális csődöt, ha mégis kirúgnának

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon már 330 ezer munkanélküli van, ám a szakemberek szerint ez még tovább nőhet, és a lakosság akár 9-10 százaléka is elveszítheti a munkáját a következő hetekben, hónapokban. Ilyen környezetben mindenkinek fel kell készülni a legrosszabbra, ehhez a nehéz, stresszes, de remélhetőleg csak átmeneti időszakra adunk most tippeket.

A következő három hónapban várhatóan bővülnek a kényszer-szabadságolások és elbocsátások - derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. felméréséből. Az öt főnél nagyobb cégeknél az elmúlt hónap legalább 50-60 ezer fős elbocsátása után újabb 90-100 ezer ember veszítheti el állását. A turizmus-szektor, illetve a szórakoztatás és szabadidős tevékenység esetében lényegében minden céget jelentősen érintett a járvány. Nem csoda tehát, hogy sokan félnek attól, elveszítik a munkájukat. Azok, akik gyanítják, hogy az elbocsátásuk a küszöbön áll, kifejezetten fontos felkészülni erre az eshetőségre.

A munkahely elvesztésének lehetősége nem csak félelmetes, de kimondottan stresszes állapot is, ám lehet enyhítheti károkat, méghozzá úgy, hogy a lehető legalaposabban felkészülünk a helyzetre - ebben segítenek most a HuffingtonPost szakértői.

Csökkentsd a költségeidet!

Első lépésként érdemes megvizsgálni a havi költségeket, majd megszabadulni minden olyan kiadástól, amely nem létszükség: "Dolgozzon ki egy csont nélküli költségvetést" - javasolta az olvasóknak Kumiko Love, akkreditált pénzügyi tanácsadó. "Határozza meg a megélhetéshez szükséges minimum költségeket, és összpontosítson a kiadások csökkentésére." Az nyilvánvaló, hogy világítania kell otthon a lámpákat és etetni kell a családot, ugyanakkor törekednie kell a minimum minimumára. A szakemberek javasolják az ilyen helyzetben az edzőtermi tagság szüneteltetését, a streaming szolgáltatások megszüntetését, a szállítási költségek (például a bérletek) befagyasztását, az automatikus előfizetések leállítását, valamint a az olyan dolgok vásárlásának csökkentését, amelyekre nincs feltétlenül szükség.

Priorizáld a számlákat!

Persze vannak olyan kifizetéseket, amiket nem lehet halogatni, éshónapról hónapra felmerülnek, ám érdemes átgondolni, mi az, aminek a fizetését ideiglenesen fel lehet függeszteni. "Az élelmezési és lakhatási költségek elengedhetetlenek, ezért mindenekelőtt ezekre a kiadásokra kell fordítania a forrásokat" - mondta Brittney Castro, pénzügyi szakember, majd hozzátette:

érdemes felhívni a mobiltelefon-, internet. és kábelszolgáltatókat, és kideríteni, hogy milyen lehetőségek vannak a kifizetések ideiglenes csökkentésére vagy szüneteltetésére.

Élj a moratóriummal!

Aki aggódik a munkahelye miatt, az feltétlenül éljen a kormány által elrendelt hiteltörlesztési moratóriummal. Ugyanakkor vállalkozók számos engedményt kérhetnek a helyi önkormányzatoktól. Az erről szóló tudnivalókat ebben a cikkben szedtük össze, de érdemes érdeklődni helyi szinten is!

Meglepően magas, esetenként már az 50 százalékot is meghaladja azok aránya egyes bankoknál, akik idén is törleszteni szeretnék hitelüket. Ugyanakkor akik később veszítik el a jövedelmüket, és egyelőre kimaradnak a moratóriumból, azok később is jelezhetik, hogy élnének a lehetőséggel.

Növeld a megtakarításaidat, bármi áron!

A megtakarítás jelen helyzetben nem is kérdés: akinek még megvan a munkája, az jobban teszi, ha komolyan nekiáll spórolni. A karantén alatti bezártság melegágya a (felesleges) internetes vásárlásoknak, és néha csak komoly erőfeszítések árán tudjuk elkerülni őket, ám aki felelősségteljese élné az életét, az ezektől most ideiglenesen mégis vegyen búcsút.



Ha végül elbocsátásra kerül sor, akkor valószínűleg szüksége lesz készpénzre, ami átsegít a nehéz időszakon, amíg a munkanélküli-ellátás kifizetése el nem kezdődik, vagy új munkát nem találunk. Jelenleg a álláskeresési járadék 3 hónapig jár, hogy ezt a kormányzat meghosszabbítja-e a jövőben, egyelőre még bizonytalan:



"Minden eszközzel azon vagyunk, hogy segítsünk az embereken egy ilyen helyzetben. De kérdés, mi a valós segítség. Ha valaki az elmúlt 30 évet áttekint, akkor azok a kormányok voltak sikertelenek, akik segélyekkel próbáltak segíteni. Mi minidig azt mondtuk, hogy a munkát kell támogatni - reagált arra, hogy emelkedhet-e a munkanélküliségi segély jelenlegi 3 havi időtartama. A legvégső eset lehet, hogy segélyt osztogassunk. A cél, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy valaki 3 hónapnál hosszabb ideig legyen munka nélkül" - mondta el Gulyás Gergely a mai Kormányinfón.

Kezdj bele a hálózatépítésbe, mint az őrült!

A koronavírus hihetetlen gyorsasággal változtatta meg a piacot: nemcsak kevesebb a munkalehetőség, de ugyanarra a pozícióra most sokkal több a jelentkező, mint korában. Nem is beszélve arról, hogy sem a személyes hálózatépítés, sem a személyes interjú nem lehetségesek most. Christy Noel karrierszakértő szerint ezért van itt az ideje, hogy továbblépjünk a munkakeresés terén, és aktivizáljuk magunkat, méghozzá feltűnésmentesen. Óvatosan vegyük fel a kapcsolatot azokkal az ismerőseinkkel, akik később a segítségünkre lehetnek. Elég egy-egy ’Sziá’-t elküldeni a megfelelő helyekre, esetleg egy jó cikket továbbítani, vagy lájkolni egy bejegyzést a LinkedIn-en.

Készülj fel a munkanélküliségre

Az első lépés, hogy mielőbb regisztráljunk online a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felületén. Ezek után a területileg illetékes foglalkoztatási osztály e-mailen keresztül fogja felvenni velünk a kapcsolatot.

