Budapesti egyetem lett a világ legjobbja: rengeteg vetélytársat nyomott le

A Corvinus Business School lett Kelet-Európa legjobb üzleti iskolája az intézményeket rangsoroló francia Eduniversal 2019-es felmérése szerint. Ezen felül pedig az egyetem a Financial Times legjobb "Masters in Management" (MIM) listájára is felkerült.

A világon összesen több mint tizenhatezer üzleti iskola működik. Az Eduniversal ebből választja ki a legelismertebb ezer intézményt. A szervezet minden évben térségenként rangsorolja az üzleti iskolákat: Afrika, Közép-Ázsia, Eurázsia és Közel-kelet, Távol-kelet, Latin-Amerika, Észak-Amerika, Kelet-Európa, Nyugat-Európa, Óceánia.

A héten kihirdetett eredmény szerint a Corvinus Business School lett idén a kelet-európai térség legjobb üzleti iskolája. A második helyen a Varsói Egyetem Menedzsment Kara (University of Warsaw Faculty of Management), a harmadik, megosztott helyen a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem (VSE) üzleti iskolája és a Szentpétervári Egyetem menedzsment iskolája (Graduate School of Management - St. Petersburg University) végzett - írja közleményében az egyetem.

A rangos helyezés mellett BCE beszámolt arról is, hogy a Financial Times szerint az egyetem képzése is bekerült a legjobb "Masters in Management" (MIM) képzések közé. A Financial Times másfél évtizede összeállítja a legjobb üzleti képzést adó egyetemek listáját - írják, ide került mos be a BCE.