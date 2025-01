Döbbenet: van olyan része az országnak, ahol már bruttó 1 millió forint az átlagbér

Már több olyan budapesti kerület is van az országban, ahol a bruttó átlagkereset átlépte az 1 millió forintos küszöböt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss, járásokra bontott kereseti adatai szerint. Eközben van olyan járás az országban, ahol a bruttó 400 forintot sem éri el az átlagbér. Mutatjuk a friss számokat.

Nem újdonság, hogy Magyarországon a legtöbbet a fővárosban lehet keresni, azonban a bruttó átlagbér eddig csak súrolta, most viszont meg is haladta a milliós határt. A 2024. I-III. negyedéves KSH statisztikák szerint a 2. és a 12. kerület is átlépte a milliós átlagbért, az 5. kerület pedig szorosan megközelítette. Ha járási rangsort állítunk fel, akkor a főváros összes kerülete benne van a TOP35 legjobban kereső közigazgatási terület között, az utolsó a sorban a 21. kerület a maga 678 ezres bruttó átlagbérével.

A budapesti kerületek közé az élbolyba betolakodott országos hetedik helyen a Budakeszi járás (br. 881,5 ezer forint/hó), a Dunakeszi járás (br. 796,6 ezer forint/hó) 14. és a Pilisvörösvári járás (br. 787,5 ezer forint/hó) 15. helyen. Felvette a kesztyűt továbbá a Szentendrei, a Gödöllői, a Győri, a Gárdonyi, a Paksi, a Szigetszentmiklósi, a Vecsési, a Váci és a Székesfehérvári járás is.

Az átlagkereseti rangsor legalján a Cigándi, Gönci és Csengeri járás áll. Az utolsók között helyet kapó járások nem okoznak nagy meglepetést, a sereghajtók tavaly is ugyanezek a járások voltak. 2024. első három negyedévében a legmagasabb - 2. kerületi - és a legalacsonyabb - Cigándi járási - bruttó átlagkereset között 677 ezer forint volt a különbség. 2023 azonos időszakában 603 ezer forintos különbség mutatkozott.

Mivel a KSH már tavaly is közzétette ezeket az adatokat, így össze tudtuk vetni a 2023-as és a 2024-es év első három negyedévére vonatkozó járási keresetstatisztikákat egymással. Ez alapjánt azt láthatjuk, hogy átlagosan 13,3 százalékkal nőtt az átlagkereset. A legnagyobb mértékben Budapest 5. kerületében (18,2%), a Kunhegyesi (17,5%), a Balmazújvárosi (16,4%), a Kazincbarcikai (16,2%), a Berettyóújfalui (16,2%), a Hajdúszoboszlói (16,1%), a Szentesi (16,1%), a Vásárosnaményi (16,1%) és a Derecskei járásban (16%).

Ha pedig megnézzük, mely járásokban emelkedett a legkevésbé az átlagkereset, több fővárosit is találunk köztük: a 9. kerület az egyetlen közigazgatási terület, ahol 10 százalék alatt volt a növekedés (9,7%), a 11. kerület (10,2%), a Győri járás, a 14. kerület és a 6. kerület (10,5-10,5%), a Téti járás (10,6%), a Csornai és Kisbéri járás, valamint a 12. kerület (10,7%) átlagkeresete nőtt a legkevésbé 2023-ról 2024-re az első három negyedévet felölelő időszakban.

Azt érdemes megjegyezni, hogy az átlagkereset jóval magasabb, mint a mediánbér, ennek tükrében érdemes az adatokat értékelni. A KSH szerint 2024. novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 695 100 forint, a mediánkereset ennek 79%-a (550 800 forint) volt. A legfrissebb adatok alapján 2024. novemberben a bruttó átlagkereset és a rendszeres bruttó átlagkereset egyaránt 11,9%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban, a nettó keresetek reálértéke pedig 7,9%-kal nőtt az előző év novemberéhez képest.