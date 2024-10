Megbénulhat az egész világ légiközlekedése: nem engednek a Boeing-dolgozók, egyre szorít az idő

A Boeing dolgozói elutasították a bérmegállapodási ajánlatot, így tovább folytatódik a munkabeszüntetés - jelentette a Reuters.

A Boeing-gyár dolgozói szerdán nagy többséggel elutasították a vállalat legújabb bérrendezési ajánlatát, és a több mint öt hete tartó sztrájk folytatása mellett döntöttek. A szavazás eredménye komoly csapást jelent az új vezérigazgató, Kelly Ortberg terveire, aki a küszködő repülőgépgyártó pénzügyeinek megerősítését tűzte ki célul.

A szavazáson 64%-os volt az ellenszavazat a megállapodással szemben, amely négy év alatt 35%-os béremelést kínált. Ez jelentős kudarc Ortberg számára, aki augusztusban azzal az ígérettel vette át a vezetői posztot, hogy elődeinél szorosabban fog együttműködni a gyári dolgozókkal. Az ajánlat elutasítása tükrözi a munkavállalók évek óta tartó elégedetlenségét. Sokan úgy érzik, hogy a vállalat becsapta őket az egy évtizeddel ezelőtti tárgyalások során. A döntés tovább mélyíti a Boeing pénzügyi válságát.

Jon Holden, a szakszervezet vezető szerződés-tárgyalója a szavazás után újságíróknak nyilatkozva kijelentette: "Ez a tagság sok mindenen ment keresztül... vannak mély sebek. Vissza akarok térni az asztalhoz. A Boeingnek is tárgyalóasztalhoz kell ülnie. Remélhetőleg gyümölcsöző megbeszéléseket folytathatunk a vállalattal és Ortberg úrral, hogy megpróbáljuk megoldani a problémát."

A szakszervezet 40%-os béremelést és a meghatározott juttatású nyugdíj visszatérését követelte. A Boeing dolgozói csalódottságuknak adtak hangot, miután egy évtizeden át béreik elmaradtak az inflációtól, miközben a vállalat több tízmilliárd dollárt költött részvény-visszavásárlásokra és rekordméretű vezetői bónuszokat fizetett ki.

Szeptember 13-án-án mintegy 33 000 munkás állt le a munkával a Boeing nyugati parti gyáraiban, ami a 737 MAX, valamint a 767-es és 777-es széles törzsű gépek gyártásának leállásához vezetett. A Boeing és legnagyobb szakszervezete számára egyre fogy az idő, hogy a november 5-i elnökválasztás előtt megegyezésre jussanak.

Scott Hamilton repülési tanácsadó szerint: "Ez mindenkinek rossz hír - a Boeingnek, a munkaerőnek, a beszállítóknak, a vevőknek, sőt a nemzetgazdaságnak is." A Boeing a legnagyobb megrendelője az amerikai repülőgépipari beszállítói láncnak, amely már így is kritikus pénzügyi nyomással néz szembe. A Boeing az elmúlt hónapokban leginkább negatív nexusban került be a hírekbe, és ezekről az ügyekről mi is rendszeresen beszámoltunk: