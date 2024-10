Sorban állnak ezekre az állásokra a Z generációs fiatalok: busás a fizetés, dinamikus a karrier

A fiatalok egyre több kihívással néznek szembe az első munkahelyük megtalálásakor és az új környezetbe való beilleszkedés során. Aki viszont idejében felkészül a felnőtté válás első igazi próbatételére, az komoly karrierre és előbb-utóbb szép summára is számíthat. A Pénzcentrum és a Portfolio közös rendezvénye, a november 13-i Gen Z Fest épp a legégetőbb kérdésekre igyekszik majd válaszokat adni a Z generáció számára. Itt a helyed, ha nem akarsz lemaradni a munkaerőpiaci versenyben!

A pályakezdők helyzete napjainkban különösen aktuális kérdés, hiszen a fiatalok egyre több kihívással néznek szembe az első munkahelyük megtalálásakor és az új környezetbe való beilleszkedés során. A munkaerőpiac változásai, mint például a digitalizáció és a pandémia utáni távmunka elterjedése új lehetőségeket nyitottak meg a friss diplomások előtt, ugyanakkor növelték a munkavégzéssel járó elvárásokat is.

Az persze már minden fiatal számára egyértelmű, hogy tanulni kell, és a lehetőségek tárháza is igen széles. Felmerül ugyanakkor a kérdés: Oké, hogy tanuljunk, de hol, hogyan, mit és meddig? És merre tovább utána? Érdemes bezsebelni minél több diplomát, minél több nyelvvizsgát? Vagy az élet a legnagyobb iskola, ezért minél hamarabb el kell kezdeni dolgozni? És ha már elkezdünk dolgozni, akkor meddig érdemes egy helyen maradni? Egyáltalán mitől jó egy munkahely? Mitől jó egy CV, egy interjú? Na és egy szerződés, egy bértárgyalás?

A kérdések sora végtelennek tűnik, azonban érdemes idejében válaszokat találni a legtöbre, hiszen, aki már fiatalon proaktív, az szép summára számíthat a munkaerőpiacon. Hiszen, mint arra a Pénzcentrum egy korábban megjelent cikkében felhívta a figyelmet a tapasztalatszerzés első öt évében a keresetek dinamikusan növekednek, a műszaki és IT területen például akár 25–40 százalékkal is.

Ami az iparágakat illeti, az IT továbbra is a legjobban fizető szektor hazánkban, de talán mondhatjuk, hogy globálisan is. Egyre több cég digitalizálja a folyamatai, ennek köszönhetően a kereslet is folyamatosan nő az informatika iránt érdeklődő hallgatók iránt. Ezen kívül a pályakezdők számára – ha nyelvtudás is társul a diploma mellé –, az üzleti szolgáltató központok a legvonzóbb foglalkoztatók, itt bruttó 500–650 ezer forint között alakulnak a kezdő fizetések

- sorolt néhány kurrens szektort Bodor Fruzsina. A Prohuman közvetítési üzletágának vezetője hozzátette: "Ami a kékgalléros szakmákat illeti, a villanyszerelők iránti kereslet az ipari és lakossági szektorban is magas, ezekben a szektorokban a pályakezdők bruttó 400–600 ezer forintot is kereshetnek, néhány év után pedig akár bruttó 500–750 ezer forintra is felkúszhat a jövedelmük. A CNC gépkezelők átlagos havi bruttó bére 450–700 ezer forint között alakul, mivel a gépek kezeléséhez és programozásához speciális szakértelem szükséges, különösen a gép- vagy az autóiparban."

Jön a Gen Z Fest!

A fentebb felsorolt megannyi kérdésre igyekszik majd választ adni a Pénzcentrum és a Portfolio közös rendezvénye, a november 13-i Gen Z Fest, ezzel is segítve minden fiatal karrierterveit. Mivel mindenkinek más válik be, ezért a fesztiválon igyekszünk minél többféle és fajta irányt, szakembert, iskolát, módszert, munkát, munkahelyet bemutatni, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Ha te sem akarsz tobánn pánikolni a jövőd miatt, akkor gyere el, hiszen

segítünk, hogy jobban megismerd önmagad, képességeidet, ami után könnyebben fog menni a megfelelő egyetem, munkahely kiválasztása;

megmutatjuk, hogy milyen érvek szólnak a külföldi vs itthoni tanulás és karrier mellett/ellen;

megismerhetsz olyan szakmákat, képzési programokat, technológiai újdonságokat, amikre nagy szükség lesz a jövőben;

megmutatjuk, hogy mitől és hogyan lesz sikeres egy állásinterjú, bértárgyalás;

megmutatjuk, hogy mitől jó egy önéletrajz, mitől jó egy munkahely;

lehetőséged nyílik találkozni, beszélgetni szakmabeliekkel, potenciális munkaadókkal, mentorokkal és más fiatalokkal, akik hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek.

A november 13-án, az UP Rendezvénytéren olyan neves előadók adnak majd karriertanácsokat, mint például Nádas Rita, az Engame Akadémia oktatási vezetője; Dr. Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna Éva, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatási rektorhelyettese; Bodor Fruzsina, a Prohuman munkaerő-közvetítési üzletágvezetője; Papp Nóra, a Deloitte toborzás és Employer Brand vezetője; Ferenczy Dóra, az OTP Bank tehetség-bevonzás és karriermenedzsment osztályvezetője; Kutni Mátyás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatója, vagy épp Trunk Tamás DABLTY, újgenerációs-márka szakértő, Gen Z tanácsadó.

A rendezvényen kiemelt témáink lesznek:

Menjek vagy maradjak? Külföldi vs. itthoni egyetemek

Hogy néz ki egy ideális oktatási rendszer? Mitől jó egy egyetem? Mitől jó egy képzés?

Hogyan lehet pénzt keresni már az egyetem alatt?

Mik a 21. század elengedhetetlen skilljei?

Mennyit érnek a mai szakmák? Mire lesz szükség 10 év múlva?

Mitől jó egy munkahely? Mitől jó egy szerződés? Mitől jó egy főnök?

Munka és magánélet közötti egyensúly - Kösz, de hogyan?

Hogyan szüntessük meg az állandó pánikot és szorongást, ha a jövőről van szó?

Ne maradj le a munkaerőpiaci versenyben! Gyere el Te is, a novemberi Gen Z Fest-en megvitatjuk a legégetőbb a kérdéseket, segítünk a szorongást, a pánikot enyhíteni, megszüntetni és bemutatni, hogy nincs jó és rossz döntés, hisz ahány ember, annyiféle lehetőség. További részletek és jelentkezés ITT!