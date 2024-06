Kevés magyar dolgozó tudja, ilyen járművet lehet igényelni a munkahelyen: magánhasználatra is oda kell adni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2022 januárjától a munkáltatók adómentesen biztosíthatnak kerékpárokat dolgozóiknak és családtagjaiknak magánhasználatra, amelyek továbbra is a cég tulajdonában maradnak. A cafeteria rendszeren belül bérelhető kerékpárok népszerűsége változó a vállalatok körében, míg a vásárlási lehetőség csak piaci áron érhető el. Szakértők és vállalkozások osztották meg tapasztalataikat: egyes cégeknél jól működik a program, míg másutt kevésbé terjedt el. A Siemens Zrt. és a HelloVelo is pozitív visszajelzésekről számolt be, kiemelve a fenntarthatóságot és az egészséges életmód támogatását, amelyeket ezek az adómentes juttatások nyújtanak.

A hagyományos és elektromos kerékpárok juttatási elemként való elterjedése vidéken szórványosan tapasztalható - mondta a HelloVidéknek Fata László, a Cafeteria TREND Kft. ügyvezetője. Míg egyes vállalatoknál sikeres projektek zajlanak, sok helyen ez a juttatási forma nem jelenik meg. Speciális esetekben kombinálható a közös használatú elektromos kerékpár flotta az egyéni járműbiztosítással, ami növelheti az elektromos kerékpárok népszerűségét - írja a HelloVidék. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kardos György, a Bonuszz-Cafeteria Kft. ügyvezető igazgatója részletezte a kerékpárhasználattal kapcsolatos jogszabályokat és adminisztrációs feladatokat. A bérlés támogatott, míg a tulajdonszerzés korlátozott. A munkavállalók gyakran vásárolnák meg a bérelt kerékpárt, de a beszerzés nagy költséggel jár a munkáltatók számára. Az alternatíva a kerékpárbérlés, melynek díját adómentesen továbbháríthatják, bár a bérbeadók magas díjat számítanak fel. Az alkalmazottak hajlandóak magasabb díjat is fizetni, ha a használat végén megvásárolhatják a kerékpárt. Sápi Judit, a Siemens Zrt. HR vezetője szerint vállalatuk pár hónapja indította a kerékpárbérlési lehetőséget a cafeteria keretében, 1 éves időtartamra. A bérleti idő végén a munkavállalók megvásárolhatják a bérelt kerékpárt. A programot a fenntarthatósági rendszer keretében indították el, színesítve a cafeteriaelemeket. A Hellovelo cégnél az elektromos kerékpárflotta szolgáltatásukat választva a vállalatok a környezetvédelem és a munkavállalói egészség mellett is elköteleződnek. A teljes cikket itt olvashatod el!

