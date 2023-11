Tömeges leépítés tarol a vidéki magyar üzemekben: rengeteg munkahely szűnhet meg még az idén

Tömeges elbocsátásokkal zárul az év Makón és Hódmezővásárhelyen - írja a Telex. Makón a Continental gyárából bocsátanak el még az idén ötven dolgozót, Hódmezővásárhelyen a város legnagyobb munkáltatója, a német tulajdonú Villeroy & Boch Magyarország Kft. válik meg ugyanennyi magyar dolgozójától - írja a lap. Mindkét gyárban arra hivatkoznak, hogy csökkent a megrendelések mennyisége.

A makói gyárban az elmúlt években nagy volt a fluktuáció, az autóipar átalakulása mellett a koronavírus-járvány miatti keresletingadozások miatt is gyakoriak voltak az elbocsátások. 2021-ben vissza is fizettek az államnak 1,7 milliárd forint támogatást, amit korábban a létszám bővítésére kaptak - írja a lap. A hódmezővásárhelyi Bosch gyárból 45-en csoportos létszámleépítés keretében felmondással távoznak, 3 főnek lejár a határozott idejű szerződése, 2 fő pedig közös megegyezéssel távozik. Korábban pedig felmondtak 86 külföldi munkásnak is, akik Indonéziából jöttek dolgozni az üzembe.

Várhatóan azonban nem maradnak sokan munka nélkül egyik városban sem: Makón a tervek szerint az első körben 120 főnek ad majd munkát az épülő kínai csomagolóanyag-gyártással foglalkozó üzem, és később akár 300 főt is foglalkoztat majd a vállalat. Hódmezővásárhelyen pedig az ipari parkban már kijelöltek egy területet annak a japán élelmiszergyártó cégnek, amely üzemet építene a városban. Az üzem 2028-tól 300 főt foglalkoztat majd, később pedig akár 500-600 embert is felvehet.