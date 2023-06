Hiába a jó fizetés, rengeteg magyar dolgozót betegíthet meg a saját cége: erre figyelj, ha jót akarsz

Mindenki egy olyan munkahelyre vágyik, ahol elismerik a teljesítményét, ahol kellő mozgásteret és szabadságot kap és ahol megértik az igényeit. Számos szakember állítja, hogy az álommeló nem elsősorban a fizetéshez, hanem az előbb felsorolt jellemzőkhöz köthető. Cikkünkben karriertanácsadók fejtik ki, hogy milyen árulkodó jelek utalnak arra, hogy egy pozitív környezetben, megfelelő körülmények között dolgozunk.

A Gallup 2022-es, ezer amerikai munkavállaló körében végzett felmérésében a többség, egész pontosan 65 százalék azt mondta, hogy közömbösnek érzi magát a munkájával kapcsolatban. Nem is csoda, hogy abban az esetben, amikor hosszas keresgélés és néhány vargabetű után az emberek valóban elkötelezettek és elégedettek a karrierjükkel, az kellemes meglepetésként érheti őket. Való igaz, a mérgező munkakörnyezet határozottan megnehezítheti egy teljes értékű, tartalmas karrier felépítését, de a jó hír az, hogy ez még mindig lehetséges. A Huffpostnak most néhány karrier-szakértő számolt be arról: mik azok a jelek, melyek arra utalnak, hogy egy pozitív környezetben, megfelelő körülmények között dolgozunk. Spoiler: nem (vagy nem önmagában) a magas fizetés jelzi, hogy kifogtuk a tutit.

1. Megfelelő kontrollal rendelkezel a munka elvégzésének módja felett

Amire a legtöbben vágynak egy munka kapcsán az az autonómia – legalábbis a Personality and Social Psychology Bulletin című folyóiratban közzétett tanulmány alapján, mely több mint 2000 ember bevonásával készült 2016-ban. Ebben a kutatók azt írták, hogy az a fajta hatalom, amire az emberek a leginkább vágynak, nem az, hogy főnökként utasításokat adjanak másoknak, sokkal inkább az, hogy nagyobb önállósággal rendelkezzenek a munkanapjaik alakulása felett.

A tanulmány egyik gondolatkísérletében a résztvevők többsége sokkal nagyobb valószínűséggel utasított el egy olyan vezetői kinevezést, amely ugyan nagyobb befolyással, de ezzel együtt komolyabb autonómiavesztéssel járna. Ehelyett az emberek jelentős része inkább a kisebb befolyással, de nagyobb autonómiával járó opció mellett tették le a voksukat. A tanulmány szerint

A hatalom vagy befolyás iránti vágy nem onnan fakad, hogy mások, hanem hogy saját sorsunk és életünk felett uralkodjunk

Természetesen nem minden munkahelyen ugyanolyan könnyű megteremteni az autonómiát. Kevin Hoff, a Michigani Állami Egyetem pszichológia adjunktusa, aki a munkával való elégedettséget kutatja, azt mondta, hogy a munkavállalók saját érdekükben tárgyalhatnak nagyobb autonómiáról, de ez nagyban függ a főnökkel való bizalomtól. "Sok múlik a feletteseden is, de ha jó a kapcsolatod vele, akkor ő is sokat tud tenni annak érdekében, hogy jobban érezd magad.”

2. Be tudod tartani a munka és a magánélet közti egyensúlyt

Az autonómia előtérbe helyezéséhez hasonlóan a rugalmasság is egy kiemelt szempont – ez alatt pedig több mindent is értünk, attól függően, hogy kinek mi a preferenciája. A flexibilis munkaidő vagy éppen a munkavégzés helyét illető szabadság is ide sorolható. A lényeg végeredményben az, hogy képesek vagyunk -e kellő egyensúlyt találni a munka és a magánélet között. Jasmine Escalera karrier-tréner szerint, amikor azon gondolkodunk, hogy több rugalmasságra van szükségünk, fontos, hogy azt is végig gondoljuk: valójában mit is akarunk kezdeni a rendelkezésünkre álló plusz idővel. "Néha azt mondjuk, hogy több rugalmasságot szeretnénk, de nincs meg a cél mögötte – mondta a szakember, aki szerint azok az emberek, akik a legsikeresebbek a rugalmasság megteremtésében, képesek azt is tudatni a csapataikkal, hogy ez miért prioritás.

Escalera megosztotta egyik ügyfele példáját, akinek minden nap munka előtt fél órával csörög az ébresztője, mert több időt akar tölteni a családjával. Az ébresztőóra arra figyelmezteti, hogy a következő 30 percben mindent össze kell csomagolnia, meg kell írnia a másnapi feladatlistáját, és el kell kezdenie egyeztetni a munkatársaival annak érdekében, hogy a munkaidő végeztével valóban kiléphessen az ajtón. „Ami igazán fontos ebben a folyamatban, az az, hogy ezeket a preferenciákat mások felé is közvetítsük - folytatta Escalera, majd hozzátette - a határok betartása nehéz lehet, de szükséges ahhoz, hogy olyan életet építsünk, amely hű ahhoz, amit a munkán belül és kívül is szeretnénk.”

3. Szabadon kísérletezhetsz és hibázhatsz

Aligha találhatsz elégedettséget a munkádban, ha mindig aggódva nézel a vállad fölé. "Az olyan munkakörnyezet, amely a munkavállalók számára pszichológiai biztonságot nyújt, ahol önmaguk lehetnek,és kiélhetik a kreativitásukat, illetve hibázhatnak, majd pedig ebből szégyenérzet és retorzió nélkül tanulhatnak, kritikus fontosságú – lényegében ekkor tudunk kiteljesedni abban a munkában, amelynek szenteljük időnket" - mondta Nadia De Ala, a Real You Leadership, egy színesbőrű nőknek szóló csoportos coachingprogram alapítója.

A pszichológiai biztonság azt jelenti, hogy nyugodtan beszélhetünk nehéz témákról, például hibákról vagy kudarcokról, anélkül, hogy félnénk a büntetéstől. "A pszichológiai biztonság az a meggyőződés, hogy szabadon beszélhetek. Szabadon megoszthatom a rossz híreket. Szabadon kérhetek segítséget, ha szükségem van rá" - mondta korábban a témát kutató menedzsmentkutató Amy Edmondson a HuffPostnak, majd hozzátette: nem mellesleg a minőségi munkavégzés is nagyban függ attól, hogy mennyire tudjuk felszabadultan végezni a feladatinkat.

4. Vannak munkahelyi barátaid vagy olyan emberek, akikre támaszkodhatsz.

Ha van valaki, akiben megbízhatsz és akivel őszintén meg tudod beszélni a munkahelyi dolgaidat, az sokat javíthat azon, hogy hogyan érzed magad a munkakörnyezetedben. Ezt a Gallup egyik kutatása is alátámasztja, melyben több mint 195 600 amerikai munkavállaló körében végeztek felmérést. Azok, akik azt mondták, hogy van legalább egy bizalmasuk a munkahelyükön, jellemzően sokkal elkötelezettebbek voltak a munkájuk és a munkatársaik iránt.

Természetesen nem kell, hogy a munkahelyeden találd meg a legjobb barátodat, de fontos, hogy kialakíts hasznos és pozitív kapcsolatokat.

Ha egyszerűen csak barátságos és nyitott vagy másokkal szemben, akkor ők is szívesen dolgoznak veled, és ez segíthet abban, hogy a munkanapod egy kicsit könnyebben menjen, mondják a karrierszakértők. Sőt, az is hasznos lehet, ha a munkatársaidon kívül van egy támogató hálózatod, amely segíthet megérteni a téged érintő kérdéseket és tudják, hogy számodra mit jelent az elégedettség. Fontos, hogy legyen körülöttünk olyan ember, aki valóban érti a minket érintő dolgokat és a saját preferenciáinkat is, mivel így a problémáinkra is jobban tudnak reflektálni.

5. Jó visszajelzést kapsz arról, hogyan teljesítesz.

Hoff szerint a munkával való elégedettség egyik erős előjele az, hogy kapunk-e pozitív visszajelzést másoktól, idézve a Richard Hackman és Greg Oldham szervezeti pszichológusok által kidolgozott munkaköri jellemzők elméletét. Ebben a kutatók megállapították, hogy a dolgozói elégedettség öt tényezőtől függ: a változatos feladatoktól, a jól meghatározott munkaköröktől, amelyeknek egyértelmű a kezdete és a vége, a dolgozók úgy érzik, hogy a szerepüknek van értelme, a dolgozóknak van autonómiájuk, és a munkával kapcsolatos visszajelzés.

A munkahelyi visszajelzés nem csak saját egonk simogatása miatt, hanem azért is fontos, mert így jobban érezhetjük, hogy a munkánknak van értelme. "Ha a felettesétől azt kapja vissza, hogy jól végzi a munkáját az megszünteti a bizonytalanság egy részét és azt az érzést erősítheti, hogy van értelme az elvégzett munkának” - mondta Hoff.

Sokféle főnök van és valljuk be egyesek kevésbé proaktívak, ha pozitív visszajelzésről van szó – azonban ilyenkor mi magunk is kereshetjük a felettesünket, ha úgy érezzük, hogy visszajelzésre lenne szükségünk. Ez a főnökökkel való egészséges munkaviszonyhoz, az egymás iránti elégedettséghez is nagyban hozzájárul.

6. Képes vagy új lehetőségeket keresni, amelyek frissen és érdekesen tartják a munkát.

Azok a munkavállalók, akik a monotonitás helyett változatos és izgalmas feladatokkal találkoznak, nagyobb valószínűséggel elégedettek, állapította meg Hackman és Oldham elmélete. "A következetes és állandó ritmusnak is megvan a maga szépsége, de szerintem a legtöbb ember szeretne új dolgokat tanulni, bővíteni a készségeiket, és bővíteni a szerepkörét, hogy fejlődhessen, mint szakember és mint ember" - fejtegette De Ala. "Kevesebb lehetőség van a fejlődésre és a karrierépítésre, ha kialakul egy status quo, és a szerepedből szép lassan kiveszik a változatosság."

Ha úgy érezzük, hogy a munkánk már nem elégít ki minket, akkor a nagyobb változatosság érdekében érdemes lehet egy csapatmegbeszélésen vagy a főnökkel való beszélgetés során felvetni újabb feladatok lehetőségét. Csapatvezetés, több projekt vállalása, mentorprogram, bármi, ami segíthet a lendület visszaszerzésében – sorolta a példákat De Ala, majd hozzátette: „Az első lépés az, hogy megnevezzük, mit szeretnénk, és megkérdezzük, hogy mik a lehetséges opció.”