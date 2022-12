Súlyos népbetegség hódít most a magyar munkahelyeken: így lehet ellene védekezni

Év végére sokan érzik úgy, elfáradtak, elérték teljesítőképességük hátárát. Motivációjuk lecsökken, ami a munkahelyi teljesítményben is megmutatkozhat. A cégeknek ezért érdemes még jobban odafigyelnie a dolgozók jóllétére, ösztönzésére ebben az időszakban. Néhány könnyen alkalmazható technikával elérhetjük, hogy a kollégák az év végi nagy hajrá után is motiváltan vágjanak bele feladataikba,

Sok munkahelyen az év utolsó másfél hónapjában még igazán bele kell húzni, hogy teljesüljenek a 2022-re kitűzött célok. A feszített tempó még több stresszt eredményez, december végére ezért sokan érezhetik úgy, hogy elérték teljesítőképességük határát, elvesztették motivációjukat.

Számos technika van arra, hogy tegyünk motiváltabbá kollégáinkat, beosztottjainkat. Most lássunk párat ezek közül! Sokszor csak arra vágynak a kollégák, hogy elmondhassák gondolataikat, érzéseiket, vagy éppen az év végével kapcsolatos aggodalmaikat. Bátorítsuk őket, hogy osszák meg velünk ezeket, mi pedig figyelmesen, empatikusan hallgassuk meg őket, kérdezzük meg, mivel segíthetnénk őket.

A téli hónapokban, az év végi nagy hajtásban kifáradt kollégákra különösen fontos odafigyelnünk, elismerni teljesítményüket és motiválni őket, hogy a jól megérdemelt pihenés után ismét lelkesen vágjanak bele feladataikba

– fejti ki Végh József, a K&H HR vezetője.

Csak semmi munka a konyhában!

Segíthet az is, ha rendszeresen iktatunk be rövid kávé- vagy teaszünetet, amikor senki nem beszélhet a munkáról. Legyen inkább téma a családi karácsonyi hagyományok, az újévi fogadalmak vagy bármi más, ami az irodán kívüli élethez kapcsolódik. Ez segít kikapcsolni és a kollégák lendületesebben vághatnak bele újra feladataikba. A mozgásra nehezen vesszük rá magunkat télen, pedig nemcsak testünket, de agyunkat is felfrissíti, így egy rövid séta, futás, vagy irodai torna után még jobban megy a munka. Ösztönözzük munkatársainkat, hogy minden napra jelöljenek ki fél órát, amit egy kis sportra fordítanak. Ha a konyhában friss gyümölcs, vagy gyümölcslé várja a kollégákat, azzal nemcsak vitaminraktárukat turbózhatjuk fel, megelőzve a betegségeket, de azt üzenjük, törődünk velük és fontos számunkra egészségük.

Rugalmas munkaidő? Az is segíthet!

Amennyiben szükséges, biztosítsunk rugalmas munkaidőt, hiszen mindenki nyer azzal, ha a magánéleti feladatok, ünnepségek, év végi szülői értekezletek után dolgozóink otthonról még el tudják végezni az aznapra megmaradt feladatokat. Köszönjük meg munkatársaink teljesítményét külön, személyesen, csak nekik címezve az elismerést. Ha minden igyekezet ellenére sem sikerült elérni az összes kitűzött célt, akkor is a megoldott feladatokra helyezzük a hangsúlyt. Beszéljük át, hogyan lehetne javítani a jövőben a munka hatékonyságát, ha nem vagyunk megelégedve az idei eredményekkel.

Az utolsó munkanappal zárjuk le a feladatokat, ne hagyjunk függőben semmit, ami feszültséget okozhat kollégáinkban. Amennyiben maradtak még feladatok, beszéljük át, mivel kezdjenek karácsony után. Ha lehet, adjunk hosszabb szabadságot, hogy tényleg ki tudják pihenni magukat, és elengedhessék a munka által okozott feszültséget.