Kevés háztulaj tudja: ezeket 8-10 évenként ki kell cserélni otthon, különben jön a büntetés

Kevés lakástulaj tud róla, de bizony a vízórát nyolc évente kötelező lecserélni, különben a szolgáltató felbontja a szerződést. Megnéztük, mennyibe kerül most a csere a vízműveknél - merthogy ezt is a tulajdonosnak kell kifizetni -, és mint kiderült, az sem mindegy, hogy az év melyik szakában esedékes a művelet. Szerencsére a gáz- és áramszolgáltatók a saját költségükön cserélik az órákat.

Tudtad, hogy a mellékvízmérő, azaz ismertebb nevén a vízóra nem üzemelhet korlátlan ideig, és komoly költségvonzata lehez, ha elfelejted kicserélni? Pedig így van: a jogszabályok szerint egy mérő mindösszesen 8 évig használható, és a cserét úgy kell intézni, hogy az ne fusson túl ezen az intervallumon. A költségeket pedig a tulajdonosnak kell állnia.

És a törvény értelmében mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, a szolgáltató és a felhasználó közötti tényleges elszámolás alapja csak ilyen eszköz lehet. A mellékvízmérők hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba, matrica) bizonyítja.

Amennyiben a vízmérő cseréje és a műszaki átvétel a lejárati év 12.31-ig nem történik meg, a mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, és csak hosszas utánajárás után lehet megoldani a helyzetet.

Szerencsére a vízmű is jelzi, ha hamarosan esedékes lenne a csere. A műveletet mi magunk is elvégezhetjük, vagy hívhatunk saját szerelőt, de ebben az esetben a papírmunka is ránk vár, illetve a közös képviselőnkkel is nekünk kell rendezni a kérdést. Ezután pedig az új mérőt a vízművek szakembereinek kell üzembe helyezni.

Fővízmérő, mellékvízmérő: mi a különbség? A vízdíj elszámolás jogszabályban meghatározott alapja a főmérő. A többlakásos épületek jelentős részében a főmérő utáni hálózaton mellékvízmérőket helyeznek el, amelyek az egyes lakások, üzletek közvetlen fogyasztását mérik. Fontos tudni, hogy a vízdíjszámlázás alapja minden esetben a főmérő állása. A mellékmérő csak a társasházon belüli pontos költségmegosztásra szolgál. A főmérők négyévente történő cseréjéről és hitelesítéséről saját költségén a szolgáltató köteles gondoskodni.

Egyszerűbb, ha választunk egy szakit a szolgáltató szerződött partnerei közül, vagy közvetlenül a szolgáltatónál kérjük a cserét - ebben az esetben ők intéznek mindent. Ha például a Fővárosi Vízműveket bíznánk meg a feladattal, akkor

két mérő (hideg+meleg) cseréjéért akár 60 ezer forintot is elkérhetnek a szakemberek.

De nem mindegy, hogy az év melyik időszakában kérjük a cserét, sőt az árlista szerint az is befolyásolja a díjat, ha hétköznap, hétvégén, vagy az esti órákban szeretnénk elvégeztetni a műveletet. Ha egyszerre több lakásban is esedékes a mérőcsere, akkor valamivel olcsóbban vállalják, szóval érdemes lehet a szomszédokat körbekérdezni, mielőtt megrendeljük a szolgáltatást.

Az időpontválasztással legyünk körültekintőek, mert ha valamiért az ügyfél hibájából meghiúsul a mérőcsere, azért is külön fizetni kell.

Eddig hiteles a gázóra, villanyóra

Ha ez nem lenne elég, akkor a villany- és gázórák hitelességét is figyelni kell, mert ezekre is hasonló szabályok vonatkoznak, mint a vízórára. Annyi a különbség, hogy

a vízóra és a gázóra hitelességi ideje is 10 év. Azaz, az óránként 6 köbméternél nagyobb teljesítményű gázmérőknél 5 év.

Az ingatlantulajok dolga annyival egyszerűbb ezek esetében, hogy a gázórák és a villanyórák a közszolgáltatók tulajdonában állnak, a hitelességi idejük lejáratakor így azokat a saját költségükön kötelesek kicserélni.

Viszont fontos tudni, hogy a mérőórák épségéért, állagáért minden esetben a fogyasztók felelnek! Így, ha bármilyen sérülést, rendellenességet tapasztalunk, azt azonnal jelentsük be a szolgáltatónál, elkerülve a későbbi kellemetlenségeket, követeléseket.