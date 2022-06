Kiderült: ennyit keres egy vízimentő 2022 nyarán a Balatonnál és vidéken

Hatalmasat mennek a nyári szezonmunkák, a Pénzcentrum most egy olyan álláshirdetést szúrt ki, amelyben havi nettó 350.000 ezret ígérnek a vízimentőknek a Balatonnál, míg vidéki helyszínen akár 400 000 forintot is megkereshetnek.

A Balaton környékén nem meglepőek a nagy fizetések a szezon alatt, de eddig mindig a vendéglátással kötöttük ezt össze. Most azonban kiszúrtunk egy olyan álláshirdetést, ami több százezer forintot is ígér annak, aki munkába áll, vízimentőként.

Vízimentőket keresnek a Balatonnál, és vidéken egyaránt. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az ÖTE nyári munkavégzésre várja a jelentkezőket. A Facebook-on meghirdetett munkakörökbe, vízimentőként a Balatonnál nettó 350 000 forint feletti fizetést, míg vidéken akár nettó 400 000 forintot is kereshet a leendő jelölt havonta. Ráadásul a munkavégzés ideje alatt szállást is biztosítanak.

De mi kell egy ilyen melóhoz?

Ahhoz, hogy vízimentők lehessünk, elsősorban tanfolyamot kell végeznünk. A tanfolyammal három végzettséget szerezhetünk, mindössze 25 000 forint befizetésével. A meghirdetett képzéseken strandi vízimentő, úszómester, uszodagépészeti és vízkezelői valamint vízicsúszda-kezelő vizsgát is tehetünk. A 80 órás oktatást orvosi alkalmassági vizsga előzi meg, az oktatás pedig nyílt vízen zajlik, és vizsgával záródik.

Nem csak vízimentőként kereshetsz sokat

Látszik, hogy nem egyszerű a helyzet a szálloda- és vendéglátóiparban sem a Balaton környékén: az embereknek most lenne pénze utazni, de már szezon előtt félő volt, hogy kevés lesz a munkaerő. Arról mi is írtunk korábban, hogy a híres tihanyi étterem, a Malackrumpli tulajdonosa kifakadt, hogy bizonyos pozíciókba 800 ezres nettó bér alatt már nem is találni embert. Balantonlellén pedig már napi 8 órás, heti öt napos munkára keresnek embert 1 milliós fizetéssel, szállással, teljes ellátással, de ehhez sem a nyelvtudás, sem a szakmai tapasztalat nem feltétel.