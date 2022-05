Tömegek válthatnak melót az infláció miatt: ezzel a 8 tippel te is megcsípheted álmaid állását

Buzás Borbála Link a vágólapra másolva

Mindenhol arról olvashatunk, hogy az infláció rekordokat döntöget, ezt a mértékű drágulást pedig mindenki megérzi. Hogyan védhetjük meg magunkat az inflációs nyomástól? Kézenfekvő megoldás fizetésemelést kérni, de nem biztos, hogy ebben a főnökünk is belemegy. Van viszont ennél jobb megoldás is arra, hogy a felszabaduljunk az inflációs nyomás alól: egy új munkahelyen könnyen többet kereshetünk. Összegyűjtöttük most a munkaresés hét kimondatlan szabályát azoknak, aki ezt a megoldást választanák.

Jelenleg sokan érezhetik úgy, hogy az inflációs nyomás az ő pénztárcájukat is eléri: áprilisban átlagosan 9,5%-kal nőttek az árak itthon. A rekordmagas drágulás mellett folyamatosan csökken a fizetések értéke, úgyhogy kézenfekvő megoldás lehet béremelést kérni. Arra viszont nem minden munkaadó hajlandó, hogy inflációkövetően növelje a fizetéseket. Amennyiben ez a helyzet, lehet, érdemes másik állás után néznünk, ugyanis egy új helyen jó eséllyel kaphatunk magasabb fizetést, ami felszabadulást jelenthet az inflációs nyomás alól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Aki ezt a megoldást választja, annak érdemes pár tanácsot figyelembe vennie az álláskeresésnél. Ugyan itthon továbbra is magas a munkaerőhiány, ettől még nem garantált, hogy azonnal sikerül új munkahelyet találnunk. Sok múlik rajtunk is, és hogy mennyire szerepelünk jól az állásinterjúkon. Hogy kicsit átláthatóbbá tegye a munkakeresési folyamatot, a Huffpost több szakértőt is megkérdezett arról, mi zajlik le ilyenkor a munkáltatóknál, és mik az álláskeresés legfontosabb kimondatlan szabályai. Ugyan ezeket ritkán osztják meg a jelentkezőkkel, mégis olyan alapigazságokról van szó, melyeket mindenkinek érdemes ismernie. 1. Az interjún a legjobb pillanatokra kíváncsiak, nem az egész életünkre Szinte biztos, hogy minden állásinterjún be kell mutatkoznunk valamilyen formában, illetve el kell mondanunk, miért érdekel minket az adott cég és pozíció, úgyhogy jobb ezekre előre felkészülni. Azt gondolhatjuk magunktól, hogy ilyenkor elég csak elismételni, ami az önéletrajzunkban szerepel. Ez viszont komoly hiba. „Az interjún azt várják el, hogy röviden be tudjuk mutatni az addigi karrierünket. Ez egy olyan feladat, mely a profiknak is komoly kihívás lehet, ugyanis a kimondatlan szabály az, hogy a ilyenkor legjobb pillanatokra kíváncsiak” – magyarázza Anyelis Cordero karriertanácsadó. Mivel a legtöbb állásinterjú nem félórás, ezért ha nem gyakorolunk erre, akkor könnyen elkövethetjük azt a hibát, hogy túl sok időt töltünk egy kérdéssel, a többire pedig nem marad idő” – teszi hozzá Cordero. „A munkakeresés lényege demonstrálni a kompetenciáinkat, az elszántságunkat és hogy megfelelőek vagyunk az adott helyre” – mondja Gorick Ng, a Harvard egyetem karriertanácsadója. „Ha azt kérik, ’meséljen arról, amikor… ’ leginkább a kompetenciára vonatkozik, és arra, dolgoztunk-e már hasonló munkakörben, illetve képesek vagyunk-e a helyes döntések meghozatalára. Mikor arra kerül a sor, hogy nekünk van-e kérdésünk, ott igazából arra kíváncsiak, rákerestünk-e olyan alaposan a potenciális munkahelyünkre, hogy találtunk olyat is, amire a Google nem tudott választ adni. A ’meséljen magáról’ pedig valójában a kompetenciára, az elszántságra és a megfelelőségre vonatkozó kérdés. 2. Figyeljünk, ki vesz részt az interjún Szintén javítja az esélyeinket, ha megértjük, ki milyen szerepet tölt be az interjú résztvevői közül, ugyanis ha ezt figyelembe véve válaszolunk a kérdéseikre, akkor máris sikerült követnünk a sikeres állásinterjúk egyik kimondatlan szabályát – magyarázza Daniel Space informatikai HR-partner. „Ha én válaszolok egy kollégám kérdésére, akkor az más lesz ahhoz képest, mintha egy menedzserrel beszélnék. A kollégámban olyan kérdések merülhetnek fel, hogy el tudom-e végezni ezt a munkát, össze tudom-e tartani a csapatot, vagy jól lehet-e velem együttműködni. A menedzser pedig arra lehet kíváncsi, hogy meg tudom-e oldani az adott feladatot a segítsége nélkül, vagy megbízhat-e bennem a döntéshozatalban, esetleg milyen támogatásra van szükségem tőle” – teszi hozzá Space. Sharai Jonhson a lehetséges jelöltek felkutatásával foglalkozik, és azt emelte ki, hogy a felvételi folyamat során a munkáltató részéről is többen vesznek részt. Például lehetséges, hogy a potenciális jelölteket felkereső személy egyezteti az interjút, ez után pedig a toborzással és felvétellel foglalkozó szakemberhez kerül a jelentkező, míg a végső döntést a HR menedzser hozza meg. Fontos, hogy mindig tudjuk, kivelbeszélünk éppen az álláskeresési folyamat során. 3. A testbeszéd szerepe nagyon fontos Laura Hunting tehetségkutató ügynök szerint az egyik legfontosabb kimondatlan állásinterjú-szabály, hogy a jelentkező testbeszéde legalább annyit mond el, mint a szavai. „Figyeljünk arra, hogyan ülünk, mit csinálunk a kezünkkel, milyen az arckifejezésünk, a szemkontaktusunk” – tanácsolja Hunting. „A testbeszédünkkel is jeleket küldünk az interjú során, ami befolyásolja a sikerességünket attól függetlenül, hogy ezzel tisztában van-e az interjúztató fél." Daniel Space szerint érdemes 3-4 sikersztorival készülni, ugyanis tapasztalatai szerint a személyzetisek sokszor beszélnek egymással az interjúk után. „A munkakeresésnél lényeges, hogy el tudjuk mondani a karrierünk történetét. Ha ennél is jobb eséllyel akarunk indulni, akkor érdemes, ha több verziónk is van erre, ugyanis az interjúztatók gyakran tájékoztatják egymást.” – tanácsolja Space. 5. Az érdeklődés nem jelent gyorsabb választ Frusztráló lehet, ha sokáig kell várnunk a válaszra egy sikeres állásinterjú után. Jó hír viszont, hogy a csend nem személyes: valószínűleg más jelentkezőket is meghallgatnak, illetve a belső bürokrácia miatt is elhúzódhat a válasz. A rossz hír viszont, hogy a ’csak érdeklődöm’ típusú emailek nem fogják felgyorsítani a döntéshozatalt. Ha már visszakérdeztünk, és mégsem kaptunk a megadott határidőig választ, akkor érdemes tovább folytatnunk a keresést. A szakértők pedig azt tanácsolják, hogy a legjobb módszer a sikerre, ha egyszerre több helyre is jelentkezünk, így biztosan hamar megtaláljuk az új munkahelyünket. 6. A köszönöm nem garantálja a sikert Egy köszönő email az interjú után jó módja a kapcsolatépítésnek, sőt, bizonyos helyeken el is várják – erről megkérdezhetjük akár a kapcsolattartónkat, vagy aki egyeztette velünk az interjút. Arra viszont ne számítsunk, hogy ettől miénk az állás. Ez egyrészt nem a megfelelő kompetenciákról szól – mondja Daniel Space, másrészt elmondása szerint 20 év alatt egyszer sem látott olyat, hogy arra alapoztak volna egy döntést, hogy a jelölt megköszönte a lehetőséget. 7. Beszéljünk a leendő kollégáinkkal Bármennyire is szimpatikusnak tűnik a leendő munkaadónk az interjú után, mindig beszéljünk azokkal, akik már ott dolgoznak. Bernadette Pawlik karriertanácsadó 25 éves tapasztalattal rendelkezik a toborzásban, és az ő egyik kimondatlan szabálya, hogy nem szabad elvállalni egy munkát anélkül, hogy megkérdeznénk a potenciális munkatársainkat. Így sokkal valósabb képet kapunk arról, milyen a leendő főnökünk vezetőként, és milyen a munkakörnyezetre számíthatunk. „Senki sem fogja azt mondani magáról, hogy borzasztó főnök. Viszont ha megkérdezzük a már ott dolgozókat, hogyan végzik a munkájukat, és kiderül, hogy nem támogatja őket a főnökük, akkor tudjuk, hogy ez a helyzet” – mondja Pawlik. „A hétköznapok valósága fogja jelenti a különbséget aközött, hogy motiváltan megyünk dolgozni minden nap, vagy azt számoljuk, hány nap van még hátra péntekig” – tette hozzá. Kapcsolódó cikkünk: Így nyírd ki az inflációt: felejtsd el az MNB-t, ezekkel a módszerekkel nem ér el a drágulás

Címlapkép: Getty Images

