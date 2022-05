Ha ezt a 4 pontot betartod, nem kopik fel az állad fiatal tehetségként: így kerülhető el a sanyarú sors

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bármilyen művészeti területről legyen is szó, egy biztos: a siker útja nem egyenes és kiszámítható. Van, aki hirtelen robban be a köztudatba, és van, aki hosszú évekig próbálkozik, miközben bevételhez alig jut. A fiatal művészeknek éppen ezért a saját területükön való elmélyedés mellett érdemes tudatosan gondolkodniuk karrierjük építésén is – nekik adnak most szakértők öt tippet ahhoz, hogy valóban sikerre vigyék munkásságukat.

Ismerd a szakmai elvárásokat „Ahhoz, hogy az ember érvényesülni tudjon művészként, szükség van az adott terület normáinak elsajátításához. Fontos, hogy megismerjük az adott művészeti ágban dolgozó kollégák véleményét és azt a szabályrendszert, amiben alkotni és működni kell – javasolja Csizmadi Péter, a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari karának dékánja. – Ha nem vesszük figyelembe saját szakmai közegünk elvárásait, könnyen a partvonalra kerülhetünk akkor is, ha egyébként komoly munkát fektetünk az alkotásba.” A dékán szerint ezeket az elvárásokat úgy ismerhetjük meg a legkönnyebben, ha kapcsolatokat építünk és aktívan részt veszünk saját szakmai közegünk életében – képzésekre, előadásokra járunk, és szakmánk gyűjtőközegeit is feltérképezzük. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Legyen saját hangod A művészeti területeken az tűnhet ki, aki valami egyedit mutat: éppen ezért fontos, hogy alkotóként kialakuljon személyes hangunk és saját alkotói szemléletünk. Ehhez nélkülözhetetlen a magas fokú önismeret és a világlátás. Ha nem tudjuk, hol állunk neki saját hangunk megtalálásának, segítséget jelenthez, ha tevékenységünket és fejlődésünket folyamatosan figyeljük és naplózzuk – így alakulhat ki következetes és a külvilág számára is érthető, átlátható művészi portfóliónk. A folyamatos önreflexió révén elkerülhetjük a tévutakat is, így gyorsabban juthatunk el egyedi stílusunkhoz, hangunkhoz - áll a METU közleményében. EZ IS ÉRDEKELHET Ezért nincs jobb befektetés, mint a képzőművészet: már a fiatal magyarok képein is milliókat lehet fogni 2021-ben elindult a Pénzcentrum kortárs festőkkel, galeristákkal, műkincskereskedőkkel készített interjúsorozata. Ezeket gyűjtöttük most össze. Válassz jó mentorokat és társakat „Az alkotóegyetemi közösség megteremti a teret az együtt gondolkodásra és egymás inspirálására. A gyakorló művészekből álló, és így az adott terület szakmai elvárásait jól ismerő oktatói csapat mentori segítséget ad, a diákok pedig alkotótársként tekintenek egymásra a közös munka során" - vélekedett Csizmadia Péter. Ha együtt gondolkodunk másokkal, nem csak a munkafolyamatok terén tanulhatunk el hasznos dolgokat, de szemléletmódunk is összetettebbé válhat. A kulcs: kitartás és motiváció Thomas Edison egyszer azt mondta: a kreativitásnak csupán 1 százaléka ihlet, 99 százaléka viszont fáradtság és veríték. Csizmadi Péter szerint sokan azt gondolják, a művész ihletett pillanatokban dolgozik, azonban ez az állapot csak elenyésző része a kreatív tevékenységnek: az igazi munka az ihlet utáni megvalósítási folyamatban van. Ahhoz, hogy megfelelő formába öntsük azt a gondolatot, ami kialakul a fejünkben egy-egy kérdéskörrel, társadalmi problémával kapcsolatban, rengeteget kell dolgoznunk, amihez kitartásra és erős motivációra, kíváncsiságra van szükség. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy az ihlet után nem fektetnek elegendő munkát a kidolgozásba, ezért végül sosem véglegesítik munkáikat. A dékán szerint viszont az alkotás öröme, amit az elvégzett munka után érzünk majd, pótolhatatlan – és a kulcsa annak, hogy művészként megéljünk a tevékenységünkből. Ne félj kommunikálni és eladhatóvá tenni a művészetedet Hiába átgondolt és különleges a művészetünk, ha nem találunk módot arra, hogy értékesítsük. Erre szerencsére ma már számos lehetőségünk van: a közösségi média gyors és kényelmes lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk magunkat a világnak, és viszonylag alacsony költségráfordítással a galériákat és hivatalos művészeti platformokat kikerülve akár saját webshopot is létrehozhatunk. Sokan azonban félnek nyíltan kommunikálni alkotói tevékenységükről vagy beárazni azt. Félelmeinken érdemes túllépni, ha a szigorú kritériumok útvesztőin túl is szeretnénk megélni alkotói munkánkból. Az online jelenlét természetesen szintén tervezéssel és munkával jár – azonban, ha okosan használjuk ki ezeket a lehetőségeket, könnyen egy sikeres művészeti vállalkozás élén találhatjuk magunkat. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A fenti tippek segítenek a művészeti területen való érvényesüléshez, ám Csizmadi Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a művészeti értéket végső soron a közönség és a piac véleményezi. Az alkalmazott művészetekben a nagy kérdés az, hogyan tudja megteremteni a művész az egyéni alkotói hang kialakítása és a piaci elvárások közötti egyensúlyt - vélekedett.

Címlapkép: Getty Images

