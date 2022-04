Végleg vége az OKJ-képzéseknek: ezekkel az új szakmákkal robbanthatsz bankot most

Tavaly januártól a felnőttképzési rendszer teljesen megváltozott, a hagyományos OKJ-s lista megszűnt. A gyorsan változó technológiák, az egyre nagyobb teret kapó digitalizáció ráirányította a figyelmet a hazai felnőttképzési rendszer hiányosságaira, 2019-ben született meg a döntés a rendszer több lépcsőben történő megújításáról – ahogy erről a Pénzcentrum is beszámolt.

A megújult felnőttképzési rendszer szerinti képzések 2020. szeptember 1-jétől indíthatók, de ezzel párhuzamosan, 2022. december 31-éig a korábban hatályos jogszabályok alapján működő képzések is folytathatók. Az OKJ a döntéshozók szerint már elavult volt, és számos olyan képzett szakembert adott, akik nem tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen nem volt igazán szükség az általuk megszerzett tudásra. Éppen ezért radikálisan lecsökkentették a megszerezhető, államilag elismert szakképzések számát. Persze nagy kérdés, hogy beleszólhat-e az ’állam’, mit tanuljon egy felnőtt a saját szabadidejében, vagy akár ő maga is eldönthetné ezt a kérdést. Nyilván gazdasági szempontok mentén szükség van szigorú iránymutatásra, ugyanakkor, ha felnőttként kezelik az állampolgárokat, erre ritkábban kerül sor.

Bár az elmúlt időszakban növekvő tendenciát mutat, nemzetközi összehasonlításban továbbra is döbbenetesen alacsony hazánkban a felnőttképzésben részt vevők száma. Míg a balti államokban a szakmát tanuló felnőttek aránya megközelíti a 30 százalékot, az EU-átlag pedig 11 százalék körül mozog, addig Magyarországon ez az arány mindössze 6-7 százalék körül alakul. A képzésben részt vevő személyek számának növelése elengedhetetlen feltétele annak, hogy csökkenjen a betöltetlen álláshelyek száma.

Egy szakma – egy élet

2018 májusában a McKinsey&Company nemzetközi tanácsadó cég által „Átalakuló munkahelyek, az automatizálás hatása Magyarországon” címmel publikált tanulmány alapján a munkafeladatok fele már az akkori technológiai szinten is automatizálható volt. Ez azonban nem jelenti komplett szakmák eltűnését, hiszen automatizálási technológiákkal csak a szakmák alig 3 százalékát lehet(ne) kiváltani, viszont a munkahelyek 60 százaléknál legalább a munkafeladatok egyharmada automatizálható. Ez a folyamat jelentős termelékenységnövekedést és ennek köszönhetően GDP-növekedést hozhat magával – megfelelő felkészülés esetén. Ráadásul az automatizálás a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan új szakmákat is létre fog hozni, növelve a magas hozzáadott értéket termelő, magasabb jövedelmet biztosító munkahelyek számát. A McKinsey becslése alapján globálisan 75-375 millió munkavállaló átképzésére lehet szükség 2030-ig (a növekvő fogyasztás és az új technológiák által generált új álláshelyekre). Ezeken a munkahelyeken olyan jól képzett szakemberekre lesz szükség, akik a szakmai ismereteik mellett kreatívak és jó problémamegoldó, illetve szociális kompetenciákkal rendelkeznek. A tanácsadó cég megállapítja, hogy az automatizálás első lépéseként be kell fektetni a technológiával kapcsolatos oktatásba és a szükséges készségek betanításába. Ennek érdekében olyan át- és továbbképzési programokat kell létrehozni, amelyek segítik a dolgozókat, hogy felkészüljenek az új munkakörnyezetre.