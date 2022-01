Idősgondozónak csábítják külföldre a magyar ápolókat: szállás, étkezés is jár a csúcsfizetés mellé

Több mint 1015 milliárd forintot utaltak haza 2020-ban a külföldön dolgozó magyarok. Bár az ápolók bére januártól emelkedett, a nyugati munkalehetőségek még mindig elég kecsegtető fizetéseket kínálnak. A Pénzcentrum most megnézte, hogy milyen lehetőségekkel várják külföldre a magyar ápolókat idősgondozói állásokra: mint kiderült a csúcsfizetés mellé sok helyen szállás és ellátás is jár.

Kevés olyan ország van az unióban, ahol fontosabb a kivándoroltak hazautalt jövedelme és az ingázók fizetése, mint Magyarországon. Mint tavaly év végén kiderült, 3 milliárd 348 millió eurót, éves középárfolyamon átszámítva 1175 milliárd forintot utaltak külföldről Magyarországra 2020-ban. A pénz legnagyobb részét, 1015 milliárd forintot az EU más országaiból küldték - ide tartozik a külföldön élő magyarok hazaküldött pénze, és az ingázók fizetése is. Ezzel Magyarország az EU tagállamai közül az 5. leginkább rászoruló a külföldről érkező pénzekre.

Nem kell nagy okfejtésbe bonyolódni ahhoz, hogy kiderüljön, miért dolgoznak olyan sokan külföldön. A hazainál amúgy is magasabb béreket ráadásul euróban is folyósítják, így ha romlik a forint árfolyama, akkor a hazaküldött pénz is többet ér Magyarországon.

Hasonló indíttatásból mennek külföldre az ápolók, egészségügyi szakdolgozók is, akiknek jó lehetőség lehet az idősgondozás. Bár januártól az ő bérük is emelkedett itthon, de a külföldi lehetőségek még így is jobb anyagi kereteket nyújtanak, sok helyen pedig még a szállást és az étkezést is állják a munkáltatók. A Pénzcentrum megnézte, milyen lehetőségei vannak most azoknak, akik belevágnának a külföldi életbe.

Angliába és Írországba például több helyre is keresnek házi idősgondozókat. Ugye, ott heti bérezés van, és az ajánlat szerint a fizetés átszámolva heti 170 000 és 240 000 forint között van, tehát havonta 680 ezer és 960 ezer forint közötti összegre számíthatnak az idősgondozók - azt nem írják, hogy ez bruttó, vagy nettó összeg-e.

Bár a kötelező karantén továbbra is érvényes az Egyesült Királyságba való belépés után, mi csakis olyan munkaadókkal dolgozunk aki akötelező kranatén idején is biztosítják a szállást. A bérleti díjat pedig nem kell előre fizetni. (...) A szigorú higiéniai intézkedések megakadályozzák a betegség terjedését, így a gondozóink munkahelyei biztonságosak

- írták a hirdetésben, amely szerint a szállás és az étkezés is biztosítva van, az utazási költségeket pedig 16 ezer forintig visszatérítik. A munkához tapasztalat nem feltétel, angol nyelvtudás viszont igen.

Egy másik hirdetésben Németországba keresnek idősgondozókat, teljes munkaidőre hosszútávra. A bérezés nettó 2250-2560 euró közötti, azaz mai árfolyamon 800 ezer és 910 ezer forint közötti összeget utalnak havonta, erre jön még az ezer eurós (kb. 360 ezer forintos) belépési prémium, illetve havi 44 euró (kb. 15600 forint) egyéb juttatás. A rendesen bejelentett német munkához elvárás a nyelvtudás és a releváns végzettség, tapasztalat.

Bécsbe és környékére is keresnek tapasztalt idősgondozókat, ápolókat 2-3-4 hetes váltásba. Ide is kell a német nyelvtudás, de szakképzettséget a hirdetés szerint nem vátnak el. A fizetés 1800-2000 euró (kb. 640 ezer - 710 ezer forint) közötti, és ahogy látjuk, egy osztrák közvetítőoldalon keresztül folyhat a munkaközvetítés.