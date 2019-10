Véres harcot folytatnak a bankok az ügyfelekért: ennek a trükknek ne dőlj be

Minden bank igyekszik minél több ügyfelet magához láncolni, ehhez pedig készek akár jelentős kamatkedvezményt is adni az ügyfeleknek. Van bank, aki csak 1 százalék alatti kamatkedvezményt ad, ha folyószámlát nyitunk náluk, másnál ez majdnem 13 százalék. Mindez azonban nem ér fel azzal az összeggel, amit akkor nyerünk, ha jól választunk bankot. Egy-egy bank személyi hitele között ugyanis sokkal nagyobb a különbség, mint a bankon belüli kedvezményes és nem kedvezményes hitelek között.

Sokat írunk róla, hogy a bankok különféle kedvezményekkel igyekeznek a másikra licitálni, ami a személyi hiteleket illeti. Van, hogy a kezdeti költségeket engedik el, van olyan, hogy kamatkedvezményt adnak online hitelfelvételnél, de ami talán a legszemléletesebb, az az, hogy a bank jelentős kedvezményt ad azoknak a hitelfelvevőknek, akik vállalják, hogy a hitelfelvétel mellett folyószámlát is nyitnak a banknál, és a jövedelmüket oda utaltatják.

Hogy ez miért éri meg a banknak? Nagyon egyszerű: a bank természetesen sokat nyer a személyi hiteleken is (a magasabb marzs miatt arányaiban többet, mint a lakáshiteleken), de ha valaki emellett még folyószámlát is nyit a banknál, akkor annak számlavezetési díjait is megkapja bevétel formájában. Persze ehhez számos egyéb lehetőség is társul: ha valaki folyószámlahitelt nyit, akkor annak magas, jellemzően 25 százalék körüli THM-e szintén nagy bevételt jelent a banknak, illetve későbbi hitelfelvételkor az ügyfél ismét szívesebben fordul a saját bankjához.

Egy szó mint száz, a bank két legyet üt egy csapásra,ha a személyi hitel kihelyezésével együtt új ügyfelet is nyer. Nem csoda, ha a bank jelentős kamatkedvezményt ad annak az ügyfélnek, aki folyószámlát nyit az adott pénzintézetnél. De meglepő módon nem minden bank él ezzel. A Pénzcentrum kalkulátorának segítségével most bankról-bankra megnézzük, különböző hitelösszegekre, hogy a hitelintézetek mekkora kedvezményt adnak erre.

Első esetben 500 ezer forintos hitelösszeggel számoltunk, a futamidő minden példánál 5 év. A táblázatban egyszerre mutatjuk a bankváltás nélküli és a bankváltás melletti THM-eket és törlesztőket, az utolsó oszlopban pedig a különbségeket - azaz itt derül ki, hogy ad-e a bank kamatkedvezményt akkor, ha a jövedelmet hozzájuk utaltatjuk.

Amint az látszik, a K&H és a Cetelem semmilyen kamatkedvezményt nem ad, nem úgy az MKB, aki 4 százalékpontot is elenged a THM-ből, ha a bank ügyfelévé válunk. Az Erste és az Oney szintén nem ad kedvezményt, míg a Raiffeisennél ez a kedvezmény jelentős mértékű, 3,5 százalékpontos. Az OTP nem enged a magas THM-ből, a Budapest Banknál a magas 24,9 százalékos THM helyett 20,5 százalék lesz a THM, ha bankot váltunk - ez azonban még mindig magas. A legszemléletesebb talán a CIB esete, ahol a 21,05 százalékos THM helyett különösen alacsony, 8,17 százalékos THM-mel vehetünk fel hitelt, ha a folyószámlára utaltatjuk a jövedelmünket.

Nagyobb összegnél, egymillió forintnál mi a helyzet. Nem meglepő módon ugyanazok a bankok adnak kamatkedvezményt, akik kisebb összegnél is: a Raiffeisen, az MKB, a Budapest Bank és a CIB. Ami szembetűnő, az az, hogy a nagyobb összegnél ezek a kedvezmények némileg csökkennek, de a bankváltás nélküli THM-ek is sokkal alacsonyabbak, mint kisebb összegnél. Nézzünk meg most egy nagyobb összeget.

Érdekes módon 2 millió forintnál az eddigi 4 bank mellett immár a K&H is kinál kamatkedvezményt, igaz, meglehetősen alacsonyat, 0,57 százalékpontosat. Ami azonban igaz volt 1 millió forintnál, az hatványozottan igaz nagyobb összegnél: a kamatok magával a hitelösszeggel egyenesen arányosan is csökkennek. Hogy ezt bebizonyítsuk, nézzünk meg egy nagyobb összeget, 5 millió forintot.

Mint az látható, itt már a bankváltás nélküli legjobbnak tűnő ajánlat is 10 százalék alatti THM-mel vihető, azaz igaz, amit fent állítottunk, hogy minél nagyobb a hitelösszeg, annál kisebb a THM. Kamatkedvezményt egyébként most is a K&H, a CIB, az MKB és a Raiffeisen ad.