Tájékoztatással (is) segít a jegybank (x)

A koronavírus-járvány negatív hatásainak ellensúlyozására rövid idő alatt számos intézkedés született, melyek nyomon követése és értelmezése nehéz a folyamatos információáradatban. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) éppen ezért folyamatos tájékoztatással segíti a lakosságot és a pénzügyi intézményeket egyaránt a szabályozási előírások alkalmazása kapcsán.

Az MNB nem csak elvárásokat fogalmazott meg a pénzügyi piacok felé, folyamatos segítséget is nyújt a fizetési moratórium, illetve a járványhelyzet kapcsán megváltozott egyéb szabályozási előírások betartása érdekében. A jegybank májusban indította el a folyamatosan frissülő, online elérhető Kérdések és válaszok gyűjteményét, ami tájékoztatással és magyarázatokkal szolgál elsősorban a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások számára, de mindenki másnak is segítséget nyújthat az előírások értelmezésében.



Az oldal többek között a hiteltörlesztési moratórium megfelelő alkalmazására ad iránymutatást a folyószámla-hitelkeretek, a hitelkártyák, lakás-takarékpénztári termékek, az állami kamattámogatás, a pénzügyi lízing, a kézizálogkölcsönök, a pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó egyes speciális kérdések és a követeléskezelés kapcsán. Emellett a teljes hiteldíj-mutató (THM) maximum megfelelő alkalmazását illetően is segítséget nyújt. Külön szakasz foglalkozik a piaci szereplők kívánatos magatartásával a panaszkezelés vagy egyéb ügyintézés esetén.



Az MNB a pénzügyi intézményektől elvárja, hogy a törlesztési moratórium témájában az ügyfeleiknek kiküldendő írásos tájékoztatók szövegét előzetesen mutassák be a jegybank fogyasztóvédelmi felügyelői részére. Az iránymutatás arra is kiterjed, hogy az érintett hitelintézetek milyen adatokat kérjenek be ügyfeleiktől abban az esetben, ha nem kívánják igénybe venni a törlesztési moratóriumot. Szintén jegybanki előírás, hogy a piaci szereplők pontosan tájékoztassák ügyfeleiket, hogy a további törlesztési szándékukat mely kommunikációs csatornákon jelezhetik az adott bank vagy pénzügyi vállalkozás felé.



Az MNB nemrég a honlapján külön önálló aloldalt is létrehozott a koronavírus-járvány nyomán megtett gazdasági-pénzügyi válaszlépések bemutatására. Az oldal külön bontja a lakosságot, a vállalkozásokat és a pénzügyi intézményeket érintő intézkedéseket.



