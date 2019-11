Sosem adósodtak még el így a magyar családok: mégis mi lesz ebből?

A személyi hiteltartozásaink durván nőnek, akárcsak a lakáshitelkben fennálló tartozások. Ezt mind tudjuk, de mi a helyzet az egyéb fogyasztási hitelekkel, mint az áruhitel, hitelkártya, vagy a folyószámlahitel? Ezeknek a kamatait és a fennálló tartozásokat mutatjuk most be - és a cikk végén egy roppant izgalmas helyzetet mutatunk be.

A magyar lakosság hiteléhsége töretlen - erről már korábban is beszámoltunk. A lakáshitelek és a személyi hitelek iránti nagy kereslet azt eredményezi, hogy a fennálló tartozások is meglehetősen nagyok, a kintlévő állomány fokozatosan növekszik. Ez roppant könnyen belátható, és nem is annyira meglepő, főleg annak tudatában, hogy a személyi hitelek és a lakáshitelek kamatai is történelmi mélyponton vannak.

Sokkal kevesebbet beszélünk azonban az egyéb fogyasztási hitelekről. A szabad felhasználású jelzáloghitel például majdnem olyan olcsó, mint egy lakáshitel, de a legtöbb személyi hitelnél mindenképp olcsóbb, a kereslet mégis szinte kimutathatatlanul alacsony ez iránt a termék iránt. Ez annak tudható be, hogy egy szabadon elkölthető hitelért manapság már nem biztos, hogy jelzáloggal terhelnék a lakásukat a hitelfelvevők (miközben a szabad felhasználású hitelek nagy részét egyébként is lakáscélra költik. Az alábbi ábrán a szabad felhasználású jelzáloghitel kamatai láthatók az MNB mérése alapján:

Nem úgy a folyószámlahitelek, ahol a kamatok meglehetősen magasak. Bár itt azért ki kell emelni, hogy jellemzően az alacsony összeg miatt a magas kamatok mellett is alacsonyak a kamatköltségek:

A hitelkártya kamatai azonban még ennél is magasabbak, 40 százalék körül mozognak. Ott ráadásul látunk állományi adatot is (a folyószámlahiteleknél azért ezt meglehetősen nehéz kimutatni a gyors törlesztgetések miatt). Hitelkártyában szinte egyáltalán nem nőtt az adósságunk az elmúlt egy évben:

És a végére a legizgalmasabb ábra. Az MNB kimutatásaiban az árhitelek és egyéb hitelek kategória magában foglalja a lombardhiteleket és a babavárót is. Azt a rutinosabb Pénzcentrum-olvasó már tudja, hogy a babaváró iránti kereslet a kibocsátás után azonnal felrobbant, így vélhetően meg is ugrik majd az ábra a júliusi ponton. De mi újság a lombardhitelekkel? Nézzük:

A folyamatos növekmény csak kisebb részben köszönhető a babavárónak. A lombardhitelek kereslete nagyobb volt, ezt a szabadon felhasználható hiteltípust ugyanis elég ügyesen felhasználták a tehetősek arra, hogy még tehetősebbé váljanak: a lombardhitel fedezete lehet ugyanis értékpapír is.

Ha a roppant kedvező kamatozású lombardhitelt megkaphatom mégjobb kamatozású állampapírért, akkor miért is ne vásároljak belőle még állampapírt, ami a további lombardhiteleknek lesz a fedezete?

Aki tehette, csinálta is - azaz gyakorlatilag állami pénzen zsírosodtak a hitelesek és a bank is. Indokolt a múlt idő: a szabályozó 2019. októberével bezárta ezt a kiskaput.