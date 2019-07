Pénz kell a nyárhoz? Ezek a legjobb személyi kölcsön ajánlatok (x)

Öldöklő a verseny a személyi kölcsönök piacán, egymást érik a jobbnál jobb banki ajánlatok. De vajon melyiket érdemes választani, ha pénzre van szükségünk?



Több tucat személyi kölcsön közül választhat ma az, akinek néhány százezer, vagy több millió forintra van szüksége céljai megvalósításához. Nem csoda, hogy a bankok ajánlatai között nehéz eligazodni, hiszen időről időre érkeznek újabb termékek és módosulnak a régiek. Persze az árak, a kamatszintek is változnak, így nehéz kiválasztani, hogy éppen melyik lehet a számunkra legmegfelelőbb kölcsön, arról nem is beszélve, hogy a bankok akár időszakos kedvezményekkel is csábíthatják az ügyfeleket.



Éppen ezért érdemes minden nagyobb pénzügyi döntés előtt alaposan feltérképezni a lehetőségeket - állítja Veres Patrik a Bank360 pénzügyi szakértője. Ebben kíváló segítség egy hitelkalkulátor, hiszen villámgyorsan tekinthetjük át és rangsorolhatjuk a bankok ajánlatait a saját lehetőségeink alapján. Miért van erre szükség? Mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy két, azonos összegű banki kölcsön között akár több tíz- vagy százezer forintos különbség is lehet, amikor visszafizetjük az összeget, viszont egyáltalán nem mindegy, hogy kihajítunk-e ennyi pénzt feleslegesen az ablakon.



Persze ahány háztartás és hiteligénylő, annyi féle szempont lehet fontos a megfelelő hitel kiválasztásához:

mi a kölcsön célja?

mekkora összegre van szükségünk?

mekkora a jövedelmünk?

mekkora törlesztőrészletet engedhetünk meg magunknak?

mekkora időtávra vehetünk fel kölcsönt, amit még biztonságosan belátunk?

Mindezekkel számolhatunk a Bank360 hitelkalkulátorában, hiszen megadhatjuk, hogy mekkora összeget szeretnénk felvenni, milyen hosszú futamidővel, milyen céllal és mekkora jövedelemmel rendelkezünk. Ez utóbbi a törlesztőrészlet számítása és az aktuális jövedelmi kedvezmények figyelembevétele miatt nagyon fontos, hiszen így még pontosabb előzetes képet kapunk a lehetőségeinkről.



Nagyot olvadtak a kamatok nyáron



De mi számít jó ajánlatnak júliusban? Ennek járt utána a Bank360. A jegybank statisztikái alapján a személyi kölcsönök átlagos hiteldíja 13,28 százalék volt májusban, az elmúlt két évben pedig folyamatosan apadtak a hitelköltségek: 2018 májusában például még 14,30 százalék volt az átlagos THM.



A Bank360 szerint viszont az átlagnál messze kedvezőbb ajánlatokat foghatunk ki a nyáron, és a konkrét igénylés során 10 százalék alatti THM-mel találkozhatnak.



A https://bank360.hu/szemelyi-kolcson oldalon végzett kalkulációk alapján júliusban 7,72 százalékos THM mellett és 59 464 forintos havi fix törlesztőrészlettel vehetünk fel például a Sberbanktól 3 millió forintot 60 hónapos futamidővel, ha igazolni tudunk nettó 250 000 forint jövedelmet, ráadásul most a Bank360 oldalán keresztül igényelve még egy havi törlesztőrészletet jóvá is írnak nekünk, ha időben visszafizetjük a hitelt.



Magasabb hitelösszegre lenne szükségünk? 7 millió forint igénylésénél a THM 6,9 százalék 84 hónapos futamidő mellet a CIB Banknál, a törlesztőrészlet pedig 104 597 forint.



Más a helyzet, ha 180 000 forintos fizetéssel igényelnénk, mivel ekkor a legkedvezőbb ajánlat 9,74 százalékos THM-mel a Cetelem Saját Ritmus személyi kölcsöne 62 130 forintos havi törlesztőrészlettel.



Ha pedig kisebb összeget, például 1 500 000 forintot igényelnénk, a Providenttől kaphatjuk a legalacsonyabb költséggel járó ajánlatot, hiszen itt 7 százalék a teljes hiteldíj mutató és 46 185 forint a törlesztőrészlet 36 hónapos futamidővel számolva.



Nem mindegy, kitől vesszük fel



Érdemes azt is megnézni, hogy mekkora különbség van két ajánlat között, hiszen ekkor látszik csak igazán, hogy néhány kattintással és egy összehasonlítással akár százezer forintot is megspórolhatunk, mindössze néhány perc alatt.



7 millió forint igénylésénél például a legkedvezőbb ajánlatot választva 8 786 148 forintot fizetünk majd vissza a futamidő végén, míg a második legkedvezőbbet választva már 8 985 747 forintot. A különbség a két bank személyi kölcsöne között 200 000 forint, ennyit hajítunk ki feleslegesen az ablakon, ha nem kalkulálunk előre.



Érdemes tehát a nyáron is időt szánni arra, hogy megalapozott döntést hozzunk, ha hitelt veszünk fel: hiszen a kamatok általában kedvezőek, de nem mindegy, melyik bank személyi kölcsönét választjuk.



(x)