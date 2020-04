Operatív Törzs: Nagy a kockázata, hogy a fővárosban berobban a járvány

A Pénzcentrum élőben tudósított az Operatív Törzs vasárnapi napon tartott sajtótájékoztatójáról. Többek között elárulták, hogy nagy az esélye annak, hogy a fővárosban berobban a járvány; és az Operatív Törzs szerdán dönt majd arról, szükséges-e meghosszabbítani, illetve kiterjeszteni a kijárási korlátozásokat.



10 százalék körül van mindenhol a fertőzött egészségügyi dolgozók aránya



Általánosságban elmondható, hogy 10 százalék körüli a fertőzött egészségügyi dolgozók aránya a fertőzöttek között, de például Lombardiában 20 százalék felett van. Itthon 12 százalék körül van, a szomszédos országok közül például Lengyelországban 15-17 százalék - mondta el Müller Cecília reagálva arra a kérdésre, hogy a 85 fő itthon, amit Gulyás Gergely tegnap közölt, milyen magasnak számít.

Szerdán tesznek javaslatot, hogy kell-e szigorítani a kijárási korlátozást

Az Operatív Törzs szerdán tesz javaslatot arra, hogy a kijárási korlátozást szükséges lesz-e szigorítani. A szigorításról a kormány dönt - mondta el Kiss Róbert arra a kérdésre reagálva, hogy várható-e a kijárási korlátozások szigorítása a húsvéti ünnepekre tekintettel. Az eddig bevezetett korlátozási intézkedések meghozták a várt hatást - tette hozzá Kiss Róbert. Hozzátéve, hogy

megérkezett a jó idő, ennek fényében különösen kérik a lakosságot, hogy maradjanak otthon.

Elbírják a laborok a teszteléseket egyelőre



A tesztelésekre különböző tervezett ütemezések vannak. Jelenleg azok a laborok, amelyek a vírus genetikai anyagának kimutatására alkalmasak, egyelőre elbírják azokat a szükséges mintavételeket, amely naponta jelentkeznek. Ha szükséges lesz, például lesz egy más tesztelési módszer, akkor ez változhat - mondta el Müller Cecília a tesztelésre vonatkozóan.

Súlyosabb büntetésre számíthat, aki sorozatosan megszegi a korlátozásokat



Aki többször megszegi a kijárási korlátozásokat, vagy a korábbi tevékenységét folytatja, az súlyosabb büntetésre számíthat. A rendőri létszám a köztereken egyelőre megfelelő, ha szükséges lesz, akkor növelik a létszámot - mondta el Kiss Róbert.

Vidéki kórházakban is vannak koronavírusos betegek

Budapesten a dél-pesti kórház mellett más kórházakban is ápolnak már betegeket, számos helyen vannak már olyanok, akik az egészségi állapotuk miatti kórházi kezelésre szorulnak. Vidéken is, infektológiákon és olyan helyeken, ahol az izolációjuk megoldott - mondta el Müller Cecília.

7 repülőgép érkezett védőfelszerelésekkel Magyarországra



Tegnap 7 repülőgép érkezett Magyarországra, ezen mintegy 4 millió maszk és 400 ezer védőruházat - tájékoztat Kiss Róbert. Tegnap magyar állampolgárok is érkeztek haza, konvojban, két részletben, összesen több mint 200 magyart léptettek be a határon. Jelenleg 13 435 ember van hatósági házi karanténban, több mint 103 ezer ellenőrzést hajtott végre a hatóság. A Városligetben, Normafán és a Margit-szigeten is csoportosulásokat tapasztaltak, a Király-utca és a Gellért-tér szintén csoportképző helyeket találtak. Tegnap 301 szankciót foganatosított a rendőrség, ebből 11 fő helyszíni bírságot kapott. Az üzletek üzemeltetői is rendszeresen megszegik a szabályokat, főleg Budapesten, itt 41 feljelentés született. A teherforgalom tekintetében Röszkénél, kilépő oldalon pedig Nagylaknál vannak torlódások a határon - mondta el Kiss Róbert.

Nagy a kockázata, hogy a fővárosban berobban a járvány

Tovább emelkedett a hazai fertőzöttek száma és az elmúlt napon két idős, beteg ember hunyt el, mind a ketten 80 év felettiek voltak - kezdte a tájékoztatót Dr. Müller Cecília. A gyógyultak száma is növekszik közben, már 66-an távoztak gyógyultan a kórházakból. A fertőzöttség országos adatait elemezve egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb fertőzött a fővárosban van, az összes igazol fertőzött 42 százaléka van itt. Ha Pest megyét is hozzászámoljuk, akkor az igazolt fertőzöttek 62 százaléka erre a területre koncentrálódik. Halmozódás van, nagy a kockázata annak, hogy a fővárosban berobban a járvány, ezért együttműködést kér a lakosságtól az országos tisztifőorvos. Kéri a fővárosban élőket, hogy ne lazítsanak a korlátozó intézkedéseken, mert azt tapasztalják, hogy lazán veszik ezeket a korlátozásokat. Müller Cecília kéri, hogy vegye mindenki komolyan az intézkedéseket, mert ha nem, akkor kockáztatjuk, hogy berobban a járvány, ezt pedig mindenképpen el kell kerülni.

Címlapkép: Getty Images