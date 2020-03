Megrohanták a magyarok a bankokat: tömegek állnak sorban ezekért a hitelekért

Nagy lendülettel indult az év a személyi hitelek piacán, majdnem 20 százalékkal több kölcsönt vettek fel a magyarok a hitelintézetektől. Az átlagos kamatláb ugyan elindult felfele, de az emelkedés szinte elhanyagolható.





Már tavaly is hatalmas hitelezési lázban égett a magyar lakosság, és úgy fest, a lendület 2020. januárjában sem hagyott alább. Az MNB által közzétett legfrissebb adatok alapján megállapítható, hogy a személyi hitelek tavalyi év januárjában mért 35,02 milliárd forintos kihelyezési volumene idén januárban 41, 82 milliárd forintra kúszott fel. Ez 19,41 százalékos bővülést jelent a kihelyezések tekintetében.

A jelentős bővülés annak fényében igazán érdekes, hogy a kamatok - ahogy arra az elemzők is számítottak - elindultak felfele. Noha a 2020 januárjában mért 12,73 százalékos átlagos kamatláb jóval elmarad a 2019 januárjában tapasztalt 13,35 százalékos szinttől; mégis trendfordulónak tekinthető. Az elmúlt fél év kamatesése után ugyanis most először mértek magasabb átlagkamatot, mint az azt megelőző hónapban.

Na persze statisztika révén nyilván nagy a szórás a piacon a személyi kölcsönök kamatai között, így érdemes körültekintően választani. Amennyiben megnézzük, miként alakul egy 60 hónapos futamidőre, jövedelemátutalás mellett folyósított, egymillió forintos személyi kölcsön kamata most a kereskedelmi bankoknál, akkor jól láthatjuk, hogy bőven bemehtünk az átlagos kamatszint alá. Íme:

A kalkulátorunkban szereplő bankok közül az egyik legkedvezőbb kamatozású ajánlatot az UniCredit hozza, de egyszámjegyű a THM a CIB Bank és a Raiffeisen hiteleinek esetében is. Az érme másik oldalán pedig jól látható, hogy akadnak kétszámjegyű, az átlagos kamatszint felett teljesítő konstrukciók is szép számmal a felhozatalban, ilyen például a Cetelem és Erste Bank konstrukciói is, míg az OTP-nél találhatunk akár 21,05 százalékos THM-mel felvehető személyi kölcsönt is.

Címlapkép: Getty Images