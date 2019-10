Magyarok ezrei esnek áldozatul a hitelcsapdának: könnyebb a megoldás, mint hinnék

Gyakori élethelyzet, hogy meglévő lakáshitelünk mellé személyi hitelt is fel kell vennünk, ilyenkor azonban a JTM korlátok miatt megeshet, hogy egyszerűen nem tudjuk felvenni azt. De mekkora jövedelemmel lehetünk benne biztosak, hogy akár nagyösszegű lakáshitel-tartozás mellett is vehetünk fel személyi hitelt? Mi most kiszámoltuk, hogy egyes jövedelmi sávokban mennyi lakáshitelt és személyi hitelt vehetünk fel egyszerre. Arra jutottunk, hogy amennyiben kitoljuk a lakáshitel futamidejét, akár alacsony jövedelem mellett is fel tudjuk venni a két hitelt egyszerre - minden esetben járjunk el azonban körültekintően.

Tegnap megírtuk, hogy a magyar lakosság eladósodottsága egyre nő: lakáshitelekben az eladósodottság 3500 milliárd forint körül alakul, és folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, személyi hitelekben pedig olyan gyorsan nő ez eladósodottság, hogy az korábban gyakorlatilag elképzelhetetlen volt. Hogy mi lesz ennek a vége, nem tudjuk, amíg azonban kitart a bérek növekedése, és a kamatok ilyen alacsonyan lesznek, szinte biztosra vehető, hogy a személyi hitelek iránti kereslet nem fog csökkenni.

A kérdés az, hogy mire vesznek fel ennyi hitelt a magyarok. Azt már múltkor megírtuk, hogy a lakáshiteleknél leginkább használt lakás vásárlása céljából nyúlnak hitelhez az ügyfelek, az új lakás, felújítás és hitelkiváltás, mint hitelcél elenyésző arányban szerepel csak. Ez teljesen világos, hiszen a lakáshitelt nem is lehet másra költeni, mint lakáscélra. De mi a helyzet a személyi hitelekkel? Korábbi cikkünkben banki válaszok alapján bemutattuk, hogy a legjellemzőbb személyi hitelcélok a lakhatáshoz, autóvásárláshoz, hitelkiváltáshoz köthetők. Mit jelent mindez?

Azt, hogy ezek a váratlan, vagy előre tervezett kiadások akkor is felmerülhetnek, ha egyébként el vagyunk adósodva lakáshitelekben.

Mit lehet ilyenkor tenni? Fel lehet venni személyi hitelt úgy, hogy közben lakáshitelben el vagyunk adósodva? Igen, minden gond nélkül, amennyiben beleférünk a JTM-korlátba. Ahhoz azonban, hogy magas összegű személyi hitelt magas összegű lakáshitellel tudjunk kombinálni, kimagasló jövedelemre lesz szükségünk. Mi most kiszámoltuk különböző esetekre, hogy mekkora jövedelem elég egy ilyen kombinációhoz.

A lakáshiteleknél minden esetben 5 százalékos kamattal számoltunk az egyszerűség kedvéért, a személyi hiteleknél a nagy szórás miatt pedig segítségül hívjuk a Pénzcentrum kalkulátorát, hogy megnézzük a konkrét ajánlatokat. Egymillió forinttal kalkuláltunk, és 60 hónapos futamidővel. Mivel mi csak a THM-ekre vagyunk kíváncsiak, a példánkban most csak azt emeljük ki.

A CIB ajánlata például 8,17 százalékos THM-mel vihető, de a Raiffeisen ajánlata is meglehetősen kedvező a 8,97 százalékos THM-mel. Az MKB (10,60 százalék) és a Budapest Bank (12,80 százalék) is lehúzza az átlagot, a Cetelem, Erste és K&H ajánlatai már némileg átlag felett vannak, az Oney és OTP személyi hitele pedig már erősen felfelé húzza a számot. A fenti ajánlatok THM-eit összesítve 13,73 százalék jön ki, ezzel számolunk a továbbiakban.

A lakáshiteleknél két összeget nézünk meg: először is kíváncsiak vagyunk, hogy 10 millió forintos fennálló tartozásnál, különböző jövedelmi sávok mellett, mennyi személyi hitelre vagyunk jogosultak, majd ugyanezt megnézzük 20 millió forintos lakáshitelekre is. Természetesen a futamidő terén is megadunk két lehetőséget, első esetben 10 évvel, másodikban 20-szal számolunk. A személyi hiteleknél 500 ezer forintos lépésközt alkalmazunk. Az alábbi jövedelmeket nézzük meg:

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000



500 000

550 000

600 000

Ezek ugyan elsőre magas számnak tűnhetnek, de fontos hozzátenni, hogy itt adóstársak jövedelme is szóba jöhet, tehát egy 500 ezer forintos jövedelem két 250 ezer forintos nettó jövedelmet feltételez. Mivel fix hitelekkel számolunk, ezért a JTM-korlát maximum 50 százalék lehet, 500 ezer forint felett pedig legfeljebb 600 ezer forintig terjedhet. Nézzük a konkrét helyzeteket!

Ha kis összegű lakáshitelünk van

Tegyük fel, hogy mindössze 10 millió forint lakáshitel-tartozásunk van. Ha kis jövedelemmel, 150 ezer forinttal rendelkezünk, 10 éves futamidővel semennyi személyi hitelre nem leszünk jogosultak, sőt, ebben az esetben a teljes lakáshitel-összeget sem kaphatjuk meg, hiszen a havi törlesztőnk 106 ezer forint lenne. Ha 20 évre toljuk a futamidőt, akkor más a helyzet, 67 ezer forint lesz a törlesztőnk. Ha csak ezt nézzük, akkor legfeljebb 500 ezer forint személyi hitelt vehetünk fel a meglévő lakáshitel mellé.

200 ezer forintos jövedelemnél 10 évre szintén nem tudunk személyi hitelt felvenni, 20 éves lakáshitellel azonban már közel 2 millió forint személyi hitelt is felvehetünk. Jobb a helyzet 200 ezer forint nettó jövedelemnél - ekkor 10 milliós lakáshitelnél, 10 éves futamidő mellett 1 milliós személyi hitelt, 20 éves futamidő mellett pedig már 3 milliót is felvehetünk. 300 ezer forintos jövedelem mellett 20 évre már közel 4,5 milliós személyi hitelt is felvehetünk, 10 éves futamidő mellett pedig több mint 2 millió forintot.

350 ezer forintos hitelnél 10 éves futamidőnél 3,5 millió forintos személyi hitelt is felvehetünk, 20 évnél pedig már akár 5 millió forint is lehet a felvehető személyi hitel 10 milliós lakáshitel mellett. Ismét kiemelnénk, hogy bár a 350 ezer forintos nettó jövedelem soknak tűnhet, adóstársak esetén ez összjövedelmet feltételez, azaz kétszer 175 ezer forintot. Így már nem is tűnik olyan soknak. Mindezek tudatában kijelenthető, hogy meglévő 10 millió forintos lakáshitelünk mellett gond nélkül felvehetünk nagy összegű személyi hitelt is átlagos jövedelemmel.

Nagy összegű lakáshitelnél nehezebb a helyzet

De mi a helyzet akkor, ha 20 millió forint lakáshitelünk van? Egyértelműen nehezebb ilyenkor személyi hitelt venni. Ha 5 százalékos THM mellett a törlesztőnk 132 ezer forint lesz 20 éves futamidő mellett, 10 év mellett pedig 212 ezer forint. Ha személyi hitelre vágyunk, akkor nettó 300 ezer forintos összjövedelem mellett erről ne is álmodjunk, hiszen ez alatt még a 20 millió forintos lakáshitelt sem kapjuk meg. Ha 10 éves a futamidő, akkor még ez az összeg sem elég. Ha azonban a futamidőt 20 évre toljuk, akkor legfeljebb egymillió forint személyi hitelt vehetünk fel.

350 ezer forintos havi nettó jövedelem mellett még mindig csak 20 éves futamidő mellett legfeljebb 2 millió személyi kölcsönt vehetünk fel.

Ahhoz, hogy 10 éves futamidő mellett, 20 milliós lakáshitelhez fel tudjunk venni személyi hitelt, legalább 450 ezres jövedelem kell. Ekkor mér 20 éves futamidő mellett akár 5 millió forint személyi hitelt is felvehetünk. Ha mindkét fél kellően magas, 300 ezer forintos jövedelemmel rendelkezik, az összjövedelem így eléri a 600 ezer forintot, akkor már személyi hitelből is bőven vehetünk fel 5 millió forint feletti összeget.

Amint az látható, összehasonlíthatatlan különbségek vannak a 10 és a 20 éves futamidő között, ami leginkább a a nagy hitelösszegnél jelentkezik.