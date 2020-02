Jön az azonnali fizetési rendszer: mire kell figyelni

Forradalmi újítás az azonnali fizetés a magyar bankszektorban, már jövő héten élesítik a rendszert. A gyors tranzakciókkal eleinte a csalások és visszaélések száma is megemelkedhet - figyelmeztetnek a banki szakértők - érdemes már előre tájékozódni az esetleges buktatókról!

Mi az AFR?

Magyarországon március 2-án hajnalban élesítik be az AFR-t - azonnali fizetési rendszert -, amely a belföldi forint átutalásokat fogja felgyorsítani. Az új digitális rendszerrel a bankközi utalások is legtöbb 5 másodperc alatt célba érnek. Az új, nemzetközi mércével is rendkívül korszerű rendszer lehetővé teszi, hogy egy legfeljebb tízmillió forintos elektronikus úton benyújtott egyedi belföldi forintátutalás, már pár másodperc alatt célba érjen, éjjel-nappal, az év minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is - derül ki a Takarékbank háttéranyagából.

A bevezetéstől kezdve már nem kell feltétlenül a bankszámlaszámot tudni ahhoz, hogy egy ügyfél azonnali utalásokat kezdeményezzen vagy fogadjon. Az új rendszerben minden bankszámlaszámhoz lehet kapcsolni egy vagy több másodlagos azonosítót - azaz mobiltelefonszámot, e-mail-címet, adószámot vagy adóazonosítót. Ha valaki a számlához kapcsolt azonosítóját megadja ismerősének, partnerének, akkor annak elegendő azt az azonosítót megadnia utaláskor a sokjegyű, bonyolult számlaszám helyett. A sebesség mellett, ez talán a második legnagyobb előnye az új rendszernek!

A szolgáltatás használata az ügyfeleknek egyszerű, kényelmes, és minden szempontból megfelel a digitális korszak elvárásainak, azonban egyelőre fokozatosan kerül bevezetésre, például a nyugdíjakat sem ezen keresztül utalják majd. Az új AFR rendszerrel párhuzamosan továbbra is működni fog a két régebbi tranzakciókezelési rendszer.

Új kihívások

A legnagyobb informatikai kihívást nem az átutalások igen szűkös, maximum 5 másodpercben limitált időtartama jelenti, hanem inkább az alábbiak:

Az AFR kiépítése mellett annak a többi rendszerhez való illesztése, és azok összehangolása az igazán nagy volumenű, bonyolult feladat.

A bankok eddig a hétköznapi, napközbeni működésre voltak beállva, ami most az AFR működése miatt megváltozik, mivel megszűnik az eddigi zárásra, elszámolásra, clearingre használt idő.

A rendszer folyamatos rendelkezésre állást vár el a bankoktól az AFR tekintetében, ami gyakorlatban közel nulla százalékos hibaküszöböt jelent.

A fentiek miatt az átállás óriási informatikai kihívást jelent minden résztvevő számára. Mint minden összetett informatikai rendszer esetében, technikai problémák az AFR-ben is felmerülhetnek, nem is beszélve arról, hogy ez esetben nem egyetlen bank informatikájáról, hanem egy rendkívül bonyolult, sokszereplős, országos rendszerről beszélünk.

Elsősorban kisebb hibákra lehet számítani, így, ha egy bankban egy nap 10-20 tranzakció sikertelen, az ugyan nyilván elégedetlenséget szül az érintett ügyfeleknél, ezért mindenképp megoldandó a probléma, de ettől a teljes rendszer alapvetően még jól működik, ha a többi, akár több tízezer utalás sikeres. Egy ilyen nagy rendelkezésre állású rendszernél csak több ezer sikertelen tranzakció, esetleg több tízperces leállás esetén lehet általános problémáról beszélni.

Sikertelen utalás

A bankok meghatározott esetekben utasíthatják vissza az utalás végrehajtását, ezek a következők:

A küldő bank visszautasíthatja az utalási megbízást, például akkor, ha nincs elég fedezet a számlán, vagy az aláírásnál jogosultsági hiba lép fel.

A bank elutasíthatja a tranzakciót csalás és pénzmosás gyanúja miatt is, továbbá minden olyan esetben, mely a bank számára reputációs kockázattal jár, illetve járhat a tranzakció teljesítése.

Ha a megbízást ugyan helyesen adta meg, de az nem felel meg az azonnali utalás feltételeinek az eddigi gyakorlat szerint hétköznap napközben négy órán belül, egyébként a következő munkanap reggel teljesül az utalás a kedvezményezetthez.

A fogadó bank visszautasíthatja az azonnali átutalást formai és tartalmi okokból is, például, ha a banknál nem vezet számlát a kedvezményezett ügyfél.

Az üzemeltető, a GIRO Zrt. is visszautasíthatja az utalást, ha az a tartalmi ellenőrzés alapján nem megfelelő, például olyan másodlagos azonosítót adtak meg az utaláshoz, amelyet nem regisztráltak vagy már nem élő az azonosító.



Ha az ügyfél állandó utalást állít be, értéknapot tartalmaz az utalása, vagy például egy vállalat esetén kötegenként nyújtja be az utalásokat, mint a dolgozók bérét, akkor nem azonnal, hanem - az eddigi gyakorlat szerint - hétköznap napközben négy órán belül, egyébként a következő munkanap reggel érkezik meg az utalás a kedvezményezetthez.

Miért nem ment el az utalás?

Ha az ügyfél hibásan adja meg az utaláshoz szükséges egyik adatot, vagy nincs elegendő fedezete, és ezért sikertelen az utalás, erről a bankja tájékoztatja. Ha technikai probléma miatt nem teljesül az utalás, arról is fog üzenetet kapni, de azt nem tudja meg, hogy kinél van a hiba. Nem derül ki számára, hogy saját bankjánál, a fogadó banknál, esetleg a GIRO rendszerében fellépő fennakadás miatt hiúsult meg a tranzakció.

Amennyiben bármilyen technikai probléma miatt nem teljesül az egyébként az AFR feltételeinek megfelelő utalás, az ügyfelek számára még mindig rendelkezésre áll az értéknapos utalás lehetősége.

Megbízhatok benne?

Az AFR vonatkozásban a pénzmosás elleni küzdelem és a csalásmegelőzési feladatok ellátása elsősorban a pénzintézetek feladata. Az eddigiekkel ellentétben egy dolog jelentősen megváltozik. Ahogy a tranzakciók lebonyolítása azonnalivá válik, így az esetleges csalások kockázata is valós idejű válik. Emiatt a csalások megelőzése érdekében az ügyfeleknek is körültekintőbbeknek kell lenniük.

Az ügyfelek mindenekelőtt a jelszavaik tárolása, mobiltelefonjukhoz, illetve e-mail-fiókjukhoz való hozzáférés körültekintő kezelésével, a másodlagos azonosító megadásával és annak biztonságos tárolásával tehetnek saját biztonságuk érdekében.

Hol működik hasonló?

Számos országban működik már azonnali fizetési rendszer (például az Egyesült Királyságban a Faster Payment Service, Svédországban a Swish, Dániában a MobilePay, Norvégiában a Vipps), de ezek többnyire évek alatt fokozatosan, önkéntes alapon, néhány bank saját kezdeményezésével és részvételével jöttek létre, nem fedik le a teljes bankrendszert és eltérő feltételekkel működnek.

A külföldi tapasztalatok is igen frissek, de - a rendszerben rejlő esetleges fennakadások lehetősége ellenére - azt mutatják, hogy az utalások felgyorsulásával sokkal inkább felhasználóbaráttá válik a bankolás, további új digitális megoldások is teret nyernek.

Címlapkép: Getty Images