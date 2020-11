Itt vannak a részletek: ezt jobb, ha tudod a felújítási ingyenpénzről

Szinte egymást érik az újabb és újabb otthonteremtési támogatásról szóló bejelentések a régóta terítéken lévő családpolitika részeként. Az újonnan bejelentett intézkedések egyik legnépszerűbb eleme várhatóan a lakásfelújítás 50 százalékos visszatérítése lesz, habár a szükséges önerő sok családnak okozhat majd fejtörést. Számukra jó lehetőség egy okosan kiválasztott személyi kölcsön.

(Kis túlzással) nem múlik el hét újabb otthonteremtésre vonatkozó kedvezmény bejelentése nélkül: mozgalmas volt az idei ősz ebből a szempontból is. A kormányzat minden eddiginél elszántabban támogatja a családalapítást, így a már meglévő családtámogatások mellett 2021. január 1-től újabb otthonteremtési támogatásokkal bővül a paletta. Jól látszik, hogy a kormányzat többféleképpen is támogatni szeretné a családokat, kiemelten fontos, hogy ne jelentsen anyagi értelemben hátrányt az, ha valaki gyereket vállal. Az eddigi Babaváró hitel, csok támogatás, csok-hitel és falusi csok mellé újabb támogatási elemek lépnek színre 2021. január 1-től:

Habár a különböző támogatások pontos részleteit még nem kerültek nyilvánosságra, az előzetes várakozások szerint az 50 százalékos felújítási támogatás lehet az egyik legnépszerűbb eleme az új intézkedéscsomagnak. Ennek legfőbb oka az, hogy a hazai lakásállomány siralmas állapotban van. Magyarországon a közel 4,4 millió lakóingatlan kétharmada rossz állapotú, és energetikai szempontból elavult, utólagos szigetelésre szorul.

Október 14-én, jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, hogy otthonfelújítási programot indít a kormány január 1-jétől, majd november 18-án a pontosabb részletek is napvilágra kerültek. Immár tudható, hogy a gyermek már a terhesség 12. hetétől számít, egészen a gyermek 25 éves koráig, ha együtt él a családdal. Ha a gyermek megváltozott munkaképességű, fogyatékkal él, vagy akár Gyermekek Otthongondozási Díjara (GYOD) jogosítja a szüleit, abban az esetben nem számít az életkora. Ahhoz, hogy valaki éljen a lehetőséggel, szükséges legalább egy éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony, és szintén feltétel, hogy az igénybevevőknek köztartozás mentesnek kell lenniük.

Ennek keretében a legalább egy gyermeket nevelő családok felújítási költségeinek a felét átvállalja az állam, legfeljebb 3 millió forintig. Jó tudni, hogy a 2015-ben indított otthonteremtési program új elemének igényléséhez nem feltétel a csok igénylése.

A támogatás maximális kihasználásához tehát legalább 6 millió forintos költségvetés szükséges.

A KSH statisztikái szerint ezt több mint 1,7 millió család veheti igénybe - ők azok ugyanis, akik legalább egy gyermeket nevelnek. Közülük azonban akadnak sokan, akiknek lakására, házára nagyon is ráférne a korszerűsítés, de komoly fejtörést okozna nekik a kimaxoláshoz szükséges 6 milliós összeg előteremtése, még akkor is, ha a felét később a benyújtott számlák alapján visszakaphatják.

Erre a problémára jelenthet megoldást a személyi kölcsön, hiszen az igénylők jelentős része várhatóan külső finanszírozásból teremti elő a szükséges önrészt. A várakozások szerin a fogyasztási hitelek piacára kifejezetten jótékony hatást gyakorolhat a program. Már csak azért is kézenfekvő épp személyi kölcsönt felvenni a támogatáshoz szükséges önerő előteremtéséhez, hiszen ennél a terméknél nincs szükség ingatlanfedezetre, nem kell a pontos célt meghatározni, sőt pozitív elbírálás esetén napokon belül megérkezhet a pénz a számlánkra.

Mivel a támogatás csak egyszer vehető igénybe, érdemes a maximális összeget kihasználni, főleg mivel a számlák benyújtása után visszakapott támogatásból máris előtörleszthető a kölcsön egy része. (Adott esetben a felújítási célú lakáshitel is szóba jöhet - ezt abban az esetben érdemes választani, ha felújításnak csak később állna neki a család, ugyanis a bírálati ideje ennek a hiteltípusnak jellemzően 4-6 hét. Viszont ennek a kamatai jóval kedvezőbbek.)

Azonban nagyon fontos szem előtt tartani, az előtörlesztési díj nagyságát is ugyanis az előtörlesztésért a legtöbb pénzintézet díjat számol fel:

A díj nagysága az előtörlesztett összeg egy előre meghatározott százaléka, amely maximalizálva is van.

2009. évi CLXII. törvény

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet.



(7) Nem illeti meg a hitelezőt az (1) bekezdés szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

6 millió mire elég?

A felújító családok anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordíthatják ezt az összeget, tehát szükség lesz a visszaigényléskor az anyagszámlákra, és szerződést kell kötni a kivitelezőkkel. Anyagköltség és munkadíj, fele-fele arányban igényelhető majd vissza, vagyis másfél millió-másfél millió forintot anyagköltségre és munkadíjra is elszámolhatnak. Szintén friss részle, hogy kültéri és beltéri munkákat egyaránt el lehet számolni. Lehet ez például egy konyha vagy egy fürdőszoba felújítása. Lehet például:

közmű bekötés

fűtés korszerűsítése

új kazán vagy bojler beszerzése

külső vagy belső szigetelés

galéria vagy lépcső beépítése

tetőcsere, tetőfelújítás

nyílászárócsere

napelemes rendszer beépítése

garázs felújítása

nyári konyha felújítása

festés, mázolás

bizonyos asztalosmunkák

Mivel pontos részletek a lakás vagy ház méreteire vonatkozóan még nem derültek ki, induljunk ki abból, hogy a csok-ot a 300 négyzetméternél nem nagyobb családiházakra, és 150 négyzetméternél nem nagyobb lakásokra lehet igénybe venni - vizsgáljuk tehát ebben az esetben is ezeket a méreteket. Szakemberek szerint egy ekkora lakótér esetében a 6 millió forint sok mindenre elég lehet:

ekkora területek esetén a hőszigetelést és a legfontosabb épületgépészeti felújításokat meg lehet csinálni ebből az összegből.



De egy átlagos méretű családi ház komplett tetőszerkezetét is ki lehet 6 millió forintból már cserélni ide értve a faanyagot és tetőfedő anyagot - ám ez nyilván nagyban függ a tető felület méretétől és az ott felhasznált anyagok minőségétől. Mindenesetre az összeg fedezheti az építőanyag és munkadíj költségeket.

Persze előfordulhat olyan eset is, hogy a 6 milliós összeg elérhetetlen egy család számára, még személyi kölcsön bevonása mellett is, ebben az esetben is érdemes belevágni, hiszen kisebb összegekből is komoly fejlesztéseket lehet végrehajtani az otthonainkban. Adott esetben 2 millió forint elég lehet ahhoz, hogy egy fürdőszoba felújítását (anyag és munkadíj) fedezzék, de egy átlagos családi ház esetében az épület külső homlokzati hőszigetelést is el lehet végezni. Ez pedig már a rezsiköltségeinkből is lefaraghat jócskán.