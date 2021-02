Fontos változás élesedik március 1-jén a hazai boltokban: ezekre a jelzésekre nagyon figyelj!

A változásra az EU már tavaly felhívta a figyelmet, viszont a 2020. novemberétől már megjelenő új címkék mellett mankóként segíthették a vásárlókat a régiek. Idén március 1-től azonban már hiába keressük a sok "+" jelzést a háztartási nagygépeken, sőt, már az "A" osztályú besorolás is kevesebb lesz. Hogyan érdemes tájékozódni az új káoszban?

Mosó-, mosogató-, mosó-szárító gépek, hűtőszekrények, fagyasztók és borhűtők - mind új energiabesorolást kapnak - hívta fel a Pénzcentrum figyelmét a MediaMarkt. A legnagyobb fejtörést talán az okozhatja, hogy hová tűnik a sok "A+"-os jelzés, sőt, több helyen az A és B osztály egyenesen üresen marad. Ezentúl a gépek már sokat fogyasztanak?

Az új szabályozás értelmében az "A" osztály marad ezentúl is a legmagasabb energiaosztály, de a pluszjelektől megszabadul. Nem csoda, hiszen 2017-ben a mosógépek és hűtők 90%-a valamely pluszos A kategóriába tartozott, így már egyre nehezebbé vált megítélni a készülékek energiafogyasztási szintjei közti különbséget.

Éppen ezért jelentős átminősítések lesznek - így előfordulhat, hogy az adott gép a korábbi gyakorlathoz képest már nem fog az A és B besorolás alá tartozni. Például egy korábban A+++ mosogatógép az új rendszer szerint csak a D kategóriának felel meg, az F osztály pedig 2024-re minden kategóriában kifut. Mindez közel sem azt jelenti, hogy az eddig kiemelkedően energiatakarékosnak minősített mosógép máris rosszabb minőségű lett - mindössze a rendszer lett szigorúbb (és ez természetesen a gyártókat előbb-utóbb olyan fejlesztésekre ösztönzi, melyekkel a felső két kategóriát is betölthetik).

További zavarkeltő tényező lehet, hogy például, ami az egyik háztartási gépnél B kategóriába esik, az a másiknál már egy másik osztályba kerül besorolásra. Mi határozza meg tehát az új besorolást az egyes termékcsoportoknál?

Az egyes berendezéseket az összesített energiaindex (EEI) alapján sorolják be az egyes kategóriákba, ami viszont mást jelent például egy mosógépnél, mint egy mosogatógépnél. Egy A+++ energiaosztályú mosogatógép az új számítás szerint akkor kaphat ilyen szintű minősítést, ha az EEI-értéke kisebb mint 50. Vagyis, a korábbi A+++ március 1-től, a tényleges fogyasztástól függően B, C vagy D osztályba kerül.

Egy ma A+++ energiaosztályú mosógép viszont az új szabályozás szerint akár a C, vagy D kategóriában is megjelenhet az energiaindextől függően. Az EEI számítása tehát jelentősen eltér a két szabályozás alapján az egyes készülékeknél, de a lényeg minden esetben ugyanaz: a jelenleg mindössze három osztályt kitöltő gépeket (mosógépeket, mosogatógépeket, hűtőket, fagyasztókat) a jövőben 6 osztályba osztják be.



A háztartási nagygépeken kívül további készülékek is új energiacímkéket kapnak, ezek bevezetési időpontjáról azonben egyelőre nincs konkrétum. Így a főzőlapok, sütők, légkondicionálók és szárítógépek esetében egyelőre a régi jelzések és energiacímkék maradnak érvényben.