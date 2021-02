Fontos változás élesedik hamarosan a K&H-nál: erről jobb, ha tudsz

Új digitális innovációt lengetett be február 17-i sajtóeseményén a K&H Bank, aminek keretében elérhetővé válik a banknál egy teljesen digitális számlanyitási folyamat.

A K&H Bank nettó eredménye 42,3 milliárd forint volt

- mondta el Gombás Attila, a K&H Bank Pénzügyi divíziójának vezetője, a bank és biztosító február 17-i sajtóeseményén, ahol elhangzott az is, hogy a K&H Biztosító nettó nyeresége 8,3 milliárd forint volt.

A 2020-as évünk motorja a hitelezés volt, alapvetően két fókusza volt a tevékenységünknek 2020 folyamán. Az egyik, hogy a pandémia kapcsán előállt gazdasági hatást csökkentse a bank, és segítse ügyfeleit

- ismertette Gombás Attila, aki hozzátette, az új hitelkihelyezés 2020-ban 620 milliárd forint volt, ez az előző évhez képest 23 százalékos növekedést mutatott. Lakossági hitelt a bank 235 milliárd forint értékben helyezett ki, ebből 58 milliárd forintnyi volt babaváró, 142 milliárd jelzáloghitel, míg 35 milliárdnyi személyi kölcsön. A pénzügyi divízió vezető beszélt arról is, hogy a Covid-válság egyik pozitív hatása, hogy

egyre több ügyfél használ digitálist eszközt a bankolásra, a számuk 570 000 fő, a teljes ügyfélkör 82 százaléka.

A pandémia óta nőttek a betétállományok is. Ennek két oka, hogy a lakosság egyfelől kevesebbet költött, és közben a vállalatok beruházásai is akadoztak. A gazdaság-finanszírozás kapcsán Gombás Attila beszélt arról, hogy a járvány ellenére nőtt a vállalati hitelportfólio.

Az MNB hitelprogramjaiban 173 milliárd forintot folyósított a bank. De kiderült az is, hogy a tavalyi év végére több mint 65 milliárd forintnyi hitelt adott a bank olyan tevékenységeknek, ami napenergiás beruházást folytatnak.

Bank a zsebben



Németh Balázs, a bank Innovációs vezetője arról beszélt, hogy a K&H-nál a mobiapplikációra egyértelműen, mint fő platformra tekint a bank. A szakember beszélt arról is, hogy legtöbbször a legegyszerűbb fejlesztéseik kapják a legjobb visszhangot.

Digitális értékesítési arány 2020:

KGFB - 36,6%

digi személyi kölcsön - 44%

Az innovációs vezető beszámolt arról is, hogy természetesen nem akarják nullázni a személyes ügyfélszolgálatokat, de egyértelmű a trend a digitalizálódás felé. Ezt mutatja az is, hogy elindították az úgynevezett K&H+-t, amin több mint ezerféle helyközi és helyi közlekedési jegy- és bérlet megvásárolható az ország több mint 70 településen. Ennek eredménye az első két hónapban az, hogy a bank aktív felhasználóinak 10 százaléka már regisztrált.

A sajtóeseményen Németh Balázs beszélt arról is, hogy nemsokára indul a bank következő innovációja, aminek keretében teljesen online számlanyitást fog bevezetni a bank.

Biztosítás

A sajtóeseményen elhangzott, hogy a koronavírus-járvány második hulláma érdemben nem befolyásolta a biztosítási káresetek számokat.

A káraink 10 százalékát 2020-ban már azonnali kifizetéssel teljesíttettük lakásbiztosítási ügyekben. Ezek jellemzően kisebb károk voltak, amiknek a finanszírozása a helyszínen, 5 másodperc alatt megtörtént

- tette hozzá a biztosítás-szekció elemzésekor Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese.

