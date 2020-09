Ezek a luxushajók járják majd a Balatont: van, aki még bízik a turizmus feltámadásában

Szeptember 4-6.között Balatonkenesén tartották Magyarország legmeghatározóbb és legnagyobb vízi hajókiállítását, a Balaton Boat Show-t, amely hazánk legszélesebb hajókínálatával és kiállítói körével büszkélkedhet. Ez volt már a 25. alkalom, ahol 75 kiállító, 80 vízen és vízparton bemutatott hajó, valamint több mint 10 premier kapott főszerepet.

A Balaton Boat Show több mint két évtizede a magyar hajóipar találkozási pontja. Láthatóan a hajózás és a magyar tenger is egyre "trendibbnek" számít a hazai lakosság körében, ezért meglehetősen sokan voltak kíváncsiak a hajókra. A balatonkenesei kiállításon ráadásul több mint tíz premierrel is készültek a kiállítók és itt mutatták be az első magyar fejlesztésű hidrogénüzemű üzemanyagcellás kishajót is.

A HelloVidék Rápolthy Editet, a kiállítás igazgatóját, valamint Hirth Olivért, a tüzelőanyag-cellás kishajót gyártó pécsi Kontakt-Elektro Kft. ügyvezető igazgatóját kérdezte a hazai víziturizmus helyzetéről, fejlődéséről. A teljes cikk itt olvasható.

