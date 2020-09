Elindult a végső visszaszámlálás: már csak napjai maradtak 270 ezer magyar fiatalnak

Fontos határidő közeleg a mintegy 270 ezer felsőoktatási hallgató számára - tájékoztatott a Diákhitel Központ. Azon diákok juthatnak hozzá október 15-ig a rendkívül kedvező kamatozású Diákhitel1-hez, akik szeptember 15-ig akár elektronikusan, akár papíron leadják az igénylésüket.

A Kormány döntése alapján idén augusztus 15-től az eddigi havi maximum 70 ezer forint helyett már 150 ezer forint igényelhető teljesen szabad felhasználásra. Lehetőség van arra is, hogy a hallgatók a teljes szemeszterre egy összegben igényeljék a Diákhitel1-et, így október 15-én akár 750 ezer forinthoz is hozzájuthatnak azok a hallgatók, akik szeptember 15-ig eljuttatják a Diákhitel Központhoz az igénylésüket. A Diákhitel1-et a hallgatók bármely uniós egyetemen folytatott tanulmányok esetén igényelhetik, illetve élhetnek a lehetőséggel a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok is.

Az önköltséges tanulmányokhoz felvehető kamatmentes Diákhitel2-t is érdemes szeptember 15-ig igényelni, mivel a felsőoktatási intézmények jellemzően szeptemberig kérik átutalni az első szemeszterre járó önköltségi díjat. A Diákhitel2 esetében a felvehető összeg maximuma a képzési költség összegéhez igazodik és azt a Diákhitel Központ közvetlenül az egyetemeknek és főiskoláknak utalja.

Fontos, hogy mind a Diákhitel1, mind a Diákhitel2 törlesztését csak a tanulmányok befejezését követő negyedik hónapban kell megkezdeni, a jövőbeni kereslethez igazodó mértékben. A diákhitelek bármikor ingyenes előtörleszthetők és továbbra is él a 2018-ban bevezetett családtámogatási elem, miszerint, ha egy családban megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének fele, a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes diákhitel-tartozás elengedésére kerül.

A május 1-től elérhető Diákhitel Pluszt már több mint 20 ezer hallgató igényelte. Ezt a maximum félmillió forintos kamatmentes és teljesen szabad felhasználású hitelt egy év türelmi idő után kell elkezdeni törleszteni.

A diákhitel igénylési folyamata egyszerű, lehetőség van elektronikus aláírással történő szerződéskötésre, melynek köszönhetően nincs szükség személyes jelenlétre és papír alapú dokumentumok benyújtására. Ennek azonban előfeltétele az ügyfélkapus hozzáférés, illetve az igénylés NEPTUN rendszeren keresztül történő indítása. Az e-szerződés mellett természetesen továbbra is lehetőség van a személyes ügyintézésre.

