Brutál drágulás a magyar autópiacon: ez az oka az árrobanásnak

Az év hátralévő részében többlépcsős emelkedés várható az új autók piacán. A prognózis szerint átlagosan 5-10 százalékkal nőnek az árak, miután januárban több márka is átírta az árcédulákat. Magyarország legnépszerűbb modelljeire vonatkozóan konkrét összegeket is megtudhatunk, de az is kiderül, hogy a drágulásban az euro-forint árfolyam, valamint számos szakmai ok is szerepet játszik.

Azok után, hogy tavaly átlagosan 3-8 százalékkal már drágultak az új személyautók, idén átlagosan 5-10 százalékkal, ráadásul több alkalommal tovább emelkednek majd az árak - derül ki a Vezess friss összeállításából. A piacvezető autós szaklap tíz fontos márka képviselőjével beszélt, és kivétel nélkül mind azt állították: idén újabb általános áremelések lesznek a piacon.

A cikk számos népszerű modell (pl.: Suzuki Vitara, Ford Focus, Škoda Octavia stb.) árain keresztül, konkrét számokkal mutatja be az áremelkedések mértékét. Az új összegek több kedvelt autó esetén sosem látott magasságokba emelkednek idén. Az importőröktől kapott számokból kiderül, hogy több népszerű modell ára év végére akár egymillió forinttal is meghaladhatja a tavaly év elejit.

A sűrűsödő áremeléseknek számos oka van. Ezek egyike az euróhoz képest történelmi mélypontra süllyedt forint, de vannak iparág-specifikus tényezők is. Az Európai Unió ún. 95 grammos szabálya miatt várhatóan gigantikus bírsággal néznek szembe a gyártók, amelyek egyre több modellbe szerelnek ilyen-olyan hibrid rendszereket, amely drágítja a termékeket. Plusz a konszernenként várhatóan euró-milliárdos büntetés miatt is növelni akarják a bevételeiket, aminek részben a magyar vevők fizetik meg az árát.