Az ág is húzza a bedőlt hiteleseket: nagyot bukik a lakáson, aki nem lépett időben

Bár a kereslet csökken, és az árak is egyre lejjebb kúsznak, rengetegen döntenek úgy, hogy megpróbálják eladni ingatlanjaikat. Az okok elég különfélék, vannak olyanok, akik meg akarnak szabadulni a hiteltől, mások pedig már lefoglalózták új otthonukat. Az ingatlanguruk a Pénzcentrumnak arról is beszéltek, hogy mire számíthatunk, amikor a járvány után feléled a paic: a sok lakásba zárt magyar hirtelen érdeklődni kezd-e a kertes házak, nyaralók iránt - hogy legközelebb ne a harmadikon, 60 négyzetméteren kelljen átvészelni az önkéntes karantént.

Lassan másfél hónapja otthonról dolgozik az egész ország, a magyarok jelentős hányada pedig lakásokba szorult a járvány miatt - a szerencsésebbek azért az erkélyre ki tudnak menni. Nagy kérdés, hogy mi vár ránk a járvány lecsengése után: sokak szerint az emberek, "tanulva" a mostani helyzetből, inkább váltanak majd kertes házra a szűkösebb lakások helyett, vagy beruháznak egy hétvégi házba, hogy legyen hová menekülni a bezártság elől. Ennek kapcsán megkerestük a legnagyobb hazai ingalangurukat, hogy kiderüljön, valóban harcolni kell-e majd a kertes házakért, nyaralókért. Emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy miért hirdetnek még mindig ingatlanokat a magyarok annak ellenére, hogy gyakorlatilag földbe áll ez a piac is.

Az ingatlan mint élettér helyzete valóban felerősödik ebben a kialakult helyzetben, aminek következményeként a későbbiekben ezek a kényelmi szempontok erősödhetnek egy-egy leendő adás-vételnél. Természetesen lehet találkozni már most az ingatlanpiacon olyan vevővel aki akár kertes házat, akár nyaralót szeretne venni, de azért ezek száma jelentősen nem befolyásolja a piacot. Hosszabb távon viszont egy-egy döntésnél ezek is egyre nagyobb hangsúlyt fognak kapni, akár lakás tekintetében az erkély nélküli kontra erkélyes döntésnél, vagy a belvárosi lakás vs. külvárosi családi ház viszonylatában

- összegezte a tapasztalatokat Benedikt Károly. A Duna House marketing és PR vezetője szerint ugyanakkor nehezíti a hazai helyzetet, hogy az emberek túlnyomó többségben saját tulajdonban gondolkoznak, így egy-egy életeseményhez, esetlegesen járványhelyzethez való alkalmazkodás sokkal nehézkesebb és körülményesebb, mint ha bérleti lehetőségekben gondolkoznának. A Duna House értékesítőihez már most is érkeztek megkeresések, hogy egy-egy eladó nyaraló esetében nem lehet-e átmeneti jelleggel, néhány hónapra, kibérelni azt.

Az Otthon Centrumnál úgy látják, hogy a jelenlegi válsághelyzet elmúltával az egyik lehetséges tartós hatás az otthoni munkavégzés, a távmunka elfogadottabbá válása lehet. Ez elsősorban az irodai munkahelyeket érintheti - kevesebb munkaállomásra lesz szükség, illetve a rugalmasabb, a feladatokhoz alkalmazkodó egyéni és csoportos munkavégzést lehetővé tevő terekre- másrészt kihathat a lakásvásárlásra is. Várhatóan a fiatalabb generáció tagjainak - egyedülállók, kisgyermekesek - továbbra is vonzó lesz bejárni az irodába, de a nagyobb, önállóbb gyerekek mellett már reálisabb opció az otthoni munkavégzés.

A kertes családi ház továbbra is a leginkább vágyott lakáskategória, különösen a gyermekes családok körében. Azonban alapterülete, a saját telek ezt a lakástípust teszi a piacon a legdrágább kategóriává. A másik probléma a családi házak elhelyezkedésével van: a megfizethetőbbek a városok szélén az agglomerációs településeken találhatók, ahol a mindennapi élet, a munka, az iskola, a bevásárlás hatékonyan csak saját gépkocsi használatával oldható meg. A városban elérhető szolgáltatásokhoz képest kisebb a választék (egy agglomerációs településen legtöbbször egy iskola van és egy nagyobb szupermarket), és azoknak, akiknek a távmunka nem opció továbbra is ingázniuk kell a megélhetést biztosító munkahelyre

- írta az OC hozzátéve, hogy Budapest és a nagyobb vidéki városok környékén minden gazdasági fellendülési ciklusban megfigyelhető, hogy a városból megindul a kiköltözés az olcsóbb, városkörnyéki települések kertes házaiba, ami olyan napi ingázási forgalmat generál, amit nem bír el a közlekedési hálózat (a környezetterhelésről nem is beszélve). Ráadásul a közlekedés fejlesztése újabb tömegeket vonz az agglomerációba, szóval ez egy ördögi kör.

Pusztán a járványveszély során szerzett tapasztalat alapján nem valószínű, hogy hirtelen tömegek költöznének családi házakba és hagynák el a városi lakásukat - véli az Otthon Centrum.

Az azonban előfordulhat, hogy az amúgy is vonzó lakástípus népszerűsége tovább erősödik.

A lakásvásárlás során az ár és elhelyezkedés fontos szempontok, a jelenlegi helyzetben szerzett tapasztalatok sok társasházi lakás vásárláson gondolkodónak adhatnak új szempontokat az alaprajzi elrendezésre vonatkozóan. Például a nappalival egy légtérben lévő konyha praktikus mivolta megkérdőjelezhető, de felértékelődnek az olyan elrendezések, amelyek lehetőséget adnak munkasarok kialakítására, nagyobb terekből leválasztott alkóv, elvonulásra alkalmas térrész megteremtésére.

A kerttel, erkéllyel / loggiával / terasszal rendelkező ingatlanokra, illetve a nyaralókra mindig is nagyobb volt a kereslet. E piachoz hozzáadódhatnak azok a vásárlók is, akik eddig nem tartották fontosnak az erkély vagy terasz meglétét, esetleg egyértelműen elvetették a kertkapcsolatos lakások ötletét. Kifejezetten igaz lehet ez a gyermeket nevelő családokra. Környéket tekintve pedig a vidék és az agglomeráció vonzereje is megnőhet, hiszen a távmunka növekvő szerepével az ingázás mértéke is csökkenhet

- fogalmazott a Pénzcentrum kérdésére Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint azonban fontos megjegyezni, hogy az erkélyek, teraszok, vagy loggiák árának kalkulálásakor általában 20 négyzetméterig a lakás négyzetméterárának felével számolunk, míg egy átlagos társasházi kertkapcsolatot már ennél jóval kisebb, esetenként csak 10 százalékos arányban számít be a beruházó, tehát a kevésbé népszerű kertkapcsolatos lakóingatlanok is keresettebbek lehetnek ebből adódóan.

Lakás helyett nyaraló?

Ugyanakkor Válkó Dávid szerint nyaralók esetén elmondhatjuk, hogy ezek üzemeltetési költsége igen magas ahhoz képest, hogy egy évben átlagosan 60 nap áll rendelkezésünkre ott tartózkodni. Ám távmunka esetén sokkal inkább észszerűnek tűnhet egy ilyen vétel azon vásárlók számára, akik eddig a nyaralók éves szintű kihasználatlanságára hivatkozva vetették el az adott üdülő megvásárlását.

Úgy látjuk, hogy az első hetek kezdeti sokkhatása után újra elkezdett élénkülni a piac. Országos szinten a vevők minden kedvező árú ingatlan iránt érdeklődnek - legyen az új építés, vagy családi ház, lakás. Az alkalmi vételek mögött álló vevők számára az ingatlan még mindig az egyik legbiztosabb befektetés. Természetesen a jó idő közeledtével a Balaton környéki, és általában a vízparti házak iránti kereslet most is nő

- ismertette a trendeket az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Az Otthon Centrumnál úgy látják, sokan azért döntenek a lakás mellett, mert nem rendelkeznek akkora tőkével, amelyből egy városi családiházat vásárolhatnának, de az is előfordulhat, hogy nincs is ilyen lehetőség a számukra vonzó városrészben. Azonban várostól távol, ilyen speciális helyzetben jól jön egy kis nyaraló.

Várhatóan felértékelődik egy második otthon lehetősége, olyan helyen, ahol városban tapasztalt árak töredékéért vásárolhatnak. Az ingatlan a gazdasági bizonytalanság közepette értékőrző szereppel is bír, bár likviditás szempontjából a hétvégi házak - a kevésbé frekventált településeken - nem a legideálisabbak, megfizethetőségük miatt várhatóan növekszik ezek iránt az érdeklődés

- írták. Ám egyelőre náluk nem jellemző, hogy a járvány hatására inkább a nyaralók felé fordulnának a vásárlók.

Nyaralók tekintetében a Duna House-nál most a kedvezőbb árfekvésű ingatlanok iránt maradt erősebb az érdeklődés az ingatlanközvetítői tapasztalat alapján, de természetesen ebben a szegmensben is kevesebb a tényleges üzlet. A fővárosi környékéhez közeli nyaralóházaknál élénkült kicsit az érdeklődés, népszerű lett a Dunakanyar térsége, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, hiszen innen még könnyedén be lehet jutni igény esetén Budapestre is - mondta Benedikt Károly, aki szerint az ingatlanpiac egészére és így a házakra, nyaralókra is igaz, hogy bár jelentősen csökkent a piac volumene, teljesen nem állt le, hiszen mindig vannak és lesznek olyanok, akiknek éppen költözni kell, ahol a család bővült, vagy akár munkahely váltás, öröklés miatt lakáseladásra kerül a sor.

Jelen helyzetben megnövekedett értékesítési idővel érdemes számolni, hiszen a keresleti oldal is jobban átgondolja ezeket a tranzakciókat. Eladói oldalról akinek nem fontos még esetlegesen kivár, hogy rendeződik a helyzet, de sokan már kicsit nagyobb alkuval is eladják az adott ingatlant, de ezek már javarészt egyéni élethelyzeteken alapuló döntések alapján dőlnek el. Ezekben az esetekben is érdemes ingatlanpiaci szakember véleményét kikérni, ugyanis az induló ár és a hirdetési stratégia nagyban befolyásolhatja értékesítési folyamatunk sikerességét. A kialakult helyzethez a nagyobb, országos hálózatok gyorsan alkalmazkodtak

- mondta a szakember hozzátéve, hogy a Duna House is minden üzleti folyamatát online is tudja biztosítani, így akár elképzelhető hogy otthon ülve is végig tudunk vinni akár egy vétel, akár egy eladás folyamatát. Igaz természetesen nem ez a jellemző, de most az ügyfelek igénye is, hogy a személyes találkozók száma minimálisra csökkenjen, így nagyon örülnek a technológiai fejlesztéseknek és lehetőségeknek, mint például az egyre gyakrabban használt ingatlanséta és videós bemutató lehetőségét, vagy akár az online lakásmegtekintés opciót.

Átszabja a piacot a nem várt helyzet?

Azt is megkérdeztük a szakértőktől, hogy mennyiben változtat a hazai ingatlanpiacon egy-egy nem várt természeri csapás. Valkó Dávid szerint a jelentős természeti hatások (pl. árvíz veszély) figyelembe vétele, "békeidőben" is szempontot jelentenek ingatlanvásárlás során. Nem csupán a fizikai veszélyeztetettséget kell ilyenkor mérlegelni, hanem más járulékos tényezőket is.

A tulajdoni lapra is be van jegyezve, ha egy ingatlan árvízveszélyes helyen van, így az értékbecsléseknél is magasabb kockázatúnak minősülnek ezek az ingatlanok, s a hitelbiztosítéki értékük így kevesebbre jön ki a hitelfedezeti kalkuláció során. Emellett, ha egy biztosító úgy dönt, hogy árvízveszélyre hivatkozással nem biztosít egy ingatlant, akkor azt a bank sem fogadja be fedezetként

- hívta fel a figyelmet az OTP Ingatlanpont szakértője.

Az Otthon Centrum munkatársai úgy látják, egy természeti katasztrófa arra jó, hogy felhívja egy térségre a figyelmet és kicsit az érdeklődés középpontjába kerüljön: ugyanakkor a természeti jelenségek többségére jellemző, hogy időszakos maximum néhány hétig tartó jelenség. Bizonyos esetekben hatásuk ennél jóval hosszabb lehet, mely során hónapokra, évekre visszafoghatja vagy akár élénkítheti egy térség ingatlanpiacát.

Egy ingatlan vásárlás komplex dolog, döntésünket számos tényező befolyásolja, ráadásul évekre vagy évtizedekre vásárlunk. A nagy árvizek nyomán egyrészt szigorodnak az építési szabályok, másrészt a védelmi infrastruktúra megerősítése a korábban árvízjárta területeket is védetté teheti. Budapesten a népszerű Duna parti üdülőterületeken nem csillapodott a beruházási láz az árvizek miatt - az új projektek saját területük feltöltésével vagy eleve árvízálló építésmóddal védettek. A probléma leginkább a régebben épült üdülők, családi házak megoldatlan árvízvédelme, azonban az nem látszik, hogy az egyébként relatív ritka káresemények az itt élőket a terület elhagyására bírta volna

- írták.

Mégis ki ad el most ingatlant?

Arra a kérdésünkre, hogy kik azok, akik a lassuló piac és az árak esése ellenére is hirdetik az ingatlanjaikat, Valkó Dávid azt mondta, bár vannak eladók, akik eltolják az értékesítést a helyzetre való tekintettel, ez fakadhat a bizonytalanságból, a félelemből, de akik tovább hirdetik ingatlanjukat, azok általában már benne vannak az adásvételi folyamatban, például már lefoglalóztak egy másikat.

De természetesen új megbízók is akadnak, akik a legkülönbözőbb élethelyzetekre keresnek megoldást, és emiatt döntenek úgy, hogy a jelenlegi körülmények között is belevágnak az értékesítésbe, például egy örökség vagy válás esetén. Az eladók egy része pedig azért hirdeti meg ingatlanát, mert attól tart, hogy az árak csökkenni fognak, és szeretné még ezt megelőzően értékesíteni azt. Vannak olyan megbízók is, akiknek nagy a teher az ingatlanon, és tartanak attól, hogy az árak lejjebb mennek, így inkább most adnák el az ingatlant

- vázolta.

Az Otthon Centrum munkatársai úgy látták, a kínálatuk nem csökkent a vészhelyzet kihirdetése óta. A megbízásokat nem mondják vissza tömegesen. Az új megbízások és az érdeklődők száma azonban csökkent, a jelenlegi helyzetben az értékesítés során többet kell várni a megfelelő vevőre. Ugyanakkor vannak, akik nem tudnak várni az eladással vagy vásárlással például azért, mert megváltozott az élethelyzetük.

Az Otthon Centrum ügyfelei körében végzett reprezentatív felmérés szerint az ügyfelek 80 százalékának nem változott eladási, illetve vételi szándéka, csak 20 százalék nyilatkozott úgy, hogy a vészhelyzetre tekintettel inkább kivár. Az eladók majd mindegyike - megfelelő óvintézkedések mellett - hajlandó a lakását be is mutatni komoly érdeklődőknek. Az online lehetőségek fejlesztésével a hálózat olyan megoldásokat tud nyújtani, ami nagyon komoly előszűrést tesz lehetővé, miközben az érdeklődőknek a virtuális térben teljes körű információt tud adni az ingatlanról kívülről és belülről egyaránt. Az ügyfelek aktivitása a bejelentést követően nagyon gyorsan töredékére esett vissza, azonban már a második héten érzékelhető volt az alkalmazkodás és hétről-hétre egyre többen térnek vissza a piacra eladóként és vevőként is

- összegezték.

