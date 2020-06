3 napos leállás jön a magyar banknál: erről minden ügyfélnek tudnia kell

Egységes számlavezető rendszeren fog működni minden Takarékbank-fiók - írja közleményében a pénzintézet. 2020. június 30-ával lezárul számlavezető rendszereik egységesítése, ami többnapos bankszünnappal jár majd.

2020. július 1-jétől a Takarékbank minden ügyfele egységes kiszolgálásban részesül az ország bármely pontján működő Takarékbank-fiókban az informatikai háttér tekintetében is. Az egységesítés utolsó állomása azonban úgy valósítható meg, hogy a bank 2020. június 26. péntek, június 29. hétfő és június 30. kedd napokon bankszünnapot tart.

A bankszünnapok alatt az azonnali fizetési (AFR) megbízások folyamatosan teljesülnek és a bankkártyák is zavartalanul használhatók vásárlásra és készpénzfelvételre a számlán lévő fedezet erejéig. A bankfiókok - szűkített termék- és szolgáltatáspalettával, de - nyitva tartanak majd a bankszünnap alatt is, és a mobil bankfiókok is az előre meghirdetett menetrend szerint járják majd az országot.

A Takarékbank azt javasolja az ügyfeleinek, hogy ha tehetik, a Takarék Netbank és a Takarék Mobilapp csatornákat használják a bankszünnapok alatt is.

