Drágultak és olcsóbbá is váltak a személyi hitelek az UniCredit Banknál (x)

Augusztus 17-től módosította személyi hitel hirdetményét az UniCredit Bank, a pénzintézetnél a kedvezmények módosítása miatt egyesek drágábban kaphatnak kölcsönt. Ugyanakkor mások számára kedvező lehet ez a változás. Néhány példán keresztül megmutatjuk kinek mit jelent ez a hatás.

Módosította személyi kölcsönének kondícióit az UniCredit Bank augusztus 17-től, emiatt a Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátora alapján egy átlagos magyar ma drágábban igényelhet személyi hitelt.

Melyik a legjobb ajánlat egy átlagos igénylő számára?

De mi alapján állítjuk ezt? Nézzük meg, hogy milyen kamatok mellett kaphat egy átlagos összegű személyi hitelt egy átlagbérrel rendelkező magyar. Az MNB statisztikái szerint a 2024. júniusában megkötött személyi kölcsönök átlagos összege 2,67 millió forint volt, a legfrissebb májusi nettó átlagbér pedig a KSH statisztikái alapján 448 700 forint volt. Induljunk ki abból, hogy 7 évre vennénk fel az átlagos kölcsönösszeget átlagos jövedelemmel. A hitelt online igényelnénk.

Ilyen feltételekkel augusztus 17. előtt a Bankmonitor kalkulátora alapján a legkedvezőbb ajánlat az UniCredit Banké volt. A kamat 12,20%, míg a THM értéke 13,10%. Az induló törlesztőrészlet 47 662 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 4 003 604 forint. Jelenleg hasonló feltételekkel a legjobb ajánlat a CIB Banké, a kamat 12,29%, a THM 13,2%. A havi fizetnivaló 47 793 forint, míg a teljes visszafizetés 4 014 628 forint.

A különbség minimális, de valóban rosszabb feltételekkel kapatjuk meg ma a kérdéses kölcsönt. Ráadásul a legkedvezőbb ajánlat már nem is az UniCredit Banké.

Érdemes azonban részletesen megnézni, hogy mit is csinált pontosan az UniCredit Bank, mert egyes ügyfelek sokkal rosszabbul járhattak. Míg más érdeklődők komoly kamatcsökkenéssel szembesülhetnek.

Mi történt az UniCredit Banknál?

Az UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsönének normál kamata továbbra is 18,00%, ugyanakkor az ezt csökkentő kedvezmények nagysága és feltételei is érdemben átalakultak. Emiatt van aki jobban járt, míg mások drágábban tudnak hitelt igényelni a pénzintézettől.

Nézzük meg különböző élethelyzeteken keresztül milyen hatása lehet a bank változtatásának.

Drasztikusan megdrágulnak a 1,5 millió Ft alatti, kis összegű személyi hitelek

A banknál a Fix kamat személyi kölcsön standard kamata 18,00%, melyből bizonyos feltételek teljesülése esetén kamatkedvezményt kaphatunk. A pénzintézet azonban augusztus 17-től nem ad kedvezményt a kamatból a 1,5 millió forint alatti hiteligénylések esetében jövedelemtől, vállalt jóváírástól és más kiegészítő szolgáltatás igénybevételétől függetlenül.

Nézzük meg egy példán keresztül, hogy mit is jelent ez. Az igénylő 1 millió forint személyi kölcsönt szeretne 7 évre, a jövedelme nettó 800 ezer forint. Augusztus 17. előtt az UniCreditnél ilyen feltételek mellett 13,35%-os kamaton már elérhető volt a hitel, a THM értéke 14,41% volt. A törlesztőrészlet pedig 18 484 forintra rúgott. Jelenleg egy hasonló kölcsön kamata 18,00%, a THM értéke 19,86%, a havi fizetnivaló pedig 21 165 forint.

A kamat alapján kölcsönt választók számára jó hír, hogy az adott példában a legkedvezőbb ajánlat eddig sem az UniCredit Banké volt. A legolcsóbb kölcsön feltételei nem változtak az elmúlt hetekben.

Nagyobb jövedelem, jóváírás kell a kedvezőbb kamatokért

Szintén negatívan értékelhető változás, hogy a bank az egyes kedvezményszintekhez kapcsolódó jóváírás elvárást megemelte.

Az aktív és aktív plusz kedvezményhez kapcsolódó jóváírás összege 150 000 forintról 200 000 forintra emelkedett.

A prémium aktív és prémium aktív plusz kedvezményhez kapcsolódó jóváírás összege 250 000 forintról 300 000 forintra emelkedett.

A prémium aktív extra és prémium aktív extra plusz kedvezményhez kapcsolódó jóváírás összege 400 000 forintról 450 000 forintra emelkedett.

Egyes, az összeghatáron lévő ügyfelek eggyel kisebb kedvezménysávba kerülhetnek, ami egyben azt is jelenti, hogy kisebb kamatkedvezményt kaphatnak. Ezt tökéletesen szemlélteti a korábban is bemutatott átlagbéres példa.

Augusztus 17. előtt 2,67 millió forint személyi hitelt, 7 éves futamidőre és nettó 448 700 forintos fizetés mellett az UniCredit Banktól 12,20%-os kamat és 13,10%-os THM mellett kaphattunk. A havi fizetnivaló 47 662 forint volt. Jelenleg egy ilyen kölcsönt 13,80%-os kamat és 14,92%-os THM mellett kínál a bank, a havi fizetnivaló pedig 50 024 forint.

Korábban az UniCredit Banké volt a legjobb ajánlat így a drágulás azokat is érinti, akik az összes ajánlatot összehasonlítva döntenek.

Nem kell online igényelni a hitelt a legnagyobb kedvezményekért

A bank a kedvezményeket a kölcsönösszeg, a vállalt jóváírás és a megkötött kiegészítő szolgáltatások (hitelfedezeti biztosítás) alapján nyújtja. Augusztus 17. előtt azonban érdemi kedvezményt kaphattak azok is, akik online igényelték a hitelt. (Ugyanilyen kedvezményt lehetett elérni akkor is, ha a bank kiemelt partnerein keresztül vettük fel a hitelt.) Jelenleg azonban már akkor is elérhetjük ezeket az extrákat, ha önállóan a bankfiókba besétálva szeretnénk hitelt igényelni.

Nézzük meg ezt is egy példán keresztül, 6 millió forintot szeretnénk felvenni 7 éves futamidőre, 800 ezer forintos nettó fizetéssel. Az igénylést önállóan, a bankfiókban indítanánk el.

Augusztus 17. előtt a banktól ilyen feltételekkel 12,54%-os kamat mellett kaphattunk hitelt, jelenleg ez a kamatszint 10,99% lenne. Vagyis itt egy nagyon is komoly, bő 1,5 százalékpontos kamatvágást láthatunk.

A bank ezzel az élre ugrott a kérdéses ügyfélkör számára, vagyis itt is nagyon komoly hatása lett a változtatásának.

Egyes kedvezménykategóriáknál olcsóbbá váltak a hitelek

További jó hír, hogy az egyes kategóriákhoz kapcsolódó kedvezmények is számos esetben emelkedtek, vagyis olcsóbban kaphatunk hitelt. Nézzük meg ezt is egy példán keresztül, igényeljünk 3 millió forintot 7 éves futamidőre, 350 ezer forintos nettó fizetés mellett.

Augusztus 17. előtt ilyen kölcsönt 14,10%-os kamat mellett kínált az UniCredit Bank, a THM értéke 15,27%. A havi törlesztőrészlet 56 711 forint. Jelenleg a hitelt már 12,90%-os kamat mellett is elérhetjük a banknál, a THM értéke 13,89%. A havi fizetnivaló pedig 54 705 forint.

A kérdéses példában egyik esetben sem a legjobb ajánlat az UniCredit Banké, de a változás miatt a harmadik helyről feljött a másodikra a bankmonitor.hu személyi hitel kalkulátorában.

Összegzés

A korábbi néhány példából két dolog olvasható ki:

Az UniCredit Bank augusztus 17-ei kamatváltozásáról nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy kedvezően, vagy kedvezőtlenül hatott-e az egyes érdeklődőkre. Ez nagy mértékben függ a jövedelemtől, hitelösszegtől, az igénylés módjától. Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy melyik bank ad a legkedvezőbb feltételekkel személyi hitelt. Az egyes élethelyzetekben más és más hitelintézet ajánlata lehet a legjobb. Éppen ezért mindenkinek érdemes egyedi ajánlatokat kérnie és azokat összehasonlítania. Így kiderülhet, hogy számára mi lehet a legjobb megoldás.

(x)