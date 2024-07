Elképesztő dolog derült ki a bankokról: súlyos visszaéléseket titkolhattak eddig?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Unió néhány évvel ezelőtt bevezette a GDPR-t (General Data Protection Regulation), amely szigorította az adatkezelés szabályait és jelentősen megemelte a bírságok összegét. A cél az volt, hogy jobban védjék az emberek személyes adatait, meghatározva, hogy mire és hogyan használhatók fel ezek az adatok, valamint milyen jogok illetik meg az embereket az adatkezelőkkel szemben. Az új szabályozás reményt keltett abban, hogy a bankok is lépéseket tesznek annak érdekében, hogy adatkezelésük megfeleljen a jogszabályoknak. Azonban Magyarországon a valóság még ma is mást mutat: a bankok gyakran nem tartják be a szabályokat, és sorra marasztalja el őket az adatvédelmi hatóság. - írta meg a Telex.

