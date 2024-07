Vége sincs a Kormányinfónak, máris döntöttek az üzemanyagárakról: küszöbön az újabb árstop?

A héten kedden a benzin és a gázolaj beszerzési ára sem változik.

A héten kedden a benzin és a gázolaj beszerzési ára sem változik - írja a holtankoljak.hu.

Így a hazai üzemanyagok átlagárát tekintve aktuálisan az alábbi árakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 618 Ft/liter

Gázolaj: 630 Ft/liter

Mindez azért is érdekes, mert a hétfő reggeli, rendkívüli Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt: a kabinet az utóbbi ülésein tárgyalta a kérdést. Mint mondta, a kormány a továbbra is követi az árak alakulását, és arra szólítja fel a piacivállalatokat, hogy tartsák be a korábbi megállapodást, amelynek értelmében a környező országok árainál magasabb árakat a magyar családok sem fizethetnek az üzemanyagért - ez nem érvényesült a múlt héten a KSH adatai szerint. A miniszter hozzátette: a héten a Nemzetgazdasági Minisztérium fog egyeztetni az üzemanyag-kereskedőkkel a további lépésekről.