Betett a forint árfolyamnak a kormány bejelentése: ki tudja, hol áll meg a zuhanás

A hétfő reggeli mérsékelt forinterősödést hirtelen esés váltotta fel azután, hogy a kormány bejelentette az új költségvetési kiigazítást, benne a különadók meghosszabbításával, illetve új adóemeléssel - írja a Portfolio. Az euró jegyzései így 392-ről rövid idő alatt 394,5 körülig ugrottak a délelőtt során, a dollár kurzusa pedig 362-ről 364-ig emelkedett - írták.

A forint továbbra is 395 környékén mozog az euróval szemben, tegnaphoz képest jelenleg 0,6-os leértékelődést látunk - írták.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány a szerdai és vasárnapi ülésén háborúellenes akciótervről döntött - derült ki a délelőtti Kormányinfón. Ennek egyik lépése, hogy védelmi hozzájárulást kell fizetnie a multinacionális cégeknek, a bankszektornak és az energiacégeknek. 2024-ben a bankadó mértéke nem változik, viszont a tranzakciós illeték mértékét megemelik és valutaátváltási illetéket vezetnek be. Azonban, hogy a bankok ne tudják ezt a lakosságra áthárítani a különadót, 2024-ben lakossági számlákra és kártyákra árstopot vezetnek be. A kiskereskedelmi különadót és más különadókat nem csökkentenek idén - hangzott el.

EZ IS ÉRDEKELHET Gulyás Gergely: árstopot vezet be a kormány a lakossági bankszámlákra és -kártyákra Haladékot kapnak a babaváró kölcsön igénylői és újabb különadókat is bevezet a kormány a bankokra, multikra.

A délelőtti bejelentések után a magyar részvények árfolyama is gyengült és a forint is zuhanni kezdett.