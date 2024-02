Súlyos anyagi problémáiról vallott Pásztor Anna: durván eladósodott, innen nehéz a kiút

Súlyos anyagi áldozatokkal jár az építkezés – vallotta meg Pásztor Anna saját Youtube-csatornáján.

Saját Youtube-csatornáján vallott anyagi problémáiról Pásztor Anna. Az énekesnő friss videójában elmondta, hogy már három éve minden pénzüket az építkezésre fordítják, és mostanra ott tartanak, hogy a „csodákban reménykednek”.

„Az építkezésnek elérkeztünk ebbe a fázisába” – kezdi vallomását Pásztor Anna, utalva a kezében lévő kaparós sorsjegyekre. Az énekesnő ezután így folytatja:

Az a helyzet, hogy amikor elkészültünk erre az egész dologra tudtuk, hogy jóval túl fogunk menni a büdzsének. De arra nem gondoltunk, hogy Jézustól is kölcsön kell majd kérnünk. Eladtunk mindent, ami volt. Örököltem, azt is eladtuk. Volt egy picike kis albi, azt is eladtuk. Felvettünk kölcsönt minden nemű forrásból, és most tartunk ott, hogy hát ilyen csodákban reménykedünk – utal az énekesnő ismét a sorsjegyekre. Az az érdekes, hogy 3 éve minden pénzünket betoljuk az építkezésbe - nem csinálunk semmit, nem megyünk sehova, nem eszünk semmi atom finomat, és valahogy ezt az erőfeszítést odafenn díjazzák, mert mindig valahonnét megérkezik a pénz. Igaz, hogy az unokáim is fizetni fogják a hiteleimet, de valahogy bent leszünk. Most már bent lesz, most már most már bent leszünk. Kaparok.

- mondta Pásztor Anna, majd folytatta a sorsjegy kaparását, mellyel egyébként az énekesnő ezer forintot nyert.

Vehetek még egy kaparást

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– kommentálta az eredményt Pásztor Anna.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka