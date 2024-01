Hihetetlen, ami a kamatokkal történik: mindenkit kenterbe ver ez az új lakáshitel-ajánlat

Nemrégiben még annak örülhettünk, hogy már találni lakáshitelt 7 százalék alatti kamattal, most azonban a 6 százalékot is sikerült áttörnie az egyik pénzintézet ajánlatának - írja a Bankmonitor. Plusz jó hír, hogy ehhez még csak szigorú feltételeket sem várnak el.

Január 25-től akár 6 százalék alatti kamattal is igényelhető lakáscélú jelzáloghitel az UniCredit Banknál, ezzel fontos lélektani határt sikerült átlépnie a kamatoknak. Ez azért érinthet sokakat, mert a jelenleg elérhető otthonteremtési támogatások és kedvezményes hitelkonstrukciók nem mindenki számára érhetők el, nekik pedig a piaci hiteltermékek árazása kulcsfontosságú.

Az UniCredit Bank lakáshiteleinek normál kamata 10 éves kamatperiódus esetén 6,95%, míg végig fix kamattal 6-8 éves futamidőre 6,92%, 9-13 éves futamidőre 6,94%, 14 éves futamidőtől pedig 6,95% a kedvezmények nélküli kamat. Ez önmagában még nem tűnik igazán vonzónak, hiszen ennél hét bank is kedvezőbb kamatot ad jelenleg mind 10 éves kamatperidus, mind végig fix kamat esetén. (30 millió Ft hitelösszegre, 20 éves futamidőre és 600 000 Ft nettó igazolt jövedelemre végeztük el a vizsgálatot a Bankmonitor lakáshitel kalkulátorával.)

Egészen más a helyzet akkor, ha az elérhető kedvezményekkel is számolunk, ráadásul ezekhez nem is feltétlenül kell súlyos vállalásokat tenni. Amennyiben például 15 millió forintnál nagyobb a hitelösszeg, a hitelt pedig közvetítő partneren – ez lehet például a Bankmonitor – keresztül igényli valaki, és vállalja, hogy a futamidő alatt havonta legalább 500 000 Ft jóváírás érkezik a számlájára, akkor máris 5,85%-os kamattal kaphat 10 éves kamatperiódusú és végig fix lakáshitelt. Ha pedig ezen felül hitelfedezeti biztosítást is köt valaki a lakáshitele mellé, akkor akár 5,65%-ra is lemehet a kamat.

A feltételek teljesítésével elérhető 1,09-1,30 százalékpontos kamatkedvezmény azt jelenti, hogy jelenleg az UniCredit Banknál érhető el a legkedvezőbb feltételekkel lakáscélú jelzáloghitel Magyarországon. Havi törlesztőre fordítva a dolgot ez azt jelenti, hogy egy 30 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztője – 500 000 Ft nettó jövedelem igazolásakor – 214 209 Ft, ami 51,3 millió Ft teljes visszafizetést jelent. És ami elsőre talán meglepő, ugyanennyit kell törleszteni akkor is, ha ugyanezt a hitelösszeget végig fix kamattal igényelnénk meg.

Amennyiben hitelfedezeti biztosítást is kötünk a hitelre, akkor az 5,65%-os hitelkamatnak köszönhetően 210 727 Ft-ra csökken a havi törlesztő, ám nem szabad megfeledkezni arról, hogy a biztosításnak is van költsége (3,5%), így a teljes visszafizet és végül valamivel magasabb, 52,3 millió Ft lesz. Ez azonban nem felesleges kiadás, hiszen egy hitelfedezeti biztosítás pénzügyi mentőövet jelenthet munkanélküliség, betegség vagy akár haláleset esetén.