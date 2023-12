Nercbunda, konyharuha, mikrohullámú sütő, arany ékszerek: hihetetlen, mi mindent adtak be a zaciba a magyarok

Nercbunda, konyharuha, mikrohullámú sütő, arany ékszerek… ezek a tárgyak mind megtalálhatók voltak a BÁV zálogfiókokban az elmúlt évszázadok során. Bár eredetileg a rászorulók megsegítésére hozták létre, szerepük gyökeresen megváltozott az idők folyamán: a cég zálogfiókjai ma már gyorskölcsönt kínáló szolgáltatóként is működnek az ügyfelek terveinek megvalósítása érdekében.

A zálogházak évszázadok óta az életünk részei: a pozsonyi zálogházat (a mai BÁV jogelődjét) például 250 évvel ezelőtt, 1773-ban alapították. Azokban a kezdeti időkben az intézmény célja elsősorban az uzsora visszaszorítása és a rászorulók megsegítése volt, ám a szerepe és az elzálogosított tárgyak köre folyamatosan alakult aszerint, hogy az adott időben mi volt éppen „értékes”.

Konyharuhából vacsora

Az 1900-as évek elején jelentősen megnőtt a zálogházak forgalma, folyamatosan bővült, és az évszakoknak megfelelően is változott a zálogtárgyak köre. A szocializmusban például a ruhaneműk olyan értéket jelentettek, melyre a lakosság előszeretettel gondolt zálogtárgyként: ősszel és télen a nyáriruháktól, nyáron pedig a vastag, téli holmiktól, bundáktól és szőrmétől váltak meg könnyebb szívvel ideiglenesen az emberek.

Egy igazán megható történet is fennmaradt ebből az időszakból: a második világháborút követően tért be az egyik zálogfiókba egy idősebb hölgy, kezében két konyharuhával. A viharos történelmi pillanatban az volt az egyetlen értéke, amelyért akkor pont annyi pénzt kapott, amiből egy szelet húst tudott vásárolni, hogy vacsorát készítsen a katonaságból hazaérkező fiának.

Nyugati kényelem

A zálogfiókokban azok a nyugati árucikkek is fellelhetők voltak, amelyekhez a szocializmus alatt szinte lehetetlen volt hozzájutni. Sok magyar család a BÁV-nál szerezte be az első farmernadrágját, mikrohullámú sütőjét, hifitornyát vagy színes televízióját, melyek szintén hatalmas értéket jelentettek abban az időszakban. Nyáron kelendőek voltak a kempingholmik, táskarádiók és a kerékpárok is.

A zálogházak mai szerepe

Napjainkban a BÁV Zálog sokkal inkább pénzügyi szolgáltató, mint a szegényember utolsó mentsvára. A minőségi és átlátható szolgáltatás került a középpontba, ahol ügyfélként mindennemű rossz érzés nélkül, pénzügyi partnerként intézhetjük ügyeinket. Az országosan közel 100 BÁV fiókban zálogkölcsönt vehetünk fel, ha átmeneti pénzzavarba kerültünk, vagy ha terveink, céljaink mielőbbi megvalósításához van szükségünk tényleg gyors kölcsönre, az online kölcsönkalkulátor használatával pedig otthonunk kényelmében is tervezhetünk. Közel 50 helyen továbbá vásárolhatunk, illetve akár el is adhatunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mára a nemesfémékszerek teszik ki a zálogtárgyak 95%-át, emellett azonban növekszik az igény a márkás, befektetésre is alkalmas órák elzálogosítása iránt is. Festmények és műtárgyak ritkábban kerülnek zálogba, de még mindig jelentős értéket képviselnek az ilyen típusú tranzakciók.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA