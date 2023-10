Ilyen devizaszámlákkal játssza ki rengeteg magyar a gyenge forintot: nagyon rákaptak, nekik van igazuk?

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

Durván megugrott a Magyarországon vezetett devizaszámlák száma az elmúlt időszakban: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint június végén már több mint 1,2 milliót tartottak nyilván belőlük, bő százezerrel többet az egy évvel korábbinál - írja a Világgazdaság. A céges és magán-devizaszámlák számának 9,3 százalékos éves növekedése még annak tudatában is látványos, hogy közben az összes számla mennyisége is jelentősen emelkedett ugyanebben az időszakban. A devizaszámlák száma viszont jóval gyorsabban nőtt a piaci átlagnál. Eközben növekszik az idegen fizetőeszközben tartott pénzek aránya is a betéteknél.

A devizaszámlák iránti növekvő érdeklődés arra utal, hogy a háztartások egyre nagyobb része dönt úgy, hogy a piaci kilengések hatásainak tompítása érdekében devizát is tart a megtakarításai között,. Valamint a külföldön dolgozó, de itthon élő magyarok is hozzájárulnak ahhoz, hogy az idegen fizetőeszközben tartott pénzek mennyisége emelkedjen. Eközben egyre több pénzintézet próbál versenyképes alternatívát nyújtani a fintech szolgáltatók számlakonstrukcióival szemben, és kedvező kondíciók mellett kínál a devizaszámlát (is) vezető lakossági ügyfeleknek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A jegybank adatai szerint szépen növekednek a lakosság közvetlenül (tehát készpénzben vagy betétben) tartott devizamegtakarításai. Az MNB adatai alapján a második negyedévben a háztartások devizabetéteinek állománya már megközelítette a 2400 milliárd forintot, 9,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. Minimális mértékben ugyan, de emelkedett éves összevetésben a devizakészpénz állománya is a háztartásoknál, és júniusban valamivel 482 milliárd forint felett mozgott. A devizakészpénznél és -betéteknél összességében 8,1 százalékos emelkedést mutattak ki az MNB pénzügyi számlákra vonatkozó statisztikái, miközben a teljes (tehát forintban és idegen fizetőeszközben lévő) portfólió 8,5 százalékkal zsugorodott ugyanebben az időszakban - írja a lap.

