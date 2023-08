Egyből óriási bukta lehet a babaváró: erre rengeteg igénylő nem gondol, csúnyán ráfáznak

Sokan gondolják azt, hogy a kamatmentes babaváró hitelnél, vagy éppen a fix 3 százalékos kamatozású csok-hitelnél nem számít, melyik bankot választják, hiszen a kondíciók mindenhol azonosak. Ez azonban óriási tévedés.

Óriási tévedés azt gondolni, hogy a kamatmentes babaváró hitelnél, vagy éppen a fix 3 százalékos kamatozású csok-hitelnél nem számít, hogy melyik bankot választjuk - derül ki a Bankmonitor közleményéből. A szakértők szerint a pénzintézet kiválasztásán akár az igénylés sikere is múlhat.

A babaváró kölcsön egy szabad felhasználású támogatott hitel, ami a gyermekvállalást tervező fiatal házaspárok számára jelenthet komoly pénzügyi előnyt, ugyanis a konstrukcióhoz a futamidő alatt született babák után minden esetben kamatmentesség és tartozáselengedés kapcsolódik. A jelenleg elérhető támogatott csok-lakáshitel kamatát is jogszabály maximálja: a bank felé fizetendő kamat a teljes futamidő alatt nem haladhatja meg a 3 százalékot.

Ezen jogszabályi, általános elvárások alapján kijelenthető, hogy a bankoknál nagyon hasonlóak a támogatott kölcsönök kondíciói, így az induló költségek, a kamat, a törlesztőrészlet tekintetében nem lesznek különbségek. Akkor mégis miért kell figyelnünk a bankválasztásra?

Nem mindenhol kaphatjuk meg a kért hitelt

A támogatott kölcsönöknél hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha megfelelünk a jogszabályi elvárásnak, akkor meg is kapjuk a kért összeget. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, a jogszabályi előírások teljesítésén túl a banki hitelbírálaton is sikeren át kell menni.

Márpedig az egyes pénzintézetek bírálati gyakorlatai között jelentős különbségek lehetnek, például különbözőképpen kezelik a kismamák jövedelmét, a külföldről származó bevételeket, vagy éppen a vállalkozói jövedelmeket. Ezek az eltérések azt eredményezhetik, hogy egyes bankoknál jogosultak lehetünk a kért hitelösszegre, míg mások elutasíthatják a kérelmünket. Márpedig a támogatott hiteleknél is az a legfontosabb, hogy megkapjuk a kért összeget.

Egyedi jóváírási akciók, díjkedvezmények

A támogatott konstrukciók esetében is adhatnak a bankok egyedi kedvezményeket, ami miatt lényeges lehet, hogy melyik pénzintézetet választjuk. A csok-hitelnél az induló költségek mértéke lehet például választási szempont: változhat, hogy ezekből mit vállal át a bank, vagy térít vissza a folyósítást követően. A Bankmonitor bankfüggetlen hitelkalkulátora szerint egy 15 millió forint összegű, 20 éves futamidejű csok-hitel induló költsége például 0 Ft és 231 100 forint egyaránt lehet, ami jelentős különbség.

A babavárónál számos bank jóváírást ígér az igénylőknek, amennyiben náluk veszik fel a hitelt. Ez az összeg banktól függően akár 200 ezer forint is lehet, ami miatt már érdemes lehet alaposan tájékozódni. Célszerű azonban a cserébe elvárt feltételeknek is utánajárni, mert ezt illetően jelentős eltéréseket találhatunk a pénzintézetek között. Ilyen lehet például a számlanyitás mindkét fél részére, vagy a jövedelemérkeztetés az adott bankhoz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Lényeges lehet a kapcsolódó szolgáltatások minősége

Egy hitelfelvétel jellemzően azzal jár, hogy kapcsolatot létesítünk egy bankkal, több szolgáltatást is igénybe veszünk az adott pénzintézettől. Nagy eséllyel bankszámlát is nyitunk, használni fogjuk a netbankot, a mobilbanki alkalmazást. Ezen szolgáltatásokban szintén jelentős különbségek lehetnek az egyes bankok között.

Itt is felmerülhetnek költségek, egyes bankoknak teljesen ingyenes számláik is vannak – nem csak havi díj nincs, hanem a megbízások is díjmentesek lehetnek -, mint amilyen például a CIB ECO bankszámla, az Erste Privilégium 2.0 Partner számla, az UniCredit Partner Aktív Zéró csomagja, vagy éppen a Raiffeisen Prémium Gold 2.0 csomag. Egy ingyenes számlával éves szinten akár 30-40 ezer forintot spórolhatunk, arról nem is beszélve, hogy a számlanyitásért is adhatnak jóváírást egyes pénzintézetek.

Az ár azonban nem minden, a netbank használhatósága, a mobilapplikáció kezelhetősége is lényeges szempont lehet. Sőt, azt is érdemes mérlegelnünk, hogy hol található bankfiókja, vagy épp ATM-je az adott pénzintézetnek.

Bankválasztás évtizedekre

Ne feledkezzünk meg arról, hogy ezek a hitelek akár 20-30 éves futamidőre is szólhatnak, vagyis az elköteleződés egészen hosszú időre vonatkozik. Hasonlóan hosszú a futamidő egy piaci hitel esetében is, ott azonban a kölcsönt bármikor kiválthatjuk, lecserélhetjük egy kedvezőbb ajánlatra. Egy támogatott hitelnél azonban nem igazán találunk később kedvezőbb ajánlatot. Vagyis a babaváró, vagy a csok-hitel jó eséllyel jóval tovább velünk marad, mint egy normál, piaci kamatozású lakáskölcsön.

Éppen ezért nem célszerű döntést hoznunk az ajánlatok megismerése nélkül, ez ugyanis később korlátozhatja a lehetőségeinket. Ha például újabb kölcsönt szeretnénk később felvenni a csok-hitel után – például az ingatlan korszerűsítésére -, akkor már jó eséllyel csak az eredeti hitelt folyósító bank jöhet majd szóba. A pénzintézetek ugyanis nem szeretnek jelzálogjogot bejegyeztetni egy másik bank terhe mögé, mi pedig a kedvezményes kamatozású hitelünket aligha fogjuk lecserélni drágábbra.